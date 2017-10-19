19 октября 2017, 13:51
Опубликованы первые «живые» снимки новой Mazda 6
Японская компания обновила седан Mazda 6, который сначала выйдет на китайском рынке. Сегодня в Сеть попали первые фотографии новинки. Стало понятно, что рестайлинговая версия отличается от предшественника незначительными деталями.
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Японский автопроизводитель анонсировал начало продаж нового седана Mazda 6. Экстерьер модели изменился незначительно ...Читать далее
Инженеры снабдили седан модернизированным двигателем Skyactiv-G объемом 2 литра, выдающим 158 «лошадей». Также моторная линейка представлена 2,5-литровым «атмосферником» на 192 л.с. Двигатели работают вместе с 6-скоростным «автоматом» или 6-диапазонной механической коробкой передач.
Интерьер также не получил ярких новшеств, но компания сообщает, что материалы отделки стали качественнее. Центральная консоль получила проекционный экран Active Driving Display и мультимедийную систему с увеличенным дисплеем бортового компьютера.
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02.08.2016, 21:46
Mazda внесла в свои проекты элементы фитнеса и Бондианы
13.01.2016, 09:45
Как стартовали продажи Mazda3?
30.03.2014, 22:27
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11.11.2013, 14:21
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Отзывы по теме
Помогите, Мазда6 2004 года 2.0 не заводится даже при -2.
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
Обожаю новую модель Мазда 6. У меня 2010 года автомобиль. Шикарная машина просто супер!!!!
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