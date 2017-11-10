10 ноября 2017, 15:04
Опубликованы фото интерьера нового «Гелендвагена»
В Интернете появились первые фотографии интерьера нового поколения внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Ожидается, что премьера автомобиля состоится уже в январе следующего года на автосалоне в Детройте.
Mercedes Benz G-класс
Выпускается с 1989 г.
Новый от 6 650 000 до 21 000 000 Р
Отзывов: 4
Создатели используют алюминий в конструкции автомобиля, что снизит его массу примерно на 200 кг. Внедорожник получил модернизированную переднюю подвеску и электромеханический усилитель руля. Также он станет просторнее и технологичнее, глубина преодолеваемого брода увеличится на 100 мм.
Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz прекращает выпуск «заряженного» G500 4×4². В настоящее время дилеры реализуют последнюю модификацию экстремальной версии, которая получила двойные амортизаторы, портальные мосты и 22-дюймовые колесные диски.
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21.07.2017, 20:47
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
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02.06.2017, 08:41
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
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