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6 февраля 2020, 00:56

Определены полуфиналисты премии «Всемирный автомобиль года»

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Жюри премии «Всемирный автомобиль года» (WCOTY-2020) опубликовало шорт-лист. За право называться лучшим автомобилем в мире продолжат борьбу 10 моделей, дебютировавших в 2019 году.
Премия WCOTY-2020 подошла к очередному этапу. На международном автосалоне в индийском Нью-Дели назвали имена полуфиналистов. В главной номинации осталось десять претендентов, в остальных – по пять. 
Имена трех финалистов в каждой категории огласят на автосалоне в Женеве в марте, а победителей наградят на специальной церемонии в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.
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Итак, за Гран-при и титул «Всемирный автомобиль года» поборются следующие новинки 2019 года: 

  • Hyundai Sonata
  • Kia Soul EV
  • Kia Telluride
  • Mazda3 
  • Mazda CX-30
  • Mercedes-Benz CLA 
  • Mercedes-Benz GLB
  • Range Rover Evoque
  • Volkswagen Golf 
  • Volkswagen T-Cross

Кроме того, жюри предстоит определить победителя еще в трех дополнительных номинациях. В категории «Лучший городской автомобиль» список сократился с 7 до 5 претендентов. В шорт-лист вошли: Kia Soul EV, электрический Mini, Peugeot 208, Renault Clio и Volkswagen T-Cross. В номинации «Лучший представительский автомобиль» осталось 5 из 13 моделей: BMW X5, BMW X7, электрический Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 и электрокар Porsche Taycan. Наконец, в номинации «Лучший спортивный автомобиль» продолжают борьбу 5 из 12 претендентов: BMW M8, Porsche 718 Spyder/Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan и Toyota GR Supra.
 
Номинации «Лучший зеленый автомобиль» в этом году нет, а в номинацию «Лучший дизайн» автоматически попадают все участники. В прошлом году Гран-при WCOTY-2019 безоговорочно присудили электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace.

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Автобус, к которому обращались на «вы» и вслед не «тыкали»
Это был лицензионный американец. Выпустили их немного, заменили более простым ЗИС155. Зато его кузовные секции использоваличь и в ЗИяС155 и в троллейбусе МТБ и в трамвае МТ В
Михаил
Галант-Авто (на ул. Хошимина) | отзывы
Был у них на сервисе. Понравилось с ними сотрудничать, толковые ребята!
Андрей
ПДД
В 15 билете в режиме экзамена на второй вопрос ответил "Только у направлении Б", но это оказалось ошибкой и правильный ответ "В направлениях А и Б". А в режиме тренировки, так оба ответа правильные. Я чего-то не понял, разве знак не предписывает ехать только прямо? И как много таких багов?
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Определены полуфиналисты премии «Всемирный автомобиль года»
Премия WCOTY-2020 подошла к очередному этапу. На международном автосалоне в индийском Нью-Дели назвали имена полуфиналистов. В главной номинации осталось десять претендентов, в остальных – по пять. Имена трех финалистов в каждой категории огласят на автосалоне в Женеве в марте, а победителей наградят на специальной церемонии в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.{{material_127518}} Итак, за Гран-при и титул «Всемирный автомобиль года» поборются следующие новинки 2019 года: Hyundai SonataKia Soul EVKia TellurideMazda3 Mazda CX-30Mercedes-Benz CLA Mercedes-Benz GLBRange Rover EvoqueVolkswagen Golf Volkswagen T-CrossКроме того, жюри предстоит определить победителя еще в трех дополнительных номинациях. В категории «Лучший городской автомобиль» список сократился с 7 до 5 претендентов. В шорт-лист вошли: Kia Soul EV, электрический Mini, Peugeot 208, Renault Clio и Volkswagen T-Cross. В номинации «Лучший представительский автомобиль» осталось 5 из 13 моделей: BMW X5, BMW X7, электрический Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 и электрокар Porsche Taycan. Наконец, в номинации «Лучший спортивный автомобиль» продолжают борьбу 5 из 12 претендентов: BMW M8, Porsche 718 Spyder/Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan и Toyota GR Supra. Номинации «Лучший зеленый автомобиль» в этом году нет, а в номинацию «Лучший дизайн» автоматически попадают все участники. В прошлом году Гран-при WCOTY-2019 безоговорочно присудили электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace.
2020-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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