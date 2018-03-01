1 марта 2018, 20:51
Оригинальные запчасти на Mitsubishi подешевели до 50%
Отремонтировать Mitsubishi в марте можно значительно дешевле. Российское представительство Mitsubishi Motors объявило о снижении цен на запчасти до 50 процентов.
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Мы проверили, скидки настоящие, и ремонт вашего Mitsubishi оригинальными запчастями до 31 марта действительно обойдется дешевле. Снижение цен коснулось широкого ряда позиций для кузовного ремонта, а не только копеечных предохранителей или фиксаторов. В среднем, запчасти подешевели на 25%.
По словам исполнительного директора «ММС Рус» Наоя Накамуры, снижение цен на запасные части позволит владельцам Mitsubishi в даже в непростой экономической ситуации обслуживать свои автомобили в соответствии с самыми высокими стандартами производителя и без переплат.
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Комментарии пользователей
Jenna Huang02.03.2018 02:24
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
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3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
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