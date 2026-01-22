«Это ваша машина и ваши проблемы»: суровый приговор дилера владельцу новенькой Lada Granta

22 января 2026, 09:05
Опыт восьмимесячной эксплуатации Lada Granta в Сибири: что сломалось и что сказал дилер
Опыт восьмимесячной эксплуатации Lada Granta в Сибири: что сломалось и что сказал дилер
Владелец поделился реальными впечатлениями от Lada Granta Club 2024. Какие доработки оказались необходимы? С какими проблемами пришлось столкнуться? Как реагировал официальный дилер на поломки? Читайте подробности.
В октябре 2024 года житель Ханты-Мансийска стал обладателем новой Lada Granta Club, купленной у официального дилера «Форвард-Авто» в Нижневартовске. Цена вопроса — 1 182 000 рублей, но благодаря госпрограмме удалось получить скидку 20%. Это позволило не только сэкономить, но и добавить к стандартной комплектации ряд опций: бронепленку, коврики, тонировку, защиту радиатора, шесть оплаченных ТО, защиту двигателя и установить противотуманные фары.
Автомобиль оснащен 90-сильным мотором, мультимедийной системой Lada EnjoY Pro с Яндекс.Авто, камерой заднего вида и парктрониками. На бумаге — все выглядит достойно, но реальность оказалась куда менее радужной.
Первое, что бросилось в глаза — слабое освещение штатных фар. В темное время суток ехать было попросту опасно. Было решено не ждать чуда и обратиться в сервис «Автотюнинг», где за 12 тысяч рублей установили противотуманные фары. Свет стал заметно лучше, но почему это не предусмотрено с завода — вопрос открытый.
Следующим шагом стала установка электростеклоподъемников с доводчиками на задние двери. Владелец заказал комплект в интернет-магазине, монтаж доверил все тому же сервису. Итог — 12 500 рублей и возможность закрывать окна одним нажатием при постановке на сигнализацию. Мелочь, а приятно.
Шум в салоне раздражал с первых дней. Автолюбитель решил заняться шумоизоляцией дверей самостоятельно, используя материалы Stp и Biplast. В городе стало тише, но на трассе разница минимальна. Заодно обновил акустику: поставил компонентные динамики Focal Auditor ASE-130 и активный сабвуфер Nakamichi NBX251A. Звук преобразился, но теперь хочется добавить усилитель — видимо, процесс тюнинга бесконечен.
Не обошлось и без мелких доработок. Уплотнители дверей пришлось подгонять самому, газовые упоры капота установил за 2 тысячи рублей, а с крышкой бензобака до сих пор проблемы — конструкция неудобная, постоянно мешает при заправке.
Казалось бы, все идет по плану, но на пробеге менее 5000 км начались настоящие приключения. Во время движения внезапно загорелись ошибки ABS и ручника, кондиционер перестал работать, спидометр и приборная панель начали вести себя странно, тормоза отказали, а руль стал легким, как будто отключили усилитель. В довершение всего сработала система ЭРА-Глонасс.
С трудом добрался до дилера. Там заменили кнопку кондиционера, сбросили ошибки и отправили восвояси. Через полтора дня история повторилась. На этот раз отношение сотрудников «Форвард-Авто» удивило: «Приезжайте только в назначенный день, пока это ваши проблемы». О сервисе заботы и речи не шло.
В итоге, не выдержав постоянных сбоев и хамства, владелец решил избавиться от машины через трейд-ин. Ощущение, что отечественный автопром и дилерская сеть не готовы к реальным запросам покупателей, только усилилось. Больше связываться с российскими автомобилями желания нет.
Похожие материалы Лада
-
22.01.2026, 17:18
Почему стоимость владения Lada Granta разочаровывает — названы скрытые, но неизбежные расходы
Владение Lada Granta в столице за пять лет может удивить даже опытных водителей. Итоговая сумма расходов превышает миллион рублей. Какие статьи затрат оказываются самыми весомыми? Подсчеты вызывают вопросы и споры.Читать далее
-
21.01.2026, 18:47
Стоит подумать перед покупкой Lada Granta: что разочаровывает больше всего
Владелец делится реальными впечатлениями от Lada Granta после года и 6000 км. В материале - неожиданные нюансы эксплуатации, дилерские сюрпризы и мысли о продаже. Почему машина теряет в цене так быстро? Читайте подробности.Читать далее
-
16.01.2026, 07:42
Между Грантой и Вестой: на что реально способна новая Lada Iskra?
Lada Iskra заняла место между Granta и Vesta. Модель получила новые моторы и коробки. Дизайн стал современнее, а оснащение богаче. Но есть нюансы, которые удивят даже опытных водителей. Сравниваем обе машины по всем параметрам.Читать далее
-
15.01.2026, 05:00
Владельцы новых Lada Vesta и Granta сталкиваются с серьезными проблемами двигателя
Владельцы Lada Vesta и Granta жалуются на нестабильную работу мотора. Многие отмечают провалы тяги и странные звуки. Причины кроются в качестве комплектующих. Некоторые водители уже ищут альтернативные решения. Ситуация вызывает споры среди автолюбителей.Читать далее
-
12.01.2026, 06:52
Владельцы Lada Granta и Kia массово пересаживаются на новую Lada Iskra — в чем причина
Новые покупатели Lada Iskra все чаще сдают свои старые машины по trade-in. Особенно заметен приток бывших владельцев Granta, Kia и Ford. Автоматизированная коробка передач стала главным аргументом. Популярность модели растет, а цветовые предпочтения удивляют.Читать далее
-
09.01.2026, 05:34
Сколько реально стоит владение Lada Granta за пять лет в России — сумма может удивить
Владельцы Lada Granta часто не задумываются о скрытых тратах. Эксперты раскрыли, сколько денег уходит за пять лет. Итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов. Подсчитаны все ключевые расходы, включая страховку и обслуживание.Читать далее
-
06.01.2026, 06:03
Что думают владельцы о новой Лада Искра: реальный опыт и нюансы эксплуатации
Владельцы Лада Искра делятся личными впечатлениями. Обсуждаются комфорт, подвеска, шумоизоляция. Есть и критика: обзорность, комплектация, эргономика. Узнайте, что удивило и разочаровало водителей. Подробности - в материале.Читать далее
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
18.12.2025, 08:31
В Тольятти показали новую Lada Granta в самой доступной комплектации за 750 тысяч рублей
В Тольятти замечена новая Lada Granta по минимальной цене. Автомобиль доступен в ограниченном количестве. Комплектация удивляет простотой и практичностью. Не все дилеры могут предложить такую версию. Подробности о редкой находке – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
22.01.2026, 17:18
Почему стоимость владения Lada Granta разочаровывает — названы скрытые, но неизбежные расходы
Владение Lada Granta в столице за пять лет может удивить даже опытных водителей. Итоговая сумма расходов превышает миллион рублей. Какие статьи затрат оказываются самыми весомыми? Подсчеты вызывают вопросы и споры.Читать далее
-
21.01.2026, 18:47
Стоит подумать перед покупкой Lada Granta: что разочаровывает больше всего
Владелец делится реальными впечатлениями от Lada Granta после года и 6000 км. В материале - неожиданные нюансы эксплуатации, дилерские сюрпризы и мысли о продаже. Почему машина теряет в цене так быстро? Читайте подробности.Читать далее
-
16.01.2026, 07:42
Между Грантой и Вестой: на что реально способна новая Lada Iskra?
Lada Iskra заняла место между Granta и Vesta. Модель получила новые моторы и коробки. Дизайн стал современнее, а оснащение богаче. Но есть нюансы, которые удивят даже опытных водителей. Сравниваем обе машины по всем параметрам.Читать далее
-
15.01.2026, 05:00
Владельцы новых Lada Vesta и Granta сталкиваются с серьезными проблемами двигателя
Владельцы Lada Vesta и Granta жалуются на нестабильную работу мотора. Многие отмечают провалы тяги и странные звуки. Причины кроются в качестве комплектующих. Некоторые водители уже ищут альтернативные решения. Ситуация вызывает споры среди автолюбителей.Читать далее
-
12.01.2026, 06:52
Владельцы Lada Granta и Kia массово пересаживаются на новую Lada Iskra — в чем причина
Новые покупатели Lada Iskra все чаще сдают свои старые машины по trade-in. Особенно заметен приток бывших владельцев Granta, Kia и Ford. Автоматизированная коробка передач стала главным аргументом. Популярность модели растет, а цветовые предпочтения удивляют.Читать далее
-
09.01.2026, 05:34
Сколько реально стоит владение Lada Granta за пять лет в России — сумма может удивить
Владельцы Lada Granta часто не задумываются о скрытых тратах. Эксперты раскрыли, сколько денег уходит за пять лет. Итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов. Подсчитаны все ключевые расходы, включая страховку и обслуживание.Читать далее
-
06.01.2026, 06:03
Что думают владельцы о новой Лада Искра: реальный опыт и нюансы эксплуатации
Владельцы Лада Искра делятся личными впечатлениями. Обсуждаются комфорт, подвеска, шумоизоляция. Есть и критика: обзорность, комплектация, эргономика. Узнайте, что удивило и разочаровало водителей. Подробности - в материале.Читать далее
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
18.12.2025, 08:31
В Тольятти показали новую Lada Granta в самой доступной комплектации за 750 тысяч рублей
В Тольятти замечена новая Lada Granta по минимальной цене. Автомобиль доступен в ограниченном количестве. Комплектация удивляет простотой и практичностью. Не все дилеры могут предложить такую версию. Подробности о редкой находке – в нашем материале.Читать далее