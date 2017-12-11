11 декабря 2017, 08:38
Опубликован список самых ожидаемых новинок на авторынке РФ
Этой зимой на нашем авторынке появятся более десятка новых моделей. Среди самых востребованных – по-прежнему кроссоверы и внедорожники, однако не останутся обделёнными и россияне, предпочитающие автомобили других сегментов.
В I квартале 2018 года в России ожидается старт продаж новых и обновленных моделей Chevrolet Traverse, Volkswagen Teramont (на фото и видео, предзаказ начнётся уже в ближайшие дни), Changan CS75, Geely Atlas, Hawtai Laville и Faw D60. Сегмент легкого коммерческОго транспорта пополнят Renault Dokker в двух версиях и Volkswagen Transporter Kasten AllCity.
Состоятельным россиянам станут доступны седаны представительского класса: Cadillac CT6, Lexus LS и кабриолет Mercedes-Benz E-Class.
В самом популярном сегменте вседорожников также будут представлены новинки.
Peugeot 5008 дебютирует на российском рынке в 7-местном кузове. На авторынках европейских стран этот SUV комплектуется 1,2- и 1,6-литровым турбомоторами с отдачей соответственно 130 и 165 л.с.
Mitsubishi привезёт в Россию компактный кроссовер Eclipse Cross с турбированным бензиновым 1,5-литровым агрегатом производительностью 163 л.с.
К началу весны Kia начнёт выпуск в России обновлённого кроссовера Sorento Prime с 3,5-литровым 249-сильным бензиновым мотором и 2,2-литровым 188-сильным дизелем.
Читайте по теме
Как мы покупали машины в ноябре 2017 года
10.12.2017, 16:28
Декабрьский ажиотаж не пройдет мимо дилеров
08.12.2017, 08:51
«Глас народа»: как мы оцениваем новый участок «киевской» трассы
07.12.2017, 10:04
Мы узнали, как продается новый Renault Koleos
06.12.2017, 10:01
Как быть и что делать, если на улице гололед…
05.12.2017, 09:04
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
04.12.2017, 10:40
Читайте по теме
Как мы покупали машины в ноябре 2017 года
10.12.2017, 16:28
Декабрьский ажиотаж не пройдет мимо дилеров
08.12.2017, 08:51
«Глас народа»: как мы оцениваем новый участок «киевской» трассы
07.12.2017, 10:04
Мы узнали, как продается новый Renault Koleos
06.12.2017, 10:01
Как быть и что делать, если на улице гололед…
05.12.2017, 09:04
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
04.12.2017, 10:40
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Не знаю я почти за три года уже скоро сто тысячный юбилей на своем буду справлять, скоро с гарантии слечу, но масло ни грамма не подъедает, машина с турбиной, два литра 218 лошадей.
Очень довольна приобретением машины LADA Vesta седан. Она идеально подходит под мой образ жизни. Управлять ею легко, работает авто отлично! К тому же машина продавалась с хорошей комплектацией.
Менял свой автомобиль по трейд-ин. Нашел БУ авто на бухарестова, показали всю машину в истом виде, все понравилось, оценили мою машину по рыночной цене (что немного удивило) без раздумий поменял свой автомобиль с небольшой доплатой и остался очень доволен.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное