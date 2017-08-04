4 августа 2017, 17:55

Опубликованы фото и характеристики новой Mazda CX-8

В сети появились изображения официальной брошюры нового кроссовера Mazda CX-8, который будет представлен до конца 2017 года. Известно, что паркетник построен на одной платформе со «старшим братом» CX-9, а также позаимствовал у него колесную базу, равную 2 930 мм.
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Опубликованы фото и характеристики новой Mazda CX-8 Mazda

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Несмотря на сходства с CX-9, новинка отличается меньшими гарабитами. Он будет ниже на 129 мм и на 115 мм короче по сравнению с CX-9. С такими параметрами автомобилю обеспечено место в нише среднеразмерных городских кроссоверов. Также производитель подготовил два варианта салона с пятью и семью посадочными местами.

Инженеры снабдили автомобиль 2,2-литровым дизельным двигателем с отдачей 172 л.с., а трансмиссия будет представлена 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее японский автопроизводитель заявлял, что новая модель предназначена исключительно для домашнего рынка. Но ходят слухи, что CX-8 будет также поставляться на другие азиатские рынки и в Австралию. Стоимость новинки будет озвучена позже.

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Опубликованы фото и характеристики новой Mazda CX-8
{{material_120232}}Несмотря на сходства с CX-9, новинка отличается меньшими гарабитами. Он будет ниже на 129 мм и на 115 мм короче по сравнению с CX-9. С такими параметрами автомобилю обеспечено место в нише среднеразмерных городских кроссоверов. Также производитель подготовил два варианта салона с пятью и семью посадочными местами.Инженеры снабдили автомобиль 2,2-литровым дизельным двигателем с отдачей 172 л.с., а трансмиссия будет представлена 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.Ранее японский автопроизводитель заявлял, что новая модель предназначена исключительно для домашнего рынка. Но ходят слухи, что CX-8 будет также поставляться на другие азиатские рынки и в Австралию. Стоимость новинки будет озвучена позже.
2017-08-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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