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26 ноября 2019, 07:37

Опубликован шорт-лист конкурса «Европейский автомобиль года»

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Фото: Porsche
Жюри конкурса «Европейский автомобиль года» (ECOTY-2020) сократило список претендентов с 35 до 7 моделей. Имя победителя назовут в марте на специальной церемонии в рамках Женевского автосалона.
Опубликован шорт лист конкурса Европейский автомобиль года

Фото взято из открытых источников

Опубликован шорт лист конкурса Европейский автомобиль года

Фото: BMW

Опубликован шорт лист конкурса Европейский автомобиль года

Фото: Ford

Опубликован шорт лист конкурса Европейский автомобиль года

Фото: Peugeot

Опубликован шорт лист конкурса Европейский автомобиль года

Фото: Renault

Опубликован шорт лист конкурса Европейский автомобиль года

Фото: Tesla

Опубликован шорт лист конкурса Европейский автомобиль года

Фото: Toyota

Опубликован шорт лист конкурса Европейский автомобиль года
Опубликован шорт лист конкурса Европейский автомобиль года
Опубликован шорт лист конкурса Европейский автомобиль года
Опубликован шорт лист конкурса Европейский автомобиль года
Опубликован шорт лист конкурса Европейский автомобиль года
Опубликован шорт лист конкурса Европейский автомобиль года
Опубликован шорт лист конкурса Европейский автомобиль года
Первоначально в список номинантов, опубликованный месяц назад, вошли 35 моделей из разных сегментов, включая еще непредставленный на тот момент Volkswagen Golf восьмого поколения. Претендовать на звание лучшего автомобиля в Европе могут автомобили, поступившие в продажу до конца текущего года, по крайней мере, в пяти европейских странах. 

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Больше всего моделей (по четыре) в исходном списке было у BMW, Mercedes-Benz и Toyota. В шорт-лист не попал ни один автомобиль Mercedes-Benz: ни стильный CLA, ни кроссоверы GLB или GLS, ни электрический EQC. Нет в нем и нового Volkswagen Golf, который считался одним из главных претендентов. Автомобиль седьмого поколения получил Гран-при в 2013 году. Сейчас список финалистов ECOTY-2020 выглядит следующим образом (в алфавитном порядке):

BMW 1-Series 
Ford Puma
Peugeot 208
Porsche Taycan
Renault Clio 
Tesla Model 3
Toyota Corolla

К марту жюри предстоит определиться с именем победителя. Церемония награждения по традиции пройдет на Женевском автосалоне. В этом году жюри представляют 60 журналистов из 23 стран, каждый из которых по своему усмотрению распределит между участниками 25 конкурсных баллов. В марте 2019 года престижная награда досталась электрическому вседорожнику Jaguar I-Pace, который с трудом сумел опередить Alpine A110 – пришлось объявлять дополнительный раунд голосования.

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Опубликован шорт-лист конкурса «Европейский автомобиль года»
Первоначально в список номинантов, опубликованный месяц назад, вошли 35 моделей из разных сегментов, включая еще непредставленный на тот момент Volkswagen Golf восьмого поколения. Претендовать на звание лучшего автомобиля в Европе могут автомобили, поступившие в продажу до конца текущего года, по крайней мере, в пяти европейских странах. {{material_127915}}Больше всего моделей (по четыре) в исходном списке было у BMW, Mercedes-Benz и Toyota. В шорт-лист не попал ни один автомобиль Mercedes-Benz: ни стильный CLA, ни кроссоверы GLB или GLS, ни электрический EQC. Нет в нем и нового Volkswagen Golf, который считался одним из главных претендентов. Автомобиль седьмого поколения получил Гран-при в 2013 году. Сейчас список финалистов ECOTY-2020 выглядит следующим образом (в алфавитном порядке):• BMW 1-Series • Ford Puma• Peugeot 208• Porsche Taycan• Renault Clio • Tesla Model 3• Toyota CorollaК марту жюри предстоит определиться с именем победителя. Церемония награждения по традиции пройдет на Женевском автосалоне. В этом году жюри представляют 60 журналистов из 23 стран, каждый из которых по своему усмотрению распределит между участниками 25 конкурсных баллов. В марте 2019 года престижная награда досталась электрическому вседорожнику Jaguar I-Pace, который с трудом сумел опередить Alpine A110 – пришлось объявлять дополнительный раунд голосования.
2019-11-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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