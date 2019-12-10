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10 декабря 2019, 07:37

Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8

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Фото: GAC
Китайская компания GAC официально представила в России 7-местный вседорожник GAC GS8. Базовая версия с 2,0-литровым турбомотором мощностью 190 л.с., «автоматом» и передним приводом будет стоит от 1 898 000 рублей.
Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8

Фото: GAC

Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8

Фото: GAC

Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8

Фото: GAC

Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8

Фото: GAC

Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8

Фото: GAC

Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8

Фото: GAC

Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8

Фото: GAC

Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8

Фото: GAC

Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8

Фото: GAC

Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8
Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8
Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8
Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8
Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8
Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8
Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8
Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8
Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8
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Российская премьера GAC GS8 прошла накануне вечером на специальном мероприятии в Музее Москвы. Лицом марки GAC Motor в России стал популярный рэпер Баста. Согласно контракту, в течение года он должен ездить исключительно на GAC GS8. В компании уверены, что автомобиль артисту понравится, и он не захочет с ним расставаться.

В России GAC GS8 оснащается бензиновым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 190 сил. Двигатель работает в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач Aisin. Привод может быть как передним, так и полным. Базовая комплектация GE будет стоить от 1 898 000 рублей. В список стандартного оснащения войдет набор подушек безопасности и шторки безопасности, светодиодные ДХО, ксеноновые фары головного света и «противотуманки», бесключевой доступ и запуск двигателя, круиз-контроль, «зимний» пакет (подогрев передних сидений, руля и лобового стекла) и функция вентиляции для передних сидений.

Средняя комплектация GL дополнительно получит, среди прочего, матричные светодиодные фары, панорамную крышу и систему кругового обзора. Вседорожник с передним приводом будет стоит от 2 198 000 рублей, с полным – на 100 000 рублей дороже. Наконец, топовую комплектацию GT с полным приводом оценили в 2 498 000 рублей. Такой кроссовер сможет похвастаться системой управления качеством воздуха в салоне, атмосферной подсветкой на 8 цветов, коленными подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, а также дополнительными электронными ассистентами, включая адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе. Официальные продажи стартуют в России ровно через два месяца - 10 февраля.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Названы самые интересные китайские кроссоверы
Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
Stepan
GAC везет в Россию кроссоверы и минивен
после покупки любого китайца цена на машину падает в двое, есть ли смысл покупать а самое проблемное в китайском автопроме это железо которое згниет через пару лет, вывод, стоит ли покупать эти автомобили...
сергей
обслуживание ож escape
господи, да зачем вообще экономить на антифризе?! Он ведь служит годами и выигранные рубли сейчас- это мизер в пересчете на на годы службы. Охлаждайку надо выбирать строго по допуску автопроизводителя. Я в свой эксплорер заливал coolstream premium. хороший антифриз, на нем уже давно. допуск форда ес
BtwOfcAnyway
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Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8
{{material_128180}}Российская премьера GAC GS8 прошла накануне вечером на специальном мероприятии в Музее Москвы. Лицом марки GAC Motor в России стал популярный рэпер Баста. Согласно контракту, в течение года он должен ездить исключительно на GAC GS8. В компании уверены, что автомобиль артисту понравится, и он не захочет с ним расставаться.В России GAC GS8 оснащается бензиновым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 190 сил. Двигатель работает в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач Aisin. Привод может быть как передним, так и полным. Базовая комплектация GE будет стоить от 1 898 000 рублей. В список стандартного оснащения войдет набор подушек безопасности и шторки безопасности, светодиодные ДХО, ксеноновые фары головного света и «противотуманки», бесключевой доступ и запуск двигателя, круиз-контроль, «зимний» пакет (подогрев передних сидений, руля и лобового стекла) и функция вентиляции для передних сидений.Средняя комплектация GL дополнительно получит, среди прочего, матричные светодиодные фары, панорамную крышу и систему кругового обзора. Вседорожник с передним приводом будет стоит от 2 198 000 рублей, с полным – на 100 000 рублей дороже. Наконец, топовую комплектацию GT с полным приводом оценили в 2 498 000 рублей. Такой кроссовер сможет похвастаться системой управления качеством воздуха в салоне, атмосферной подсветкой на 8 цветов, коленными подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, а также дополнительными электронными ассистентами, включая адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе. Официальные продажи стартуют в России ровно через два месяца - 10 февраля.
2019-12-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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