18 октября 2021, 14:48
Опубликовано видео, опровергающее миф о непрактичности кабриолетов
Кабриолеты считаются самыми непрактичными автомобилями, хотя и могут доставить немало удовольствия от поездки по шоссе в летнюю теплую погоду. Но водитель Renault вполне убедительно доказал, что кабриолет может при необходимости заменить пикап.
Дарья Климова Фото: youtube.com / MND
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Водителю удалось очень надежно закрепить трубы. Во время пятиминутной поездки они не шелохнулись ни на неровном асфальте, ни даже на крутом повороте круговой развязки. Но разумеется, редакция 110km.ru, не одобряет действия водителя, решившего таким экстравагантным образом сэкономить на доставке. При малейшей аварийной ситуации трубы могли повредить другой автомобиль, травмировать пешехода или самого водителя. Просто чудо, что на этот раз обошлось без происшествий.
Упомянутые модели: Renault Megane (от 849 000 Р)
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