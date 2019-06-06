6 июня 2019, 14:36
Опубликован полный прайс-лист на Haval F7
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Вчера на открытии завода Haval в Тульской области была названа цена только базовой версии – 1 449 000 рублей. Сейчас на официальном сайте Haval появился полный прайс-лист. Кроссовер предложат в трех комплектациях. Автомобиль с 190-сильным мотором и полным приводом в топовой версии Premium будет стоить 1 819 000 рублей.
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На торжественной церемонии открытия первого в России завода китайской марки Haval была названа цена кроссовера ...Читать далее
Переднеприводный Haval F7 со 150-сильным мотором в базовой комплектации Comfort будет стоить от 1 449 000 рублей. За версию с полным приводом придется доплатить 80 000 рублей. Кроссовер с 2,0-литровым агрегатом стоит минимум 1 549 000 рублей. Полноприводный вариант с этим мотором обойдется не менее, чем в 1 629 000 рублей.
Комплектация Comfort предусматривает наличие светодиодных ходовых огней и «противотуманок», четырех подушек безопасности и задних парктроников, климат- и круиз-контроля, а также системы бесключевого доступа в салон. В список электронных ассистентов входят антипробуксовочная система, система контроля давления в шинах, система предотвращения опрокидывания, система помощи при старте в гору и система экстренного торможения.
На уровне оснащения Elite (от 1 519 000 рублей) дополнительно появляется электрорегулировка водительского сидения по 6 направлениям, камера заднего вида и подогрев всех сидений. Покупатели топовой версии Premium (от 1 639 000 рублей) получат кроссовер со светодиодными фарами головного света, панорамной крышей с люком, отделкой салона эко-кожей, системой кругового обзора, передними парктрониками, адаптивным круиз-контролем, а также системой предотвращения фронтальных столкновений и системой автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.
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08.05.2019, 17:08
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Можно закрывать завод.=) )
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
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