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27 января 2020, 00:30

Опубликованы патентные изображения электрокара Ferrari

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Фото: taycanevforum.com
В Сеть утекли патентные изображения будущего электрокара Ferrari. Однако ждать новинку в ближайшее время не стоит. Ранее итальянский производитель суперкаров заявлял, что полностью электрическая модель появится в его модельном ряду не ранее 2025 года.
Опубликованы патентные изображения электрокара Ferrari

Фото: taycanevforum.com

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В декабре 2019 года глава Ferrari Луи Камиллери заявил, что серийный электрокар выйдет на рынок не ранее чем через 5 лет. По его словам, электрические технологии пока не доведены до необходимого уровня совершенства. Инженерам предстоит решить вопрос с емкостью аккумуляторов: увеличить запас хода и сократить время на подзарядку. Тем не менее, конструкция первого электрокара итальянской «конюшни» уже понятна. На форуме поклонников электрического Porsche Taycan были опубликованы первые патентные изображения.

Судя по схеме, полноприводный электрокар получит четыре независимых электромотора – по одному на каждое колесо. Такая конструкция позволит точно регулировать необходимый для конкретного колеса крутящий момент, что обеспечит совершенную управляемость, характерную для всех современных моделей Ferrari. Аккумулятор предполагается разместить за пассажирскими креслами, как и во многих уже существующих электрокарах.

В пояснениях к патентной заявке указано, что данная конструкция может быть использована также при создании гибридного автомобиля. В этом случае ДВС займет место блока аккумуляторов. Не исключено, что в обозримом будущем Ferrari представит новый гибрид именно с такой компоновкой. По словам господина Камиллери, в 2022 году на автомобили с бензин-электрическими силовыми установками должно приходиться около 60% продаж марки.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Опубликованы патентные изображения электрокара Ferrari
{{material_128131}}В декабре 2019 года глава Ferrari Луи Камиллери заявил, что серийный электрокар выйдет на рынок не ранее чем через 5 лет. По его словам, электрические технологии пока не доведены до необходимого уровня совершенства. Инженерам предстоит решить вопрос с емкостью аккумуляторов: увеличить запас хода и сократить время на подзарядку. Тем не менее, конструкция первого электрокара итальянской «конюшни» уже понятна. На форуме поклонников электрического Porsche Taycan были опубликованы первые патентные изображения.Судя по схеме, полноприводный электрокар получит четыре независимых электромотора – по одному на каждое колесо. Такая конструкция позволит точно регулировать необходимый для конкретного колеса крутящий момент, что обеспечит совершенную управляемость, характерную для всех современных моделей Ferrari. Аккумулятор предполагается разместить за пассажирскими креслами, как и во многих уже существующих электрокарах.В пояснениях к патентной заявке указано, что данная конструкция может быть использована также при создании гибридного автомобиля. В этом случае ДВС займет место блока аккумуляторов. Не исключено, что в обозримом будущем Ferrari представит новый гибрид именно с такой компоновкой. По словам господина Камиллери, в 2022 году на автомобили с бензин-электрическими силовыми установками должно приходиться около 60% продаж марки.
2020-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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