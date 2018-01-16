16 января 2018, 10:47

Определены победители конкурса «Автомобиль года в Северной Америке»

На автосалоне в Детройте озвучены имена победителей ежегодного конкурса North American Car and Truck/Utility of the Year. Всего жюри выбирало лучших в трех категориях.
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Так, лучшим легковым автомобилем года признан Honda Accord. При этом в финал вышли также Kia Stinger и Toyota Camry. В категории внедорожник/пикап жюри победил Lincoln Navigator, который обошел Chevrolet Colorado ZR2 и Ford Expedition.

Что касается кроссоверов, то в этом классе лучшим стал Volvo XC60. Также на победу в этой категории претендовали Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey. Примечательно, что жюри отметило важность растущей доли SUV для потребителей.

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Определены победители конкурса «Автомобиль года в Северной Америке»
Так, лучшим легковым автомобилем года признан Honda Accord. При этом в финал вышли также Kia Stinger и Toyota Camry. В категории внедорожник/пикап жюри победил Lincoln Navigator, который обошел Chevrolet Colorado ZR2 и Ford Expedition.Что касается кроссоверов, то в этом классе лучшим стал Volvo XC60. Также на победу в этой категории претендовали Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey. Примечательно, что жюри отметило важность растущей доли SUV для потребителей.
2018-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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