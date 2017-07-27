27 июля 2017, 18:41
Опоры моста через реку Шошу достроят в сентябре
Сооружение опор моста через реку Шошу в Тверской области на новой скоростной автомобильной дороге М-11 «Москва-Санкт-Петербург» завершится в сентябре 2017 года. В настоящий момент уже выполнены работы по строительству 3 из 5 опор, высота которых достигает 12 м.
Ранее мы писали
Скоростной режим на участке новой автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход Вышнего Волочка повышается ...Читать далее
При возведении объекта используют 2800 тонн металлоконструкций. Длина моста через составит 322,5 м, ширина – 22 м (по 11 метров на каждое мостовое сооружение). Срок завершения работ по графику производства работ намечен на июнь 2018 года. Он возводится в рамках строительства участка трассы М-11 км 58 – км 149 (Московская и Тверская области).
Новая скоростная дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург» пройдет от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к КАД Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.
Читайте по теме
Петербург на время станет столицей мотодвижения
26.07.2017, 16:43
Треть отечественных автомобилистов невольно засыпали за рулем
24.07.2017, 10:32
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid
21.07.2017, 00:49
Надежда на молодых: какие программы спасут рынок?
19.07.2017, 09:52
Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений?
17.07.2017, 18:20
Читайте по теме
Петербург на время станет столицей мотодвижения
26.07.2017, 16:43
Треть отечественных автомобилистов невольно засыпали за рулем
24.07.2017, 10:32
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid
21.07.2017, 00:49
Надежда на молодых: какие программы спасут рынок?
19.07.2017, 09:52
Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений?
17.07.2017, 18:20
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Всем здравствуйте! Я новый пользователь на этом форуме и нашел его очень полезным для себя, поэтому решил написать и возможно найти решение проблемы. Беспредел с осаго и бонусами за вождение! Страховался я у одного и того же агента несколько лет, он делал мне скидку и очень дешево выходило осаго. Но ...
Жаль, что когда я своего Патра покупал таких программ не было, наверно куда дешевле бы обошелся ( (
Интересный шаг в будущее! УАЗ молодцы, заметен прогресс и в нынешних моделях, и в перспективах разработки.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное