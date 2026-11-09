Перестали расти в цене? Что сейчас происходит с ценами на автозапчасти в РФ

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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

9 ноября 2026, 10:06

Взлетели на 30% из-за дефицита: какие детали для «китайцев» сильнее всего подорожали

Взлетели на 30% из-за дефицита: какие детали для «китайцев» сильнее всего подорожали

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Взлетели на 30% из-за дефицита: какие детали для «китайцев» сильнее всего подорожали

Расходы на содержание машины меняются. Разница между каналами закупки стала заметнее. Последние месяцы принесли рынку необычный поворот. Разбираемся, какие детали сильнее влияют на затраты владельцев.

Расходы на содержание машины меняются. Разница между каналами закупки стала заметнее. Последние месяцы принесли рынку необычный поворот. Разбираемся, какие детали сильнее влияют на затраты владельцев.

После нескольких месяцев активного роста рынок запчастей перешел к более спокойной динамике. В мае ускоренное подорожание сменилось стабилизацией, а по итогам октября расчетная корзина деталей и масел подешевела на 0,1%.

С января по октябрь 2026 года базовый набор автозапчастей и смазочных материалов в России стал дороже в среднем на 4,4% год к году. Данные агентства «Индекс» привел руководитель «Автостата» Сергей Целиков. Расчет основан примерно на 80 позициях. По данным одного из пересказов исследования, общая расчетная стоимость корзины составила 11,16 млн рублей. 

В корзину входят расходные материалы и масла для регламентного обслуживания автомобиля до пробега 100 тысяч километров. В нее включены и детали, которые часто меняют при распространенных ремонтах. Поэтому показатель охватывает очередное ТО и отдельные ремонтные компоненты.

Разница между каналами поставок оказалась заметной. Оригинальные комплектующие в среднем прибавили в цене 5,6%, тогда как детали, поступающие по параллельному импорту, подорожали на 2%. Рост цен на оригинал оказался примерно в 2,8 раза выше. В другой разбивке товаров прирост составил около 2% для марок, официально не представленных в России и поставляемых альтернативными каналами, и около 3% для официально присутствующих брендов. Более сильное подорожание фирменных деталей связывают с логистическими трудностями и ограничением официального присутствия ряда брендов.

Средние значения скрывают различия между товарными группами и марками автомобилей. Оригинальные детали для массовых китайских машин подорожали на 8,7%, для отечественных автомобилей на 6,9%. В октябре одна из классификаций показала снижение цен на оригинальные комплектующие на 0,3%. Детали официально представленных брендов, напротив, прибавили 0,5%.

Отдельную статистику по страховой корзине оригинальных деталей для китайских легковых автомобилей публиковало НАПИ. С октября 2025-го по октябрь 2026 года такой набор подорожал на 10,9% и достиг 80,6 тыс. рублей. Задние бамперы прибавили 31,1%, колесные диски 30%, подушки безопасности 28,6%, решетки радиатора 26,3%. Передние стойки амортизатора, напротив, подешевели на 16,3%. Это отдельная выборка НАПИ, она не совпадает с общей корзиной агентства «Индекс».

Наиболее напряженный отрезок пришелся на период со второй половины 2025 года до конца первого полугодия 2026-го. Затем цены стали меняться умереннее. В октябре стоимость расчетного набора запчастей и масел снизилась на 0,1%. Речь идет о небольшом изменении, а не о заметном удешевлении обслуживания.

Владельцам машин по-прежнему приходится внимательнее планировать затраты на обслуживание, особенно при замене узлов, не входящих в регламент ТО, например элементов подвески или датчиков. За январь-октябрь 2026 года детали параллельного импорта показали меньший рост цен, чем оригинальные комплектующие.

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