Перестали расти в цене? Что сейчас происходит с ценами на автозапчасти в РФ

9 ноября 2026, 10:06
Взлетели на 30% из-за дефицита: какие детали для «китайцев» сильнее всего подорожали
Взлетели на 30% из-за дефицита: какие детали для «китайцев» сильнее всего подорожали
Расходы на содержание машины меняются. Разница между каналами закупки стала заметнее. Последние месяцы принесли рынку необычный поворот. Разбираемся, какие детали сильнее влияют на затраты владельцев.
После нескольких месяцев активного роста рынок запчастей перешел к более спокойной динамике. В мае ускоренное подорожание сменилось стабилизацией, а по итогам октября расчетная корзина деталей и масел подешевела на 0,1%.
С января по октябрь 2026 года базовый набор автозапчастей и смазочных материалов в России стал дороже в среднем на 4,4% год к году. Данные агентства «Индекс» привел руководитель «Автостата» Сергей Целиков. Расчет основан примерно на 80 позициях. По данным одного из пересказов исследования, общая расчетная стоимость корзины составила 11,16 млн рублей.
В корзину входят расходные материалы и масла для регламентного обслуживания автомобиля до пробега 100 тысяч километров. В нее включены и детали, которые часто меняют при распространенных ремонтах. Поэтому показатель охватывает очередное ТО и отдельные ремонтные компоненты.
Разница между каналами поставок оказалась заметной. Оригинальные комплектующие в среднем прибавили в цене 5,6%, тогда как детали, поступающие по параллельному импорту, подорожали на 2%. Рост цен на оригинал оказался примерно в 2,8 раза выше. В другой разбивке товаров прирост составил около 2% для марок, официально не представленных в России и поставляемых альтернативными каналами, и около 3% для официально присутствующих брендов. Более сильное подорожание фирменных деталей связывают с логистическими трудностями и ограничением официального присутствия ряда брендов.
Средние значения скрывают различия между товарными группами и марками автомобилей. Оригинальные детали для массовых китайских машин подорожали на 8,7%, для отечественных автомобилей на 6,9%. В октябре одна из классификаций показала снижение цен на оригинальные комплектующие на 0,3%. Детали официально представленных брендов, напротив, прибавили 0,5%.
Отдельную статистику по страховой корзине оригинальных деталей для китайских легковых автомобилей публиковало НАПИ. С октября 2025-го по октябрь 2026 года такой набор подорожал на 10,9% и достиг 80,6 тыс. рублей. Задние бамперы прибавили 31,1%, колесные диски 30%, подушки безопасности 28,6%, решетки радиатора 26,3%. Передние стойки амортизатора, напротив, подешевели на 16,3%. Это отдельная выборка НАПИ, она не совпадает с общей корзиной агентства «Индекс».
Наиболее напряженный отрезок пришелся на период со второй половины 2025 года до конца первого полугодия 2026-го. Затем цены стали меняться умереннее. В октябре стоимость расчетного набора запчастей и масел снизилась на 0,1%. Речь идет о небольшом изменении, а не о заметном удешевлении обслуживания.
Владельцам машин по-прежнему приходится внимательнее планировать затраты на обслуживание, особенно при замене узлов, не входящих в регламент ТО, например элементов подвески или датчиков. За январь-октябрь 2026 года детали параллельного импорта показали меньший рост цен, чем оригинальные комплектующие.
Похожие материалы
-
09.11.2026, 09:09
Рухнул в цене почти на два процента: почему бензин в России неожиданно подешевел
Ведомство оценило роль зарубежных поставок на рынке топлива. Октябрьские данные показали снижение цен. Причины связаны с насыщением рынка и сезонным спросом. Летние планы закупок также остаются в материале.Читать далее
-
09.11.2026, 08:17
Сворачивают производство легенд: почему Land Rover убивает Evoque и Velar?
За первое десятилетие Evoque разошелся почти миллионным тиражом, но Land Rover намерен убрать его вместе с Velar. Начальной моделью семейства должен стать Range Rover GT. Компания уже говорит об интересе покупателей.Читать далее
-
09.11.2026, 07:37
Belgee X50+ или Tenet T4L: что выбрать за 2,5 млн рублей
При бюджете 2,5 млн рублей доступны Belgee X50+ в версии «Стиль» и Tenet T4L в комплектации «Прайм». Сравнение показало, что Belgee быстрее и экономичнее, а Tenet предлагает больше места в салоне и багажнике.Читать далее
-
08.11.2026, 20:47
Обесцениваются на 22% за первый же год: почему перепродавать китайские автомобили стало невыгодно
На форуме Сбера выяснилось: доля автовладельцев среди молодых россиян снижается, а в автопарке до пяти лет лидируют китайские марки. Эксперты обсудили, как кредит и трейд-ин влияют на выбор машины. Власти наметили планы до 2035 года, а цифровые сервисы уже меняют покупку авто.Читать далее
-
08.11.2026, 20:16
Почему Toyota срочно отзывает 55 тысяч свежих Prado и Lexus и при чем тут копеечный фиксатор
Фиксатор топливного соединения может сместиться при эксплуатации, а при ударе магистраль способна отсоединиться. В сервис позовут десятки тысяч владельцев Prado и GX 550h. Проверка и ремонт будут бесплатными.Читать далее
-
08.11.2026, 17:34
Зачем Chery экстренно отзывает 53 тысячи Omoda и Tiggo и стоит ли волноваться российским владельцам
Зарубежная отзывная кампания затронула крупную партию китайских кроссоверов. Поводом стал случай на дороге в Малайзии. В России представители бренда отдельно оценили возможные риски. Владельцам важно учитывать происхождение автомобиля и историю его поставок.Читать далее
-
08.11.2026, 10:18
Новая Lada Granta или Vesta с пробегом: что выбрать для семьи и дальних поездок
У базовой Lada Granta заявлена цена 770 000 рублей, но у дилеров подобные машины найти сложно. На этом фоне двух- или трехлетняя Lada Vesta за миллион рублей выглядит интересной альтернативой, если предварительно проверить историю автомобиля.Читать далее
-
07.11.2026, 20:02
Land Cruiser 250 VX за 2,92 млн рублей: почему японский ценник сравнивают с Vesta
В японском ценовом срезе Land Cruiser 250 VX стоит 5,7 млн иен - около 2,92 млн рублей по текущему курсу. Это примерно на 400 тысяч дороже топовой Lada Vesta Sport, но российские цены на порядок выше.Читать далее
-
07.11.2026, 09:55
«Вторая нейтраль» и минус литр на сотню: как ГАЗ заменил коробки передач на своих грузовиках
СТТ уже оснащает «ГАЗон Next» 10.0 модернизированной шестиступенчатой коробкой. С января 2027 года ее планируют ставить на семейство 8.7. Производитель обещает экономию около 1 л на 100 км, однако сравнительных результатов испытаний не приводит.Читать далее
-
07.11.2026, 05:39
Lada Azimut против Haval Jolion: сможет ли новинка АвтоВАЗа потеснить бестселлер
Серийный выпуск Lada Azimut начался 25 сентября 2026 года, первые машины ожидаются у дилеров в ноябре. У кроссовера больше клиренс и багажник, чем у Haval Jolion, но итог сравнения определит пока не объявленная цена.Читать далее
Похожие материалы
-
09.11.2026, 09:09
Рухнул в цене почти на два процента: почему бензин в России неожиданно подешевел
Ведомство оценило роль зарубежных поставок на рынке топлива. Октябрьские данные показали снижение цен. Причины связаны с насыщением рынка и сезонным спросом. Летние планы закупок также остаются в материале.Читать далее
-
09.11.2026, 08:17
Сворачивают производство легенд: почему Land Rover убивает Evoque и Velar?
За первое десятилетие Evoque разошелся почти миллионным тиражом, но Land Rover намерен убрать его вместе с Velar. Начальной моделью семейства должен стать Range Rover GT. Компания уже говорит об интересе покупателей.Читать далее
-
09.11.2026, 07:37
Belgee X50+ или Tenet T4L: что выбрать за 2,5 млн рублей
При бюджете 2,5 млн рублей доступны Belgee X50+ в версии «Стиль» и Tenet T4L в комплектации «Прайм». Сравнение показало, что Belgee быстрее и экономичнее, а Tenet предлагает больше места в салоне и багажнике.Читать далее
-
08.11.2026, 20:47
Обесцениваются на 22% за первый же год: почему перепродавать китайские автомобили стало невыгодно
На форуме Сбера выяснилось: доля автовладельцев среди молодых россиян снижается, а в автопарке до пяти лет лидируют китайские марки. Эксперты обсудили, как кредит и трейд-ин влияют на выбор машины. Власти наметили планы до 2035 года, а цифровые сервисы уже меняют покупку авто.Читать далее
-
08.11.2026, 20:16
Почему Toyota срочно отзывает 55 тысяч свежих Prado и Lexus и при чем тут копеечный фиксатор
Фиксатор топливного соединения может сместиться при эксплуатации, а при ударе магистраль способна отсоединиться. В сервис позовут десятки тысяч владельцев Prado и GX 550h. Проверка и ремонт будут бесплатными.Читать далее
-
08.11.2026, 17:34
Зачем Chery экстренно отзывает 53 тысячи Omoda и Tiggo и стоит ли волноваться российским владельцам
Зарубежная отзывная кампания затронула крупную партию китайских кроссоверов. Поводом стал случай на дороге в Малайзии. В России представители бренда отдельно оценили возможные риски. Владельцам важно учитывать происхождение автомобиля и историю его поставок.Читать далее
-
08.11.2026, 10:18
Новая Lada Granta или Vesta с пробегом: что выбрать для семьи и дальних поездок
У базовой Lada Granta заявлена цена 770 000 рублей, но у дилеров подобные машины найти сложно. На этом фоне двух- или трехлетняя Lada Vesta за миллион рублей выглядит интересной альтернативой, если предварительно проверить историю автомобиля.Читать далее
-
07.11.2026, 20:02
Land Cruiser 250 VX за 2,92 млн рублей: почему японский ценник сравнивают с Vesta
В японском ценовом срезе Land Cruiser 250 VX стоит 5,7 млн иен - около 2,92 млн рублей по текущему курсу. Это примерно на 400 тысяч дороже топовой Lada Vesta Sport, но российские цены на порядок выше.Читать далее
-
07.11.2026, 09:55
«Вторая нейтраль» и минус литр на сотню: как ГАЗ заменил коробки передач на своих грузовиках
СТТ уже оснащает «ГАЗон Next» 10.0 модернизированной шестиступенчатой коробкой. С января 2027 года ее планируют ставить на семейство 8.7. Производитель обещает экономию около 1 л на 100 км, однако сравнительных результатов испытаний не приводит.Читать далее
-
07.11.2026, 05:39
Lada Azimut против Haval Jolion: сможет ли новинка АвтоВАЗа потеснить бестселлер
Серийный выпуск Lada Azimut начался 25 сентября 2026 года, первые машины ожидаются у дилеров в ноябре. У кроссовера больше клиренс и багажник, чем у Haval Jolion, но итог сравнения определит пока не объявленная цена.Читать далее