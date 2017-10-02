Опубликован рендер Honda S2000 2019 года
Боковые зеркала будут заменены на видеокамеры, а головная оптика получит светодиодные элементы. Необычные узкие фары будут совмещаться с радиаторной решеткой. Такой же футуристический дизайн получил и задний диффузор, который более привычно смотрелся бы на шоу-каре, а не на серийной версии.
Предположительно, спорткар получит 3-литровый бензиновый двигатель с системой электрического наддува, силовая отдача которого составит 320 «лошадей». Скорее всего, автомобиль также будет выпущен в гибридной или электрической версии.
Компания пока не делала официальных заявлений относительно сроков выпуска купе S2000. Но по предварительным данным, автомобиль дебютирует в конце 2018 года. Ожидается, что стоимость модели составит около 50 000 долларов. Не исключено, что выпуск легендарной «гонки» будет приурочен к 70-летнему юбилею компании Honda.
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