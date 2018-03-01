1 марта 2018, 20:51

Оригинальные запчасти на Mitsubishi подешевели до 50%

Отремонтировать Mitsubishi в марте можно значительно дешевле. Российское представительство Mitsubishi Motors объявило о снижении цен на запчасти до 50 процентов.
^
Оригинальные запчасти на Mitsubishi подешевели до 50% Mitsubishi
Ранее мы писали
Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России объявляет о назначении нового президента и главного ...
Читать далее
Скидки распространяются на большинство запасных частей, используемых при ремонте. Конечно, максимальная скидка в 50% действует далеко не на все комплектующие, но в списке из 2,5 тысяч наименований есть очень привлекательные предложения. Например, в два раза подешевела одна из самых дорогих позиций – «спинка переднего сидения с подушкой безопасности в сборе» для большинства моделей японской марки: Pajero, Outlander, ASX, Lancer. Выгода по акции здесь составляет более 100 000 рублей. Также вдвое снижена цена на днище грузовой платформы для L200. В среднем на 30% дешевле стали фары. 

Мы проверили, скидки настоящие, и ремонт вашего Mitsubishi оригинальными запчастями до 31 марта действительно обойдется дешевле. Снижение цен коснулось широкого ряда позиций для кузовного ремонта, а не только копеечных предохранителей или фиксаторов. В среднем, запчасти подешевели на 25%.

По словам исполнительного директора «ММС Рус» Наоя Накамуры, снижение цен на запасные части позволит владельцам Mitsubishi в даже в непростой экономической ситуации обслуживать свои автомобили в соответствии с самыми высокими стандартами производителя и без переплат.
Новости Мицубиси, Митсубиси
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Jenna Huang02.03.2018 02:24
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw



3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Pinin
| Кому: Алтынай Это и если проблема с топливом. 95 - это октановое число, и оно не влияет на качество топлива. Кроме октанового числа, есть еще такое понятие как класс экологичности. Может видели на заправках пишут 95-К5, бывает пишут К3. По сути, на эту надпись можете не обращаться внимание, мозолить ...
ores
Форум Mitsubishi Grandis
Я вот, когда стал обладателем данном машины, которую я выбрал за красивый дизайн и за приемлемую цену, нисколько в последствии не пожалел о своем выборе. Потому что машина за пять лет езды на ней показала себя с надежной стороны, практически серьезно не ломаясь. При этом авто хорошо управляется и великолепно ...
Александр
Форум Mitsubishi Delica
| Кому: Будун Я владею этим автомобилем в кузове"свинья" уже седьмой год. Куда только не лазил. Правду говорят чем круче джип тем дальше за трактором ходить...два трактора сидели не доехав до моей трясины
Юрий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mitsubishi Автомудрость Mitsubishi АвтоПитер Mitsubishi Дизайн и тюнинг Mitsubishi Новинки и концепт кары Mitsubishi Новости и акции автосалонов Mitsubishi Автосалоны и дилеры марки Mitsubishi Аренда и прокат авто марки Mitsubishi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mitsubishi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mitsubishi
Главные материалы
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
Как протекают продажи Peugeot 3008
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 72 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Оригинальные запчасти на Mitsubishi подешевели до 50%
{{material_116118}}Скидки распространяются на большинство запасных частей, используемых при ремонте. Конечно, максимальная скидка в 50% действует далеко не на все комплектующие, но в списке из 2,5 тысяч наименований есть очень привлекательные предложения. Например, в два раза подешевела одна из самых дорогих позиций – «спинка переднего сидения с подушкой безопасности в сборе» для большинства моделей японской марки: Pajero, Outlander, ASX, Lancer. Выгода по акции здесь составляет более 100 000 рублей. Также вдвое снижена цена на днище грузовой платформы для L200. В среднем на 30% дешевле стали фары. Мы проверили, скидки настоящие, и ремонт вашего Mitsubishi оригинальными запчастями до 31 марта действительно обойдется дешевле. Снижение цен коснулось широкого ряда позиций для кузовного ремонта, а не только копеечных предохранителей или фиксаторов. В среднем, запчасти подешевели на 25%.По словам исполнительного директора «ММС Рус» Наоя Накамуры, снижение цен на запасные части позволит владельцам Mitsubishi в даже в непростой экономической ситуации обслуживать свои автомобили в соответствии с самыми высокими стандартами производителя и без переплат.
2018-03-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Астрахань Сыктывкар Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG