4 августа 2017, 17:55
Опубликованы фото и характеристики новой Mazda CX-8
В сети появились изображения официальной брошюры нового кроссовера Mazda CX-8, который будет представлен до конца 2017 года. Известно, что паркетник построен на одной платформе со «старшим братом» CX-9, а также позаимствовал у него колесную базу, равную 2 930 мм.
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Стали известны первые официальные подробности о новом кроссовере Mazda CX-8. Автомобиль с 6- и 7-местным салоном ...Читать далее
Инженеры снабдили автомобиль 2,2-литровым дизельным двигателем с отдачей 172 л.с., а трансмиссия будет представлена 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Ранее японский автопроизводитель заявлял, что новая модель предназначена исключительно для домашнего рынка. Но ходят слухи, что CX-8 будет также поставляться на другие азиатские рынки и в Австралию. Стоимость новинки будет озвучена позже.
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30.03.2014, 22:27
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