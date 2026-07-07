Компактный электровелосипед Adistar OS01: городская маневренность и 105 км хода за 389 долларов

7 июля 2026, 17:42
OS01 от ADISTAR: электровелосипед с мотором 1500 Вт и запасом хода 105 км
OS01 от ADISTAR: электровелосипед с мотором 1500 Вт и запасом хода 105 км
Электровелосипед OS01 от ADISTAR сочетает компактные размеры, мощный мотор и увеличенный запас хода. Модель ориентирована на ежедневные поездки и подходит для российских условий, где важны надежность и универсальность.
OS01 от ADISTAR — это электровелосипед, который сразу выделяется сочетанием компактности и технических возможностей. В условиях, когда полноразмерные велосипеды часто оказываются громоздкими для города, а лёгкие модели не справляются с регулировками, OS01 предлагает баланс между манёвренностью и мощностью. Модель рассчитана на пользователей ростом от 160 до 180 см, что делает её универсальным вариантом для подростков и взрослых.
В основе конструкции — рама из углеродистой стали, что обеспечивает прочность и долговечность. Велосипед оснащён мотор-колесом с максимальной мощностью 1500 Вт, позволяющим развивать скорость до 45 км/ч. Однако на заводе предусмотрено ограничение до 15,5 миль в час, что соответствует требованиям безопасности для среднескоростных дорог. Благодаря высокому крутящему моменту OS01 способен преодолевать подъёмы с уклоном до 30 градусов — редкая характеристика для техники этого класса.
Подвеска представлена передней вилкой и задним амортизатором, а широкие 16-дюймовые покрышки фэтбайка заметно гасят вибрацию и улучшают сцепление с неровным покрытием. Это особенно актуально для российских дорог, где качество асфальта часто оставляет желать лучшего. Низкая высота посадки и короткая колёсная база делают велосипед удобным для манёвров в плотном потоке и на узких улицах.
Съёмный аккумулятор ёмкостью 48 В 15,6 А·ч (748 Вт·ч) обеспечивает запас хода до 105 км на одном заряде. Время полной зарядки — около пяти часов, что позволяет использовать велосипед ежедневно без долгих простоев. В комплектацию входят дисковые тормоза, светодиодные фары, задний стоп-сигнал, а также указатели поворота — редкая опция для этого сегмента. Сертификация UL подтверждает внимание производителя к безопасности.
Цветной ЖК-дисплей информирует о скорости, уровне заряда, пробеге и выбранном режиме езды. Пользователь может выбирать между несколькими уровнями педальной помощи или полностью электрическим режимом. Вес OS01 составляет 28 кг, что облегчает транспортировку и хранение. Цена на Amazon для США — 389 долларов, что делает модель одной из самых доступных в своём классе.
OS01 может заинтересовать российских покупателей, которым важны компактность, надёжность и возможность использовать велосипед как в городе, так и на лёгком бездорожье. В условиях роста популярности электротранспорта и ужесточения требований к безопасности такие модели становятся всё более востребованными. Как пишет Amazon.com, наличие съёмного аккумулятора, развитой системы освещения и сертификации UL выгодно отличает OS01 среди аналогов. Важно учитывать, что реальный запас хода зависит от стиля езды, местности, погодных условий и рельефа, а компактные размеры позволяют хранить велосипед даже в небольших помещениях.
На фоне других электровелосипедов OS01 выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ищет компактность без потери производительности и автономности. Для сравнения, FreeSKY Rocky Pro предлагает больший запас хода, но и вес у него заметно больше, что может быть критично в сложных условиях. Подробнее о возможных альтернативах можно узнать в соответствующем материале о самых универсальных электровелосипедах .
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