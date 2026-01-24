Не прошли испытание холодом: какие конструктивные просчеты выявились у Belgee X50 спустя полгода и почему владельцы часто игнорируют эти детали

24 января 2026, 05:53
Опыт эксплуатации Belgee X50: нюансы и проблемы после 12 000 км
Владелец Belgee X50 делится реальными наблюдениями после 12 000 км пробега: как автомобиль ведет себя зимой, с какими техническими и конструктивными особенностями сталкиваются водители, и почему некоторые проблемы остаются без внимания производителя. Подробности - в материале.
За полгода активной эксплуатации Belgee X50 владелец проехал чуть больше 12 тысяч километров и накопил достаточно впечатлений, чтобы поделиться ими с теми, кто рассматривает этот автомобиль к покупке. Особое внимание он уделил техническим и конструктивным решениям, которые проявляются в реальных условиях, особенно российской зимой.
Первое, что бросается в глаза - отсутствие адаптации к низким температурам. Автомобиль, по сути, выпускается без учета особенностей российского климата. Это проявляется в мелочах, которые в итоге сильно влияют на комфорт и безопасность.
Зимние испытания: слабые места конструкции
Одна из самых раздражающих проблем - примерзание приводов центрального замка, особенно на задних дверях. В мороз двери могут не блокироваться или, наоборот, не открываться с улицы. Причем это происходит уже при минус 12 градусах, а не в экстремальные холода. Проблема тянется с 2018 года, но изменений в конструкции не видно.
Еще один минус - слабый подогрев боковых зеркал. Влага на них держится долго, даже после получасовой поездки. На заднем стекле в зоне покоя дворника нет нити обогрева, что тоже неудобно зимой. Обдув лобового стекла оставляет желать лучшего: по углам остаются большие мертвые зоны, которые не продуваются. В сырую погоду или при полной машине стекла быстро затягиваются, а при ледяном дожде и минусовой температуре лобовое может покрыться коркой льда, с которой не справляется даже максимальный обогрев.
Пластик в салоне начинает потрескивать при прогреве, особенно ниже нуля. После 5 тысяч километров тишина салона уходит, и появляются характерные звуки на стыках и кочках. Вибрации от двигателя и коробки передач на холодную передаются на кузов, пока подушки не прогреются - на это уходит до 40 минут в городском трафике зимой.
Подвеска, аккумулятор и другие нюансы
Подвеска Belgee X50 и так не отличается мягкостью, а зимой на неровностях начинает откровенно стучать. Втулки стабилизатора издают чвакающие и скрипящие звуки на лежачих полицейских и в сырую погоду - проблема, знакомая многим владельцам Geely.
Аккумулятор тоже вызывает вопросы: утром напряжение падает до 11,9–12,0 В, а при запуске в мороз - до 7,8–8,9 В. Даже после полной зарядки ситуация не меняется, и есть опасения, что в сильный мороз машина просто не заведется. Попытки повысить напряжение зарядки помогают мало.
Особенности вождения и эргономики
В движении проявляются вибрации приводов передних колес в диапазоне 20–35 км/ч, особенно при повороте руля. Это ощущается как мелкая тряска, которая исчезает только после 35 км/ч. В городском трафике это раздражает, ведь именно на этих скоростях приходится ездить чаще всего.
Климат-контроль работает непредсказуемо: в автоматическом и ручном режимах температура меняется с задержкой, а потоки воздуха распределяются странно. На дверях нет отдельных кнопок блокировки - все двери можно заблокировать только через центральный замок, что неудобно, особенно зимой, когда замки начинают капризничать.
Задняя ось недогружена, из-за чего на неровностях и в поворотах задние колеса могут подпрыгивать и смещать траекторию. На скорости это может быть опасно, особенно на мостах и при резких стыках покрытия.
Положительные стороны: не все так плохо
Несмотря на перечисленные недостатки, у Belgee X50 есть и свои плюсы. Автомобиль бодро разгоняется, роботизированная коробка передач работает плавно, а рулевое управление остается уверенным даже на высоких скоростях. На трассе при 130–150 км/ч машина не требует постоянных подруливаний и не утомляет водителя.
Акустический комфорт на хорошем дорожном покрытии вполне достойный. Кузов и задняя часть автомобиля остаются относительно чистыми даже после поездки по трассе - благодаря особенностям аэродинамики и спойлеру с отверстиями, которые уменьшают завихрения грязи.
В целом, марка Geely давно присутствует на российском рынке и считается одной из наиболее надежных среди китайских производителей. Однако опыт эксплуатации Belgee X50 показывает, что даже у признанных брендов есть серьезные недоработки, которые могут испортить впечатление от владения автомобилем. Остается надеяться, что производитель обратит внимание на эти детали, ведь многие из них тянутся годами и до сих пор не решены.
Ранее мы уже писали о том, что владелец сравнил Belgee X50 с Москвич 3 и поделился своими впечатлениями. Узнайте, какой автомобиль онназвал лучшим.
