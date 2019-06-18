18 июня 2019, 11:53

Опубликованы новые фото Renault Captur

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Компактный кроссовер Renault Captur готовится сменить поколение. На прошлой неделе компания провела закрытую презентацию для журналистов, откуда «утекла» пара размытых фотографий. Снимки более хорошего качества пришли из Китая, где также скоро стартует выпуск нового Captur.
Опубликованы новые фото Renault Captur
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Китайское совместное предприятие Dongfeng Renault готовится начать производство европейского компактного кроссовера Renault Captur нового поколения. Автомобиль успешно прошел сертификацию, а мы получили возможность получше рассмотреть новинку и узнали некоторые технические подробности.

Новый кроссовер получил переднюю оптику в стиле последних моделей Renault: Koleos, Clio и Arkana. Задние фонари – абсолютно оригинальной формы, созданы по мотивам концепт-кара Symbioz, представленного осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Изменилась также форма бокового остекления и бамперы. На корме под шильдиком Renault теперь располагается название марки, а слово «Captur» переехало ниже и правее.

Со сменой поколения Renault Captur немного прибавит в размерах. Согласно китайскому сертификату его длина увеличится до 4 263 мм (+141 мм), ширина – до 1 797 мм (+19 мм), высота – 1 593 мм (+27 мм), колесная база – до 2 638 мм (+32 мм). Но российский Kaptur «европеец» так и не догонит, габариты «нашего» кроссовера: 4 333 мм x 1 813 мм x 1 613 мм. Китайским покупателям новый Captur предложат с уже знакомым нам 1,3-литровым турбомотором (таким же агрегатом оснащается новая «Аркана»). Двигатель будет доступен в двух вариантах мощности: 133 и 159 лошадиных сил. Для Европы Renault Captur обзаведется гибридной силовой установкой. Премьера новинки ожидается в ближайшие недели.

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Опубликованы новые фото Renault Captur
{{material_126763}}Китайское совместное предприятие Dongfeng Renault готовится начать производство европейского компактного кроссовера Renault Captur нового поколения. Автомобиль успешно прошел сертификацию, а мы получили возможность получше рассмотреть новинку и узнали некоторые технические подробности.Новый кроссовер получил переднюю оптику в стиле последних моделей Renault: Koleos, Clio и Arkana. Задние фонари – абсолютно оригинальной формы, созданы по мотивам концепт-кара Symbioz, представленного осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Изменилась также форма бокового остекления и бамперы. На корме под шильдиком Renault теперь располагается название марки, а слово «Captur» переехало ниже и правее.Со сменой поколения Renault Captur немного прибавит в размерах. Согласно китайскому сертификату его длина увеличится до 4 263 мм (+141 мм), ширина – до 1 797 мм (+19 мм), высота – 1 593 мм (+27 мм), колесная база – до 2 638 мм (+32 мм). Но российский Kaptur «европеец» так и не догонит, габариты «нашего» кроссовера: 4 333 мм x 1 813 мм x 1 613 мм. Китайским покупателям новый Captur предложат с уже знакомым нам 1,3-литровым турбомотором (таким же агрегатом оснащается новая «Аркана»). Двигатель будет доступен в двух вариантах мощности: 133 и 159 лошадиных сил. Для Европы Renault Captur обзаведется гибридной силовой установкой. Премьера новинки ожидается в ближайшие недели.
2019-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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