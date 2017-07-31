31 июля 2017, 20:00

Опубликован прайс на обновленные модели Mercedes-Benz S-Class

Компания Mercedes-Benz озвучила стоимость флагманских седанов S-Class с 12-цилиндровым двигателем для российских покупателей. Для отечественного рынка немецкий концерн приготовил три модификации.
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Обновленный S 600 оснащен 6-литровым «мотором» с отдачей 530 л.с. и крутящим моментом 830 Нм. Под капотом Mercedes-AMG S 65 и Mercedes-Maybach S 650 размещен 6-литровый двигатель V12 с мощностью 630 л.с. В тандеме с силовым агрегатом работает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач 7G-TRONIC PLUS и безальтернативный задний привод.

За Mercedes-Benz S 600 придется выложить не менее 11,7 млн рублей, модификация Mercedes-Maybach S 650 будет стоить от 13,4 млн рублей, а «заряженный» Mercedes-AMG S 65 обойдётся минимум в 17,1 млн рублей.

Компания презентовала обновленный Mercedes-Benz S-Class в апреле текущего года на автосалоне в Шанхае. Компания потрудилась над изменением кузова, добавила новые двигатели и более совершенные системы помощи водителю. Также новое поколение «эсок» оснащается «продвинутой» мультимедийной системой.

Top Manager Мерседес Бенц, Мерседес С-класс

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz S-класс
Bmw серьезный конкурент
VVasGaL
Стали известны новые подробности о седане Mercedes S-Class с индексом W222
а полноприводной модели не будет???
юрий
Что ожидать от нового S-класса от Mercedes, который появится в 2012 году?
Уже хочу, продам 2010 и куплю 2012. Мерс он и в Африке мерс.
Андрей
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Опубликован прайс на обновленные модели Mercedes-Benz S-Class
{{material_119932}}Обновленный S 600 оснащен 6-литровым «мотором» с отдачей 530 л.с. и крутящим моментом 830 Нм. Под капотом Mercedes-AMG S 65 и Mercedes-Maybach S 650 размещен 6-литровый двигатель V12 с мощностью 630 л.с. В тандеме с силовым агрегатом работает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач 7G-TRONIC PLUS и безальтернативный задний привод.За Mercedes-Benz S 600 придется выложить не менее 11,7 млн рублей, модификация Mercedes-Maybach S 650 будет стоить от 13,4 млн рублей, а «заряженный» Mercedes-AMG S 65 обойдётся минимум в 17,1 млн рублей.Компания презентовала обновленный Mercedes-Benz S-Class в апреле текущего года на автосалоне в Шанхае. Компания потрудилась над изменением кузова, добавила новые двигатели и более совершенные системы помощи водителю. Также новое поколение «эсок» оснащается «продвинутой» мультимедийной системой.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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