27 января 2020, 00:30
Опубликованы патентные изображения электрокара Ferrari
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Фото: taycanevforum.com
В Сеть утекли патентные изображения будущего электрокара Ferrari. Однако ждать новинку в ближайшее время не стоит. Ранее итальянский производитель суперкаров заявлял, что полностью электрическая модель появится в его модельном ряду не ранее 2025 года.
Фото: taycanevforum.com
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Судя по схеме, полноприводный электрокар получит четыре независимых электромотора – по одному на каждое колесо. Такая конструкция позволит точно регулировать необходимый для конкретного колеса крутящий момент, что обеспечит совершенную управляемость, характерную для всех современных моделей Ferrari. Аккумулятор предполагается разместить за пассажирскими креслами, как и во многих уже существующих электрокарах.
В пояснениях к патентной заявке указано, что данная конструкция может быть использована также при создании гибридного автомобиля. В этом случае ДВС займет место блока аккумуляторов. Не исключено, что в обозримом будущем Ferrari представит новый гибрид именно с такой компоновкой. По словам господина Камиллери, в 2022 году на автомобили с бензин-электрическими силовыми установками должно приходиться около 60% продаж марки.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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