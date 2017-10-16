Опубликован свежий рендер грузовика Tesla Semi
На рендере электрогрузовик представлен без дверных ручек. Дизайнеры убеждены, что эта деталь не нужна «тяжеловесу» - скорее всего, двери будут оснащены сдвижными механизмами как у минивэна или фургона. По мнению художников, кабина будет достаточно просторная и с большими окнами.
Стоит отметить, что дизайн модели имеет очень простые черты, но специалисты утверждают, что именно это положительно скажется на аэродинамических характеристиках. Также это позволит снизить стоимость грузовика.
Напомним, что глава Tesla в очередной раз перенес официальную презентацию своего первого электрического грузовика. Причиной стали более срочные дела компании - сейчас ей гораздо важнее наладить производство Model 3. Марка выпускает гораздо меньше электрокаров, чем изначально планировала. Поэтому электрогрузовик дебютирует в ноября текущего года.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное