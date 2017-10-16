16 октября 2017, 10:01

Опубликован свежий рендер грузовика Tesla Semi

Очередной перенос даты презентации электрического грузовика от Tesla спровоцировал независимых дизайнеров на создание рендерных снимков новинки. Автомобильные художники попытались представить, как будет выглядеть американский «тяжеловес» на электротяге.
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Группа дизайнеров тщательно изучила всю информацию, опубликованную о грузовой машине. Им пришлось ознакомиться с технической документацией от автопроизводителя, тизерными изображениями и шпионскими снимками. Так художники смогли создать предполагаемую внешность новинки.

На рендере электрогрузовик представлен без дверных ручек. Дизайнеры убеждены, что эта деталь не нужна «тяжеловесу» - скорее всего, двери будут оснащены сдвижными механизмами как у минивэна или фургона. По мнению художников, кабина будет достаточно просторная и с большими окнами.

Стоит отметить, что дизайн модели имеет очень простые черты, но специалисты утверждают, что именно это положительно скажется на аэродинамических характеристиках. Также это позволит снизить стоимость грузовика.

Напомним, что глава Tesla в очередной раз перенес официальную презентацию своего первого электрического грузовика. Причиной стали более срочные дела компании - сейчас ей гораздо важнее наладить производство Model 3. Марка выпускает гораздо меньше электрокаров, чем изначально планировала. Поэтому электрогрузовик дебютирует в ноября текущего года.

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ой, у вас ссылка на сайт, откуда снимок, потерялась
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Опубликован свежий рендер грузовика Tesla Semi
{{material_121284}}Группа дизайнеров тщательно изучила всю информацию, опубликованную о грузовой машине. Им пришлось ознакомиться с технической документацией от автопроизводителя, тизерными изображениями и шпионскими снимками. Так художники смогли создать предполагаемую внешность новинки.На рендере электрогрузовик представлен без дверных ручек. Дизайнеры убеждены, что эта деталь не нужна «тяжеловесу» - скорее всего, двери будут оснащены сдвижными механизмами как у минивэна или фургона. По мнению художников, кабина будет достаточно просторная и с большими окнами.Стоит отметить, что дизайн модели имеет очень простые черты, но специалисты утверждают, что именно это положительно скажется на аэродинамических характеристиках. Также это позволит снизить стоимость грузовика.Напомним, что глава Tesla в очередной раз перенес официальную презентацию своего первого электрического грузовика. Причиной стали более срочные дела компании - сейчас ей гораздо важнее наладить производство Model 3. Марка выпускает гораздо меньше электрокаров, чем изначально планировала. Поэтому электрогрузовик дебютирует в ноября текущего года.
2017-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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