31 июля 2017, 20:00
Опубликован прайс на обновленные модели Mercedes-Benz S-Class
Компания Mercedes-Benz озвучила стоимость флагманских седанов S-Class с 12-цилиндровым двигателем для российских покупателей. Для отечественного рынка немецкий концерн приготовил три модификации.
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За Mercedes-Benz S 600 придется выложить не менее 11,7 млн рублей, модификация Mercedes-Maybach S 650 будет стоить от 13,4 млн рублей, а «заряженный» Mercedes-AMG S 65 обойдётся минимум в 17,1 млн рублей.
Компания презентовала обновленный Mercedes-Benz S-Class в апреле текущего года на автосалоне в Шанхае. Компания потрудилась над изменением кузова, добавила новые двигатели и более совершенные системы помощи водителю. Также новое поколение «эсок» оснащается «продвинутой» мультимедийной системой.
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07.06.2017, 22:23
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Bmw серьезный конкурент
а полноприводной модели не будет???
Уже хочу, продам 2010 и куплю 2012. Мерс он и в Африке мерс.
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