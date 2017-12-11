11 декабря 2017, 08:38

Опубликован список самых ожидаемых новинок на авторынке РФ

Этой зимой на нашем авторынке появятся более десятка новых моделей. Среди самых востребованных – по-прежнему кроссоверы и внедорожники, однако не останутся обделёнными и россияне, предпочитающие автомобили других сегментов.
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  Опубликован список самых ожидаемых новинок на авторынке РФ Опубликован список самых ожидаемых новинок на авторынке РФ Опубликован список самых ожидаемых новинок на авторынке РФ
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В I квартале 2018 года в России ожидается старт продаж новых и обновленных моделей Chevrolet Traverse, Volkswagen Teramont (на фото и видео, предзаказ начнётся уже в ближайшие дни), Changan CS75, Geely Atlas, Hawtai Laville и Faw D60. Сегмент легкого коммерческОго транспорта пополнят Renault Dokker в двух версиях и Volkswagen Transporter Kasten AllCity.

Состоятельным россиянам станут доступны седаны представительского класса: Cadillac CT6, Lexus LS и кабриолет Mercedes-Benz E-Class.

В самом популярном сегменте вседорожников также будут представлены новинки. 

Peugeot 5008 дебютирует на российском рынке в 7-местном кузове. На авторынках европейских стран этот SUV комплектуется 1,2- и 1,6-литровым турбомоторами с отдачей соответственно 130 и 165 л.с.

Mitsubishi привезёт в Россию компактный кроссовер Eclipse Cross с турбированным бензиновым 1,5-литровым агрегатом производительностью 163 л.с.

К началу весны Kia начнёт выпуск в России обновлённого кроссовера Sorento Prime с 3,5-литровым 249-сильным бензиновым мотором и 2,2-литровым 188-сильным дизелем.

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Долгоиграющие автомобили?
Не знаю я почти за три года уже скоро сто тысячный юбилей на своем буду справлять, скоро с гарантии слечу, но масло ни грамма не подъедает, машина с турбиной, два литра 218 лошадей.
cudrin
Лада-Центр Купчино (Питер-Лада) | отзывы
Очень довольна приобретением машины LADA Vesta седан. Она идеально подходит под мой образ жизни. Управлять ею легко, работает авто отлично! К тому же машина продавалась с хорошей комплектацией.
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Менял свой автомобиль по трейд-ин. Нашел БУ авто на бухарестова, показали всю машину в истом виде, все понравилось, оценили мою машину по рыночной цене (что немного удивило) без раздумий поменял свой автомобиль с небольшой доплатой и остался очень доволен.
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Опубликован список самых ожидаемых новинок на авторынке РФ
В I квартале 2018 года в России ожидается старт продаж новых и обновленных моделей Chevrolet Traverse, Volkswagen Teramont (на фото и видео, предзаказ начнётся уже в ближайшие дни), Changan CS75, Geely Atlas, Hawtai Laville и Faw D60. Сегмент легкого коммерческОго транспорта пополнят Renault Dokker в двух версиях и Volkswagen Transporter Kasten AllCity.Состоятельным россиянам станут доступны седаны представительского класса: Cadillac CT6, Lexus LS и кабриолет Mercedes-Benz E-Class.В самом популярном сегменте вседорожников также будут представлены новинки. Peugeot 5008 дебютирует на российском рынке в 7-местном кузове. На авторынках европейских стран этот SUV комплектуется 1,2- и 1,6-литровым турбомоторами с отдачей соответственно 130 и 165 л.с.Mitsubishi привезёт в Россию компактный кроссовер Eclipse Cross с турбированным бензиновым 1,5-литровым агрегатом производительностью 163 л.с.К началу весны Kia начнёт выпуск в России обновлённого кроссовера Sorento Prime с 3,5-литровым 249-сильным бензиновым мотором и 2,2-литровым 188-сильным дизелем.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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