Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 15:46

Опыт эксплуатации Haval Dargo: взгляд после 18 000 км пробега

8 месяцев с Haval Dargo: ради этих плюсов можно простить все минусы — что удивило владельца

Владелец Haval Dargo делится личными впечатлениями после 18 000 км: неожиданные минусы, редкие плюсы и сравнение с Hyundai ix55. Подробный разбор особенностей, которые часто остаются за кадром при выборе нового автомобиля.

Владелец Haval Dargo подводит итоги восьми месяцев и 18 тысяч километров пробега. Переход с Hyundai ix55 стал шагом в неизвестность, но о выборе он не пожалел. Несмотря на внушительный список недостатков, ключевые достоинства автомобиля оказались для него весомее.

К сильным сторонам он отнес эффективно работающие электронные помощники: активный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и экстренное торможение задним ходом. Управление порадовало удобной шайбой переключения передач, приятным электроусилителем руля и его тонким ободом. В холодное время года выручают многочисленные обогревы — лобового стекла, форсунок омывателя, руля и сидений.

Также владельцу понравились хороший обзор на 360 градусов с качественными камерами, вентиляция и массаж водительского сиденья, адекватная динамика и работа коробки передач. Практичными показались неокрашенные бампера и арки, а такие мелочи, такие как бесключевой доступ, электропривод двери багажника и проекция на лобовое стекло, добавили комфорта. Внешний вид автомобиля выделяет его на дороге.

Однако в повседневной эксплуатации проявилось множество нюансов. Комфорт и эргономика вызвали вопросы: короткое сиденье, неудобный доступ к подлокотнику, неприятный на ощупь материал задних кресел. Рулевая колонка лишена электропривода, а клаксон срабатывает с задержкой. В салоне не хватает физических кнопок для управления климатом.

Шумоизоляция — явно не конек Dargo, особенно заметна на трассе. Штатная резина оказалась шумной и не лучшим образом ведет себя в лужах. Зимой несколько раз подвело штатное приложение, которое не позволило удаленно запустить автомобиль. Функционал приложения ограничен: нельзя включить обогрев руля или лобового стекла.

Вызвали нарекания и технические моменты: тормозные колодки и диски потребовали замены уже на 15 тысячах км, подвеска спереди работает громко. На скорости капот заметно «играет», а аэродинамика такова, что после дождя на нем остается вода даже на 130 км/ч. Запас хода ограничивает небольшой топливный бак, а слабый радиосигнал ключа может помешать открыть дверь, если рядом лежит телефон.

В итоге Dargo для владельца — не идеальный автомобиль, а осознанный компромисс. Он признает, что минусов в списке оказалось больше, но ключевые плюсы, особенно в соотношении цены и оснащения в своем сегменте перевесили. Это машина, с недостатками которой можно смириться ради ее основных преимуществ.

Упомянутые модели: Haval Dargo (от 2 999 000 Р), Hyundai ix55
Упомянутые марки: Haval, Hyundai
