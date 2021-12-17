Оппозитный мотор: сильные и слабые стороны
Фото: Тарантас Ньюс
К неоспоримым преимуществам можно отнести почти полное отсутствие вибраций, поскольку поршни уравновешивают друг друга; и большой ресурс – без капремонта оппозитный мотор может ходить по 500 тысяч километров. Также автомобили с оппозитными двигателями отличаются низким центром тяжести, что обеспечивает отличную управляемость.
Среди недостатков можно назвать высокую стоимость обслуживания и невозможность ремонта в домашних условиях. Специалиста по оппозитным моторам также найти непросто, особенно с учетом огромного количества модификаций даже у одного автопроизводителя. К числу «болячек» таких моторов можно отнести повышенный расход масла и быстрое засорение масляного картера. Да и стоит автомобиль с «оппозитником» изначально дороже машины с традиционным ДВС.
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