6 июня 2019, 14:36

Опубликован полный прайс-лист на Haval F7

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Вчера на открытии завода Haval в Тульской области была названа цена только базовой версии – 1 449 000 рублей. Сейчас на официальном сайте Haval появился полный прайс-лист. Кроссовер предложат в трех комплектациях. Автомобиль с 190-сильным мотором и полным приводом в топовой версии Premium будет стоить 1 819 000 рублей.
Опубликован полный прайс лист на Haval F7
Опубликован полный прайс лист на Haval F7
Опубликован полный прайс лист на Haval F7
Опубликован полный прайс лист на Haval F7
Опубликован полный прайс лист на Haval F7
Опубликован полный прайс лист на Haval F7
Опубликован полный прайс лист на Haval F7
Опубликован полный прайс лист на Haval F7
Опубликован полный прайс лист на Haval F7
Опубликован полный прайс лист на Haval F7
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Как ранее стало известно 110km.ru, российским покупателям нового Haval F7 предложат выбор из двух наддувных двигателей и трех уровней оснащения. Бензиновые «турбочетверки» объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.) сочетаются исключительно с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. А вот привод в каждом случае может быть как передний, так и полный. Водитель может выбирать из нескольких предустановленных ездовых режимов Terrain Response: «стандарт», «эконом», «спорт», «снег», «грязь» и «песок». В цветовую палитру вошли четыре оттенка «металлик»: «Благородный агат» (белый), «Антрацит» (черный), «Платиновый неон» (серый) и «Аквамарин» (синий).

Переднеприводный Haval F7 со 150-сильным мотором в базовой комплектации Comfort будет стоить от 1 449 000 рублей. За версию с полным приводом придется доплатить 80 000 рублей. Кроссовер с 2,0-литровым агрегатом стоит минимум 1 549 000 рублей. Полноприводный вариант с этим мотором обойдется не менее, чем в 1 629 000 рублей

Комплектация Comfort предусматривает наличие светодиодных ходовых огней и «противотуманок», четырех подушек безопасности и задних парктроников, климат- и круиз-контроля, а также системы бесключевого доступа в салон. В список электронных ассистентов входят антипробуксовочная система, система контроля давления в шинах, система предотвращения опрокидывания, система помощи при старте в гору и система экстренного торможения.

На уровне оснащения Elite (от 1 519 000 рублей) дополнительно появляется электрорегулировка водительского сидения по 6 направлениям, камера заднего вида и подогрев всех сидений. Покупатели топовой версии Premium (от 1 639 000 рублей) получат кроссовер со светодиодными фарами головного света, панорамной крышей с люком, отделкой салона эко-кожей, системой кругового обзора, передними парктрониками, адаптивным  круиз-контролем, а также системой предотвращения фронтальных столкновений и системой автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.

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Отзывы по теме
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Игнатий Пантелеев
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
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Опубликован полный прайс-лист на Haval F7
{{material_126690}}Как ранее стало известно 110km.ru, российским покупателям нового Haval F7 предложат выбор из двух наддувных двигателей и трех уровней оснащения. Бензиновые «турбочетверки» объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.) сочетаются исключительно с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. А вот привод в каждом случае может быть как передний, так и полный. Водитель может выбирать из нескольких предустановленных ездовых режимов Terrain Response: «стандарт», «эконом», «спорт», «снег», «грязь» и «песок». В цветовую палитру вошли четыре оттенка «металлик»: «Благородный агат» (белый), «Антрацит» (черный), «Платиновый неон» (серый) и «Аквамарин» (синий).Переднеприводный Haval F7 со 150-сильным мотором в базовой комплектации Comfort будет стоить от 1 449 000 рублей. За версию с полным приводом придется доплатить 80 000 рублей. Кроссовер с 2,0-литровым агрегатом стоит минимум 1 549 000 рублей. Полноприводный вариант с этим мотором обойдется не менее, чем в 1 629 000 рублей. Комплектация Comfort предусматривает наличие светодиодных ходовых огней и «противотуманок», четырех подушек безопасности и задних парктроников, климат- и круиз-контроля, а также системы бесключевого доступа в салон. В список электронных ассистентов входят антипробуксовочная система, система контроля давления в шинах, система предотвращения опрокидывания, система помощи при старте в гору и система экстренного торможения.На уровне оснащения Elite (от 1 519 000 рублей) дополнительно появляется электрорегулировка водительского сидения по 6 направлениям, камера заднего вида и подогрев всех сидений. Покупатели топовой версии Premium (от 1 639 000 рублей) получат кроссовер со светодиодными фарами головного света, панорамной крышей с люком, отделкой салона эко-кожей, системой кругового обзора, передними парктрониками, адаптивным  круиз-контролем, а также системой предотвращения фронтальных столкновений и системой автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.
2019-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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