Орбан обменял одну лошадиную силу на 435: «Лучшая сделка, которую я когда-либо заключал!»

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Виктор Орбан подарил главе Турции чистокровного венгерского вороного скакуна по кличке Аристократ. В ответ Реджеп Тайип Эрдоган преподнес ему черный электрический кроссовер Togg T10X. Позже в соцсетях Орбан написал: «Лучшая сделка, которую я когда-либо заключал! На одну лошадиную силу у меня получается 435 лошадиных сил».

Встреча на высшем уровне была приурочена к 100-летию установления дипломатических отношений между Венгрией и Турцией. В честь этого события кроссоверу достался символичный номерной знак «HUTR-100». Виктор Орбан тут же сел за руль новенького автомобиля, чтобы покатать своего гостя по территории Будайской крепости.

Фото: Togg

Напомним, серийное производство электрических кроссоверов Togg T10X началось весной 2023 года. Автомобиль построен на оригинальной модульной платформе, разработанной турецкими инженерами. Его габаритные размеры: длина – 4 599 мм, ширина – 1 886 мм, высота – 1 676 мм, а колёсная база – 2 890 мм. Объём багажного отделения составляет 441 литр, при сложенных сидениях второго ряда он возрастает до 1 515 литров.

Фото: Togg

В движение Togg T10X приводит электромотор мощностью 218 сил (350 Нм). На выбор предлагают две версии с тяговыми аккумуляторами емкостью 52,4 кВт-ч и 88,5 кВт-ч. В первом случае дальность хода превышает 300 километров, а во втором – 500 километров. Базовый автомобиль стоит от 953 тысячи лир (3,0 млн рублей по текущему курсу), более дальнобойный вариант обойдется минимум в 1 215 000 лир (3,8 млн рублей).

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