19 октября 2017, 13:51

Опубликованы первые «живые» снимки новой Mazda 6

Японская компания обновила седан Mazda 6, который сначала выйдет на китайском рынке. Сегодня в Сеть попали первые фотографии новинки. Стало понятно, что рестайлинговая версия отличается от предшественника незначительными деталями.
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  Опубликованы первые «живые» снимки новой Mazda 6 Mazda 6 Опубликованы первые «живые» снимки новой Mazda 6 Mazda 6 Опубликованы первые «живые» снимки новой Mazda 6 Mazda 6 Опубликованы первые «живые» снимки новой Mazda 6
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Японский автопроизводитель анонсировал начало продаж нового седана Mazda 6. Экстерьер модели изменился незначительно ...
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Создатели сделали акцент на расширении списка опций - ожидается, что покупателям будут доступны новые комплектации. Старт продаж обновленного седана запланирован на 24 октября. В список оснащения попала система G-Vectoring Control, распределяющая крутящий момент между колесами, что делает автомобиль более управляемым. В более «богатых» модификациях седан получил комплекс систем безопасности i-ActivSense.

Инженеры снабдили седан модернизированным двигателем Skyactiv-G объемом 2 литра, выдающим 158 «лошадей». Также моторная линейка представлена 2,5-литровым «атмосферником» на 192 л.с. Двигатели работают вместе с 6-скоростным «автоматом» или 6-диапазонной механической коробкой передач.

Интерьер также не получил ярких новшеств, но компания сообщает, что материалы отделки стали качественнее. Центральная консоль получила проекционный экран Active Driving Display и мультимедийную систему с увеличенным дисплеем бортового компьютера.

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Опубликованы первые «живые» снимки новой Mazda 6
{{material_121185}}Создатели сделали акцент на расширении списка опций - ожидается, что покупателям будут доступны новые комплектации. Старт продаж обновленного седана запланирован на 24 октября. В список оснащения попала система G-Vectoring Control, распределяющая крутящий момент между колесами, что делает автомобиль более управляемым. В более «богатых» модификациях седан получил комплекс систем безопасности i-ActivSense.Инженеры снабдили седан модернизированным двигателем Skyactiv-G объемом 2 литра, выдающим 158 «лошадей». Также моторная линейка представлена 2,5-литровым «атмосферником» на 192 л.с. Двигатели работают вместе с 6-скоростным «автоматом» или 6-диапазонной механической коробкой передач.Интерьер также не получил ярких новшеств, но компания сообщает, что материалы отделки стали качественнее. Центральная консоль получила проекционный экран Active Driving Display и мультимедийную систему с увеличенным дисплеем бортового компьютера.
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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