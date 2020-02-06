6 февраля 2020, 00:56
Определены полуфиналисты премии «Всемирный автомобиль года»
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Жюри премии «Всемирный автомобиль года» (WCOTY-2020) опубликовало шорт-лист. За право называться лучшим автомобилем в мире продолжат борьбу 10 моделей, дебютировавших в 2019 году.
Премия WCOTY-2020 подошла к очередному этапу. На международном автосалоне в индийском Нью-Дели назвали имена полуфиналистов. В главной номинации осталось десять претендентов, в остальных – по пять.
Имена трех финалистов в каждой категории огласят на автосалоне в Женеве в марте, а победителей наградят на специальной церемонии в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.
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Итак, за Гран-при и титул «Всемирный автомобиль года» поборются следующие новинки 2019 года:
- Hyundai Sonata
- Kia Soul EV
- Kia Telluride
- Mazda3
- Mazda CX-30
- Mercedes-Benz CLA
- Mercedes-Benz GLB
- Range Rover Evoque
- Volkswagen Golf
- Volkswagen T-Cross
Кроме того, жюри предстоит определить победителя еще в трех дополнительных номинациях. В категории «Лучший городской автомобиль» список сократился с 7 до 5 претендентов. В шорт-лист вошли: Kia Soul EV, электрический Mini, Peugeot 208, Renault Clio и Volkswagen T-Cross. В номинации «Лучший представительский автомобиль» осталось 5 из 13 моделей: BMW X5, BMW X7, электрический Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 и электрокар Porsche Taycan. Наконец, в номинации «Лучший спортивный автомобиль» продолжают борьбу 5 из 12 претендентов: BMW M8, Porsche 718 Spyder/Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan и Toyota GR Supra.
Номинации «Лучший зеленый автомобиль» в этом году нет, а в номинацию «Лучший дизайн» автоматически попадают все участники. В прошлом году Гран-при WCOTY-2019 безоговорочно присудили электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace.
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20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
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Комментарии пользователей
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Это был лицензионный американец. Выпустили их немного, заменили более простым ЗИС155. Зато его кузовные секции использоваличь и в ЗИяС155 и в троллейбусе МТБ и в трамвае МТ В
Был у них на сервисе. Понравилось с ними сотрудничать, толковые ребята!
В 15 билете в режиме экзамена на второй вопрос ответил "Только у направлении Б", но это оказалось ошибкой и правильный ответ "В направлениях А и Б". А в режиме тренировки, так оба ответа правильные. Я чего-то не понял, разве знак не предписывает ехать только прямо? И как много таких багов?
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