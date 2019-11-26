26 ноября 2019, 07:37
Опубликован шорт-лист конкурса «Европейский автомобиль года»
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Фото: Porsche
Жюри конкурса «Европейский автомобиль года» (ECOTY-2020) сократило список претендентов с 35 до 7 моделей. Имя победителя назовут в марте на специальной церемонии в рамках Женевского автосалона.
Фото: BMW
Фото: Ford
Фото: Peugeot
Фото: Renault
Фото: Tesla
Фото: Toyota
Первоначально в список номинантов, опубликованный месяц назад, вошли 35 моделей из разных сегментов, включая еще непредставленный на тот момент Volkswagen Golf восьмого поколения. Претендовать на звание лучшего автомобиля в Европе могут автомобили, поступившие в продажу до конца текущего года, по крайней мере, в пяти европейских странах.
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• BMW 1-Series
• Ford Puma
• Peugeot 208
• Porsche Taycan
• Renault Clio
• Tesla Model 3
• Toyota Corolla
К марту жюри предстоит определиться с именем победителя. Церемония награждения по традиции пройдет на Женевском автосалоне. В этом году жюри представляют 60 журналистов из 23 стран, каждый из которых по своему усмотрению распределит между участниками 25 конкурсных баллов. В марте 2019 года престижная награда досталась электрическому вседорожнику Jaguar I-Pace, который с трудом сумел опередить Alpine A110 – пришлось объявлять дополнительный раунд голосования.
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Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
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