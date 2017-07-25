25 июля 2017, 14:00
Опубликованы официальные рендеры новой Mazda RX-9
Компания Mazda показала официальные эскизы и рендеры спорткара Mazda RX-9 новой генерации. Дизайн автомобиля разрабатывается специалистами из Франкфурта, а курирует создание новой модели главный дизайнер японского офиса Mazda Кото Атагава.
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На нескольких изображениях запечатлено распластанное купе с обтекаемой формой кузова. Технические характеристики пока держатся в строжайшем секрете, но создатели обещают впечатляющую мощь и скорость. Известно, что под капотом модели будет размещен роторный двигатель, который будет соответствовать современным строгим экологическим нормам. Инженеры признались, что сделать это будет довольно сложно.
Всего у японской компании четыре дизайн-бюро по всему миру. Кроме немецкого подразделения существуют офисы в Шанхае, Хиросиме и Лос-Анджелесе. Франкфуртский офис был основан еще в 1980 году.
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