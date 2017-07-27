27 июля 2017, 18:41

Опоры моста через реку Шошу достроят в сентябре

Сооружение опор моста через реку Шошу в Тверской области на новой скоростной автомобильной дороге М-11 «Москва-Санкт-Петербург» завершится в сентябре 2017 года. В настоящий момент уже выполнены работы по строительству 3 из 5 опор, высота которых достигает 12 м.
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Оставшиеся 2 будут сооружены в августе и сентябре. Кроме этого, строители уже смонтировали 360 тонн металлоконструкций пролетных строений на стапеле под последующую «надвижку». Непосредственно «надвижка» металлоконструкций пролетного строения запланирована на октябрь – декабрь 2017 года.

При возведении объекта используют 2800 тонн металлоконструкций.  Длина моста через составит 322,5 м, ширина – 22 м (по 11 метров на каждое мостовое сооружение). Срок завершения работ по графику производства работ намечен на июнь 2018 года. Он возводится в рамках строительства участка трассы М-11 км 58 – км 149 (Московская и Тверская области).

Новая скоростная дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург» пройдет от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к КАД Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.

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Опоры моста через реку Шошу достроят в сентябре
{{material_120253}} Оставшиеся 2 будут сооружены в августе и сентябре. Кроме этого, строители уже смонтировали 360 тонн металлоконструкций пролетных строений на стапеле под последующую «надвижку». Непосредственно «надвижка» металлоконструкций пролетного строения запланирована на октябрь – декабрь 2017 года.При возведении объекта используют 2800 тонн металлоконструкций.  Длина моста через составит 322,5 м, ширина – 22 м (по 11 метров на каждое мостовое сооружение). Срок завершения работ по графику производства работ намечен на июнь 2018 года. Он возводится в рамках строительства участка трассы М-11 км 58 – км 149 (Московская и Тверская области). Новая скоростная дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург» пройдет от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к КАД Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.
2017-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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