10 декабря 2019, 07:37
Опубликованы цены на большой вседорожник GAC GS8
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Фото: GAC
Китайская компания GAC официально представила в России 7-местный вседорожник GAC GS8. Базовая версия с 2,0-литровым турбомотором мощностью 190 л.с., «автоматом» и передним приводом будет стоит от 1 898 000 рублей.
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
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Российская премьера полноразмерного китайского вседорожника GAC GS8 запланирована на 9 декабря, но первые ...Читать далее
В России GAC GS8 оснащается бензиновым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 190 сил. Двигатель работает в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач Aisin. Привод может быть как передним, так и полным. Базовая комплектация GE будет стоить от 1 898 000 рублей. В список стандартного оснащения войдет набор подушек безопасности и шторки безопасности, светодиодные ДХО, ксеноновые фары головного света и «противотуманки», бесключевой доступ и запуск двигателя, круиз-контроль, «зимний» пакет (подогрев передних сидений, руля и лобового стекла) и функция вентиляции для передних сидений.
Средняя комплектация GL дополнительно получит, среди прочего, матричные светодиодные фары, панорамную крышу и систему кругового обзора. Вседорожник с передним приводом будет стоит от 2 198 000 рублей, с полным – на 100 000 рублей дороже. Наконец, топовую комплектацию GT с полным приводом оценили в 2 498 000 рублей. Такой кроссовер сможет похвастаться системой управления качеством воздуха в салоне, атмосферной подсветкой на 8 цветов, коленными подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, а также дополнительными электронными ассистентами, включая адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе. Официальные продажи стартуют в России ровно через два месяца - 10 февраля.
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Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
после покупки любого китайца цена на машину падает в двое, есть ли смысл покупать а самое проблемное в китайском автопроме это железо которое згниет через пару лет, вывод, стоит ли покупать эти автомобили...
господи, да зачем вообще экономить на антифризе?! Он ведь служит годами и выигранные рубли сейчас- это мизер в пересчете на на годы службы. Охлаждайку надо выбирать строго по допуску автопроизводителя. Я в свой эксплорер заливал coolstream premium. хороший антифриз, на нем уже давно. допуск форда ес
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