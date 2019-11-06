6 ноября 2019, 15:22
Опубликованы изображения большого седана Lada
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Фото: auto.mail.ru
В модельном ряду Lada пока присутствуют только компактные автомобили. А что если бы российский автопроизводитель «замахнулся» на D-класс? Дизайнер Никита Чуйко представил свой вариант большого седана Lada.
Фото: auto.mail.ru
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В 1990-е годы было много разговоров о появлении большого седана Lada, который смог бы составить конкуренцию морально устаревшей «Волге». Но тогда дальше слов дело не пошло. В 2015 году публике впервые показали удлиненную версию Lada Vesta, которая получила приставку Signature. Она отличалась от стандартного седана более просторным салоном и эксклюзивной отделкой. Модель собрали специально для тогдашнего президента компании Бу Андерссона. Еще один экземпляр передали губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. Всего выпустили четыре роскошных «Лады». Но в 2018 году стало известно, что проект Lada Vesta Signature закрыт.
Сейчас АвтоВАЗ выпускает компактные автомобили B-класса. Компания постепенно модернизирует модельный ряд. В январе 2019 года стартовали продажи «заряженных» седанов Lada Vesta Sport. Идет работа над новым поколением Lada 4x4, которая выпускается в неизменном виде на протяжении 40 лет. Возможно, появление в линейке Lada большого седана – это только вопрос времени. А вы как думаете? Будет ли такой автомобиль пользоваться спросом или не сможет конкурировать с относительно недорогими корейскими и китайскими моделями?
Комментарии
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
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Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
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Комментарии пользователей
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Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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