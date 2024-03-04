Опытный моторист развеял самые страшные мифы о корейских моторах. Список из 8 заблуждений
Бензиновые двигатели объемом 1,4 литра (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.) ставили на бюджетные Kia Rio и Hyundai Solaris. Причем 1,6-литровый агрегат работает на кроссоверах Hyundai Creta и Kia Soul и Seltos, а также на более дорогих Hyundai Elantra, Kia Ceed и Cerato. Об этих двигателях бытует множество мифов. Моторист с 20-летним стажем в интервью порталу njcar.ru развеял главные из них. Двигатели считают ненадежными по нескольким причинам:
2. Блок цилиндров - алюминиевый и не подлежит ремонту. На самом деле конструкция блока позволяет заменить гильзы на новые чугунные.
3. Коленвал имеет всего четыре противовеса и деформируется сильнее. На самом деле износ коренных и шатунных шеек обычно минимален.
4. Ресурс двигателя не превышает 180 тысяч километров. На самом деле при должном и своевременном обслуживании агрегат может отходить 400 тысяч километров и больше.
5. Ненадежный цепной привод ГРМ. На самом деле при регулярной замене масла и спокойном стиле вождения проблем не будет до пробега в 150 – 200 тысяч километров.
6. Отсутствие гидрокомпенсаторов и ненадежная конструкция фазовращателей. На самом деле проблемы в этой части встречаются крайне редко и лишь при неправильном обслуживании.
7. Мотор очень шумный. На самом деле исправный агрегат работает тихо, слышно лишь характерное «стрекотание» топливных форсунок.
8. Появление задиров в цилиндрах. На самом деле проблема характерна для 2,0-литровых моторов. В двигателях объемом 1,4 и 1,6 литра задиры появляются только вследствие неправильной эксплуатации и несвоевременного обслуживания.
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-
04.03.2024, 10:23
Водители, электрики и кладовщики попали в список дефицитных профессий
За последние несколько лет рынок труда серьезно изменился. Если раньше приоритетом пользовались офисные работники, то сейчас работодатели конкурируют за специалистов рабочих специальностей.Читать далее
-
04.03.2024, 09:00
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta NG. Заменят дефектные подрулевые переключатели
Сервисная кампания по замене блока подрулевых переключателей из-за массового обращения владельцев переросла в отзывную. В настоящее время больше всего жалоб по гарантии поступает именно на работу указателей поворота и щеток стеклоочистителей.Читать далее
-
04.03.2024, 08:32
Бюджетный кроссовер BYD стал еще дешевле
Ценовая война на китайском авторынке продолжается. Компания BYD представила новую версию своего бюджетного компактного кроссовера Yuan Plus Honor Edition, которая оказалась ощутимо дешевле модели 2023 года.Читать далее
-
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Китайская премиальная марка Hongqi поделилась первыми официальными изображениями нового седана Hongqi EH7, продажи которого в Китае стартуют в этом году. Позднее новинку могут предложить и российским клиентам.Читать далее
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