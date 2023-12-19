Орбан обменял одну лошадиную силу на 435: «Лучшая сделка, которую я когда-либо заключал!»
Встреча на высшем уровне была приурочена к 100-летию установления дипломатических отношений между Венгрией и Турцией. В честь этого события кроссоверу достался символичный номерной знак «HUTR-100». Виктор Орбан тут же сел за руль новенького автомобиля, чтобы покатать своего гостя по территории Будайской крепости.
Напомним, серийное производство электрических кроссоверов Togg T10X началось весной 2023 года. Автомобиль построен на оригинальной модульной платформе, разработанной турецкими инженерами. Его габаритные размеры: длина – 4 599 мм, ширина – 1 886 мм, высота – 1 676 мм, а колёсная база – 2 890 мм. Объём багажного отделения составляет 441 литр, при сложенных сидениях второго ряда он возрастает до 1 515 литров.
В движение Togg T10X приводит электромотор мощностью 218 сил (350 Нм). На выбор предлагают две версии с тяговыми аккумуляторами емкостью 52,4 кВт-ч и 88,5 кВт-ч. В первом случае дальность хода превышает 300 километров, а во втором – 500 километров. Базовый автомобиль стоит от 953 тысячи лир (3,0 млн рублей по текущему курсу), более дальнобойный вариант обойдется минимум в 1 215 000 лир (3,8 млн рублей).
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19.12.2023, 10:09
Главу стартапа электрических грузовиков Nikola приговорили к 4 годам тюрьмы за фальсификации
Cудья приговорил основателя Nikola Тревора Милтона к четырем годам тюремного заключения в федеральной тюрьме, а также штрафу в размере 1 млн долларов за фальсификации успехов компании. И это он еще легко отделался.Читать далее
-
19.12.2023, 09:30
Муж с женой проехали на кроссовере Nissan от Северного полюса к Южному
Весной 2023 года Крис и Джули Рэмси отправились на электрическом кроссовере Nissan Ariya в эпичное путешествие протяженностью 30 тысяч километров, от Северного полюса к Южному.Читать далее
-
19.12.2023, 08:11
Эксперты рассказали, сколько стоит парковка в аэропортах России: самая дорогая в Петербурге и Сочи
В преддверии новогодних каникул эксперты Ассоциации туроператоров России рассказали о стоимости парковки в крупнейших аэропортах страны. Как оказалось, в Москве – самые доступные цены.Читать далее
-
19.12.2023, 07:36
АвтоВАЗ договорился о сборке Lada в Африке
Генеральный директор эфиопской государственной компании Ethio Engineering Сулеман Дедефо и вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Илья Савинов подписали соглашение, предусматривающее организацию сборки автомобилей Lada в Эфиопии.Читать далее
-
18.12.2023, 18:02
Итоги автогода с размахом подведут онлайн
21 декабря 2023 года «Автомаркетолог» проведет бесплатную онлайн-конференцию, на которой эксперты автомобильной отрасли обсудят итоги уходящего года и самые запоминающиеся события.Читать далее
-
18.12.2023, 17:30
В Петербурге сосульки за сутки атаковали 30 автомобилей
В Санкт-Петербург пришла оттепель, а вместе с ней с крыш поползли вниз сосульки, снег и ледяные глыбы. За минувшие сутки на улицах города от них пострадали три десятка машин.Читать далее
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