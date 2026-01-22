«Это ваша машина и ваши проблемы»: суровый приговор дилера владельцу новенькой Lada Granta

Опыт восьмимесячной эксплуатации Lada Granta в Сибири: что сломалось и что сказал дилер

Владелец поделился реальными впечатлениями от Lada Granta Club 2024. Какие доработки оказались необходимы? С какими проблемами пришлось столкнуться? Как реагировал официальный дилер на поломки? Читайте подробности.

Владелец поделился реальными впечатлениями от Lada Granta Club 2024. Какие доработки оказались необходимы? С какими проблемами пришлось столкнуться? Как реагировал официальный дилер на поломки? Читайте подробности.

В октябре 2024 года житель Ханты-Мансийска стал обладателем новой Lada Granta Club, купленной у официального дилера «Форвард-Авто» в Нижневартовске. Цена вопроса — 1 182 000 рублей, но благодаря госпрограмме удалось получить скидку 20%. Это позволило не только сэкономить, но и добавить к стандартной комплектации ряд опций: бронепленку, коврики, тонировку, защиту радиатора, шесть оплаченных ТО, защиту двигателя и установить противотуманные фары.

Автомобиль оснащен 90-сильным мотором, мультимедийной системой Lada EnjoY Pro с Яндекс.Авто, камерой заднего вида и парктрониками. На бумаге — все выглядит достойно, но реальность оказалась куда менее радужной.

Первое, что бросилось в глаза — слабое освещение штатных фар. В темное время суток ехать было попросту опасно. Было решено не ждать чуда и обратиться в сервис «Автотюнинг», где за 12 тысяч рублей установили противотуманные фары. Свет стал заметно лучше, но почему это не предусмотрено с завода — вопрос открытый.

Следующим шагом стала установка электростеклоподъемников с доводчиками на задние двери. Владелец заказал комплект в интернет-магазине, монтаж доверил все тому же сервису. Итог — 12 500 рублей и возможность закрывать окна одним нажатием при постановке на сигнализацию. Мелочь, а приятно.

Шум в салоне раздражал с первых дней. Автолюбитель решил заняться шумоизоляцией дверей самостоятельно, используя материалы Stp и Biplast. В городе стало тише, но на трассе разница минимальна. Заодно обновил акустику: поставил компонентные динамики Focal Auditor ASE-130 и активный сабвуфер Nakamichi NBX251A. Звук преобразился, но теперь хочется добавить усилитель — видимо, процесс тюнинга бесконечен.

Фото: скриншот drom.ru

Не обошлось и без мелких доработок. Уплотнители дверей пришлось подгонять самому, газовые упоры капота установил за 2 тысячи рублей, а с крышкой бензобака до сих пор проблемы — конструкция неудобная, постоянно мешает при заправке.

Казалось бы, все идет по плану, но на пробеге менее 5000 км начались настоящие приключения. Во время движения внезапно загорелись ошибки ABS и ручника, кондиционер перестал работать, спидометр и приборная панель начали вести себя странно, тормоза отказали, а руль стал легким, как будто отключили усилитель. В довершение всего сработала система ЭРА-Глонасс.

С трудом добрался до дилера. Там заменили кнопку кондиционера, сбросили ошибки и отправили восвояси. Через полтора дня история повторилась. На этот раз отношение сотрудников «Форвард-Авто» удивило: «Приезжайте только в назначенный день, пока это ваши проблемы». О сервисе заботы и речи не шло.

В итоге, не выдержав постоянных сбоев и хамства, владелец решил избавиться от машины через трейд-ин. Ощущение, что отечественный автопром и дилерская сеть не готовы к реальным запросам покупателей, только усилилось. Больше связываться с российскими автомобилями желания нет.