Китайский фактор: почему импорт из КНР обрушил оптовые цены, но не спас автовладельцев

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дмитрий Новиков

26 февраля 2026, 08:28

В начале года оптовые цены на автозапчасти в России снизились сразу на 15%. Однако розничные магазины, напротив, подняли стоимость для покупателей. Почему так произошло, какие детали подешевели сильнее всего и что ждет рынок дальше - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этим стоит не только курс валют, но и новые схемы поставок.

В начале 2026 года российский рынок автозапчастей столкнулся с неожиданной тенденцией: оптовые цены на многие категории деталей заметно просели. По информации «Автостат», среднее снижение составило 9% по сравнению с прошлым годом, но в ряде сегментов падение оказалось еще более ощутимым - до 15% и выше. Особенно сильно подешевели тормозные диски, фильтры и амортизаторы, что стало настоящим сюрпризом для крупных игроков рынка.

Согласно исследованию Союза автосервисов, тормозные диски в опте стали дешевле на 18%, а фильтры и колодки - на 17%. Приводные ремни, включая ГРМ, потеряли в цене 15%, амортизаторы - 16%. Моторные масла и шины показали минимальное снижение - всего 2-3%. Эти данные основаны на анализе почти 400 тысяч позиций из каталогов, где сравнивались цены на одни и те же артикулы год к году. Как отмечают эксперты, столь масштабное удешевление связано с изменением структуры поставок и появлением новых игроков на рынке.

Однако для конечного потребителя ситуация оказалась не столь радужной. Несмотря на падение оптовых цен, розничные магазины, наоборот, повысили стоимость автозапчастей примерно на 15%. Особенно заметно это для владельцев премиальных автомобилей и тех, кто предпочитает оригинальные детали западных брендов. Причины - рост НДС, сложности с логистикой и необходимость компенсировать убытки прошлых лет. В результате, даже несмотря на удешевление закупки, средний чек на ремонт продолжает расти.

Автоэксперты объясняют: главная причина снижения оптовых цен - массовый переход на китайские аналоги. Детали из КНР обходятся на 30-40% дешевле оригинальных, а поставки из Поднебесной отличаются стабильностью и предсказуемостью. К тому же курс юаня остается относительно устойчивым, что позволяет крупным оптовикам планировать закупки без лишних рисков. Тем не менее, розничные продавцы не спешат делиться выгодой с покупателями, ссылаясь на рост издержек и падение ликвидности.

В компании «АВТОДОМ» отмечают, что за последний год средний чек на ремонт премиальных машин вырос с 32 до 34 тысяч рублей, а для массового сегмента - с 16 до 19 тысяч. Стоимость нормочаса на СТО также увеличивается, а бизнесу приходится тратить больше на логистику, хранение и формирование запасов. Все это в итоге ложится на плечи автовладельцев, которые не замечают снижения цен на полках магазинов.

Если Вы не знали, китайские производители автозапчастей за последние годы заняли лидирующие позиции на российском рынке. Благодаря масштабным поставкам и гибкой ценовой политике, бренды из КНР вытеснили многих европейских и американских конкурентов. Сейчас китайские детали можно встретить практически в каждом сервисе, а их ассортимент постоянно расширяется. Это позволяет сервисам и магазинам держать широкий выбор и оперативно реагировать на спрос.

Интересно, что похожие тенденции наблюдаются и на вторичном рынке автомобилей. Как недавно отмечалось в прогнозе по рынку подержанных машин, многое зависит от активности китайских брендов и курса рубля. Эксперты уверены: если поставки из КНР останутся стабильными, цены на обслуживание и ремонт могут перестать расти столь стремительно, хотя пока розничные продавцы не готовы снижать маржу.

К слову, тормозные диски - одна из самых востребованных позиций среди автозапчастей. Их регулярная замена необходима для безопасности движения, а качество напрямую влияет на срок службы автомобиля. В последние годы на рынке появилось множество альтернативных брендов, предлагающих как бюджетные, так и премиальные варианты. Для российских автовладельцев это означает возможность выбора между оригиналом и более доступными аналогами, что особенно актуально в условиях роста цен на обслуживание.

Упомянутые марки: Chery, Geely, Haval, Great Wall
