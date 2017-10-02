2 октября 2017, 16:31

Опубликован рендер Honda S2000 2019 года

В сети появились рендерные изображения спорткара Honda S2000 2019 модельного года. Модель покинула рынок еще в 2009 году, и с тех пор неоднократно появлялись слухи о ее возвращении.
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  Опубликован рендер Honda S2000 2019 года Honda S2000 Опубликован рендер Honda S2000 2019 года
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Honda S2000
Выпускается с 1999 г.
Два года назад в сети уже публиковались патентные изображения нового купе, и тогда эксперты прогнозировали скорый выпуск модели. Но новинка так и не вышла на рынок. Сегодня стало известно, что Honda готовится к возрождению спорткара S2000.

Боковые зеркала будут заменены на видеокамеры, а головная оптика получит светодиодные элементы. Необычные узкие фары будут совмещаться с радиаторной решеткой. Такой же футуристический дизайн получил и задний диффузор, который более привычно смотрелся бы на шоу-каре, а не на серийной версии.

Предположительно, спорткар получит 3-литровый бензиновый двигатель с системой электрического наддува, силовая отдача которого составит 320 «лошадей». Скорее всего, автомобиль также будет выпущен в гибридной или электрической версии.

Компания пока не делала официальных заявлений относительно сроков выпуска купе S2000. Но по предварительным данным, автомобиль дебютирует в конце 2018 года. Ожидается, что стоимость модели составит около 50 000 долларов. Не исключено, что выпуск легендарной «гонки» будет приурочен к 70-летнему юбилею компании Honda.

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Форум Honda S2000
Фантастическое авто, мечты сбываются, стоит стать обладателем S2000, так перестаешь желать искать лучшее. S2000 это любовь с первой поездки, истина на яву :)
Реалист
Форум Honda CR-V
Я езжу на Хонде СРВ последнего выпуска в 2015 году. До этого у меня была тойота корола, на которой я ездил довольно долго. Когда пересел на совсем другой класс машины, то почувствовал поначалу некоторый дискомфорт, который ушел буквально за пару недель езды на Хонде. Которая своим великолепным поведением ...
Андрей
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
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Опубликован рендер Honda S2000 2019 года
{{model_2103}}Два года назад в сети уже публиковались патентные изображения нового купе, и тогда эксперты прогнозировали скорый выпуск модели. Но новинка так и не вышла на рынок. Сегодня стало известно, что Honda готовится к возрождению спорткара S2000.Боковые зеркала будут заменены на видеокамеры, а головная оптика получит светодиодные элементы. Необычные узкие фары будут совмещаться с радиаторной решеткой. Такой же футуристический дизайн получил и задний диффузор, который более привычно смотрелся бы на шоу-каре, а не на серийной версии.Предположительно, спорткар получит 3-литровый бензиновый двигатель с системой электрического наддува, силовая отдача которого составит 320 «лошадей». Скорее всего, автомобиль также будет выпущен в гибридной или электрической версии.Компания пока не делала официальных заявлений относительно сроков выпуска купе S2000. Но по предварительным данным, автомобиль дебютирует в конце 2018 года. Ожидается, что стоимость модели составит около 50 000 долларов. Не исключено, что выпуск легендарной «гонки» будет приурочен к 70-летнему юбилею компании Honda.
2017-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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