Стоит ли брать BYD Seagull для города и трассы — личный опыт спустя 4 недели

26 декабря 2025, 07:02
Опыт владения BYD Seagull: что радует и что раздражает спустя месяц
Погружаемся в детали эксплуатации BYD Seagull после месяца на дорогах. Какие плюсы и минусы проявились неожиданно? Почему электромобиль оказался не только удобным, но и с нюансами? Разбираемся, что понравилось, а что вызвало вопросы у владельца.
Владелец электромобиля BYD Seagull поделился опытом владения. В январе 2025 года был приобретен электромобиль BYD Seagull в топовой комплектации Flying edition. Автомобиль с пробегом 83 километра выпущен в сентябре 2024 года. После оформления документов, регистрации и антикоррозийной обработки началась его эксплуатация.
Первое впечатление оказалось хорошим. Несмотря на компактные размеры, автомобиль не выглядит игрушечным и подходит для поездок не только по городу, но и по трассе. Мощности в 75 лошадиных сил хватает для уверенного разгона, маневренность и динамика приятно удивили. На скорости 100-110 км/ч машина ведет себя стабильно. Руль с регулировкой в четырех направлениях и приятной отделкой делает управление комфортным.
Селектор режимов позволяет выбрать подходящий стиль езды: обычный, спортивный, экономичный или зимний. Зарядка батареи с 20% до полной занимает час через разъем GB/T, также есть возможность подзарядки от обычной розетки или стационарной станции на 7 кВт. Сиденья с подогревом и регулировкой, множество подушек безопасности, яркие фары с регулировкой, эффективный стеклоочиститель и удобные контрольные зеркала обеспечивают комфорт в повседневной эксплуатации.
Внутри радует современная мультимедийная система на Android с 4 ГБ оперативной памяти, где легко предусмотрены нужные приложения. Меню на английском языке, но разобраться легко. Приятные мелочи, такие как беспроводная зарядка для телефона, сенсорные кнопки освещения и дистанционный запуск, добавляют удобства. Плановое обслуживание оказалось недорогим, штатная акустика порадовала качеством звука. Круиз-контроль реализован удобно.
Однако не обошлось и без минусов. Заявленный запас хода на 405 км заметно сокращается, особенно при низких температурах. Система не всегда точно показывает оставшееся расстояние, хотя опция «Динамический» помогает скорректировать расчет. На руле не хватает кнопки паузы для музыки, педали в спортивном режиме туговаты. Отсутствие заднего стеклоочистителя и неудачное расположение переднего сиденья могут создать проблемы зимой. Двери низкие, что неудобно при парковке у высоких бордюров, форма внутренних ручек вызывает вопросы. В комплекте не оказалось ковриков, рамки для номеров нестандартные.
Из технических тонкостей — встроенный eSIM в головное устройство требует замены на обычный SIM-разъем для подключения к мобильным сетям. 4G-модемы напрямую не работают, FM-радио отсутствует. Зимой стекла быстро запотевают, но помогает обдув. USB типа C поддерживает только флешки с файловой системой FAT32. Система контроля слепых зон отсутствует, заднюю камеру пришлось заказывать отдельно, а вид с нее базовый, без кругового обзора. В режиме Drive при отпускании тормоза машина сразу набирает скорость выше 10 км/ч.
Из приятных мелочей — в комплекте есть светоотражающий жилет, знак аварийной остановки и набор для ремонта шин. Антикоррозийная обработка была проведена составом KROWN. Автомобиль очень тихий, и даже с системой AVAS прохожие его часто не замечают. Родной размер шин 175/55R16 оказался редким, поэтому на зиму пришлось искать альтернативу.
Меню мультимедийной системы полностью на английском языке, за исключением голосового ассистента. Подключение смартфонов по Bluetooth проходит без проблем. Круиз-контроль и беспроводная зарядка телефона — одни из самых востребованных функций.
За месяц эксплуатации удалось найти опцию Dynamic для более точного расчета остатка пробега и установить свежую прошивку. В целом BYD Seagull оставил положительное впечатление, несмотря на ряд мелких недочетов. Для города это удачный вариант, но к некоторым особенностям требуется привыкнуть.
