25 июля 2017, 14:00

Опубликованы официальные рендеры новой Mazda RX-9

Компания Mazda показала официальные эскизы и рендеры спорткара Mazda RX-9 новой генерации. Дизайн автомобиля разрабатывается специалистами из Франкфурта, а курирует создание новой модели главный дизайнер японского офиса Mazda Кото Атагава.
^
Опубликованы официальные рендеры новой Mazda RX-9 Mazda

Ранее мы писали
Японский автопроизводитель долго думал над целесообразностью выпуска автомобиля со знаменитым двигателем Ванкеля ...
Читать далее
Руководство бренда сообщило, что новинка RX-9 будет отличаться от предшественников. Дизайнеры отступили от своего фирменного стиля Kodo, и спорткар выглядит более современно и привлекательно для молодой аудитории.

На нескольких изображениях запечатлено распластанное купе с обтекаемой формой кузова. Технические характеристики пока держатся в строжайшем секрете, но создатели обещают впечатляющую мощь и скорость. Известно, что под капотом модели будет размещен роторный двигатель, который будет соответствовать современным строгим экологическим нормам. Инженеры признались, что сделать это будет довольно сложно.

Всего у японской компании четыре дизайн-бюро по всему миру. Кроме немецкого подразделения существуют офисы в Шанхае, Хиросиме и Лос-Анджелесе. Франкфуртский офис был основан еще в 1980 году.

Новинки и концепт кары Мазда

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mazda Proceed
Как машина ведет себя на крутых поворотах кто знает?
Gulbozavr
Форум Mazda CX-5
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
Форум Mazda BT-50
не говорите (
tel89177831519
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mazda Автомудрость Mazda АвтоПитер Mazda Дизайн и тюнинг Mazda Новинки и концепт кары Mazda Новости и акции автосалонов Mazda Автосалоны и дилеры марки Mazda Аренда и прокат авто марки Mazda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mazda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mazda
Главные материалы
Тест-драйв Volvo S90: рецепт от одиночества
Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Опубликованы официальные рендеры новой Mazda RX-9
{{material_120138}}Руководство бренда сообщило, что новинка RX-9 будет отличаться от предшественников. Дизайнеры отступили от своего фирменного стиля Kodo, и спорткар выглядит более современно и привлекательно для молодой аудитории.На нескольких изображениях запечатлено распластанное купе с обтекаемой формой кузова. Технические характеристики пока держатся в строжайшем секрете, но создатели обещают впечатляющую мощь и скорость. Известно, что под капотом модели будет размещен роторный двигатель, который будет соответствовать современным строгим экологическим нормам. Инженеры признались, что сделать это будет довольно сложно.Всего у японской компании четыре дизайн-бюро по всему миру. Кроме немецкого подразделения существуют офисы в Шанхае, Хиросиме и Лос-Анджелесе. Франкфуртский офис был основан еще в 1980 году.
2017-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Новосибирск Краснодарский край Белгородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG