10 ноября 2017, 15:04

Опубликованы фото интерьера нового «Гелендвагена»

В Интернете появились первые фотографии интерьера нового поколения внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Ожидается, что премьера автомобиля состоится уже в январе следующего года на автосалоне в Детройте.
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Опубликованы фото интерьера нового «Гелендвагена» Mercedes Benz G-класс

Mercedes Benz G-класс
Выпускается с 1989 г.
Новый от 6 650 000 до 21 000 000 Р
Отзывов: 4
После смены поколения машина получит совершенно новую приборную панель с 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы. Также изменится передняя панель и центральная консоль, а руль получит сенсорные элементы, как, например, у S-Класс.

Создатели используют алюминий в конструкции автомобиля, что снизит его массу примерно на 200 кг. Внедорожник получил модернизированную переднюю подвеску и электромеханический усилитель руля. Также он станет просторнее и технологичнее, глубина преодолеваемого брода увеличится на 100 мм.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz прекращает выпуск «заряженного» G500 4×4². В настоящее время дилеры реализуют последнюю модификацию экстремальной версии, которая получила двойные амортизаторы, портальные мосты и 22-дюймовые колесные диски.

Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес Г класс

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
A6113500126 Сателлиты переднего редуктора Гелендваген G-class 500
| Кому: merce-most 20800rub
merce-most
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Опубликованы фото интерьера нового «Гелендвагена»
{{model_813}} После смены поколения машина получит совершенно новую приборную панель с 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы. Также изменится передняя панель и центральная консоль, а руль получит сенсорные элементы, как, например, у S-Класс.Создатели используют алюминий в конструкции автомобиля, что снизит его массу примерно на 200 кг. Внедорожник получил модернизированную переднюю подвеску и электромеханический усилитель руля. Также он станет просторнее и технологичнее, глубина преодолеваемого брода увеличится на 100 мм.Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz прекращает выпуск «заряженного» G500 4×4². В настоящее время дилеры реализуют последнюю модификацию экстремальной версии, которая получила двойные амортизаторы, портальные мосты и 22-дюймовые колесные диски.
2017-11-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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