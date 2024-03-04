Опытный моторист развеял самые страшные мифы о корейских моторах. Список из 8 заблуждений

Бензиновые двигатели объемом 1,4 литра (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.) ставили на бюджетные Kia Rio и Hyundai Solaris. Причем 1,6-литровый агрегат работает на кроссоверах Hyundai Creta и Kia Soul и Seltos, а также на более дорогих Hyundai Elantra, Kia Ceed и Cerato. Об этих двигателях бытует множество мифов. Моторист с 20-летним стажем в интервью порталу njcar.ru развеял главные из них. Двигатели считают ненадежными по нескольким причинам:

Ранее мы писали Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей Двигатель – один из ключевых агрегатов автомобиля, ремонт которого стоит больших денег. Поэтому опытные автомобилисты ... Читать далее

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1. Их собирают в Китае. На самом деле корейский производитель полностью контролирует качество на своих заводах.2. Блок цилиндров - алюминиевый и не подлежит ремонту. На самом деле конструкция блока позволяет заменить гильзы на новые чугунные.3. Коленвал имеет всего четыре противовеса и деформируется сильнее. На самом деле износ коренных и шатунных шеек обычно минимален.4. Ресурс двигателя не превышает 180 тысяч километров. На самом деле при должном и своевременном обслуживании агрегат может отходить 400 тысяч километров и больше.5. Ненадежный цепной привод ГРМ. На самом деле при регулярной замене масла и спокойном стиле вождения проблем не будет до пробега в 150 – 200 тысяч километров.6. Отсутствие гидрокомпенсаторов и ненадежная конструкция фазовращателей. На самом деле проблемы в этой части встречаются крайне редко и лишь при неправильном обслуживании.7. Мотор очень шумный. На самом деле исправный агрегат работает тихо, слышно лишь характерное «стрекотание» топливных форсунок.8. Появление задиров в цилиндрах. На самом деле проблема характерна для 2,0-литровых моторов. В двигателях объемом 1,4 и 1,6 литра задиры появляются только вследствие неправильной эксплуатации и несвоевременного обслуживания.