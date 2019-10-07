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7 октября 2019, 12:33

ОСАГО может подорожать вдвое

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В Госдуму внесли законопроект о либерализации ОСАГО. Мы уже сообщали, что страховые компании хотят ввести повышенные тарифы для «агрессивных» водителей и нарушителей ПДД. Сейчас стали известны и другие подробности документа.
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Журналисты «Известий» ознакомились с текстом законопроекта. Выяснилось, что оценивать манеру вождения страховщики хотят не только на основании штрафов, выписанных инспекторами ДПС. Документ предусматривает возможность установки в автомобиль страхователя телематического оборудования. Именно на основании показаний электроники страховая компания будет принимать решение о стиле вождения. Ухудшают «карму» резкие торможения, ускорения и перестроения. Кроме того, в расчет будет приниматься частота и длительность пользования автомобилем. Аккуратные водители получат хорошую скидку, лихачи – заплатят по максимуму.

Авторы законопроекта уверяют, что установка тематического оборудования – дело добровольное. Никто водителей принуждать к этому не собирается. Если автовладелец не захочет делиться с третьей стороной маршрутами своих передвижений, то и пожалуйста. Однако в отсутствие телематики никто не помешает страховой компании насчитать максимальный тариф. Ни в РСА, ни в Центробанке, ни в Минфине корреспонденту «Известий» не ответили на вопрос о ценообразовании ОСАГО для водителей без телематического оборудования. 

Практика использования телематики сейчас широко применяется при добровольном страховании КАСКО. Клиенту или насчитывают максимальный тариф, или предлагают бесплатно установить телематический GPS/ГЛОНАСС-трекер. На основании его показаний определяются потенциальные риски попасть в ДТП и высчитывается скидка. Датчики снимаются через один или несколько месяцев. Аналогичную схему могут внедрить и в обязательную «автогражданку».

Другое нововведение, которое предусматривает готовящийся к рассмотрению законопроект – отмена регионального коэффициента и коэффициента за мощность мотора при одновременном расширении тарифного коридора до 40% в каждую сторону уже с 1 января 2020 года. Кстати, с октября 2020-го диапазон хотят расширить еще на 60% (по 30% в большую и меньшую сторону). Таким образом, для владельцев мощных автомобилей, зарегистрированных в Москве, ОСАГО может стать существенно дешевле. Пострадают водители отечественных машин в регионах. Для некоторых россиян полис может стать дороже более, чем на 100%.

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ОСАГО может подорожать вдвое
{{material_127698}}Журналисты «Известий» ознакомились с текстом законопроекта. Выяснилось, что оценивать манеру вождения страховщики хотят не только на основании штрафов, выписанных инспекторами ДПС. Документ предусматривает возможность установки в автомобиль страхователя телематического оборудования. Именно на основании показаний электроники страховая компания будет принимать решение о стиле вождения. Ухудшают «карму» резкие торможения, ускорения и перестроения. Кроме того, в расчет будет приниматься частота и длительность пользования автомобилем. Аккуратные водители получат хорошую скидку, лихачи – заплатят по максимуму.Авторы законопроекта уверяют, что установка тематического оборудования – дело добровольное. Никто водителей принуждать к этому не собирается. Если автовладелец не захочет делиться с третьей стороной маршрутами своих передвижений, то и пожалуйста. Однако в отсутствие телематики никто не помешает страховой компании насчитать максимальный тариф. Ни в РСА, ни в Центробанке, ни в Минфине корреспонденту «Известий» не ответили на вопрос о ценообразовании ОСАГО для водителей без телематического оборудования. Практика использования телематики сейчас широко применяется при добровольном страховании КАСКО. Клиенту или насчитывают максимальный тариф, или предлагают бесплатно установить телематический GPS/ГЛОНАСС-трекер. На основании его показаний определяются потенциальные риски попасть в ДТП и высчитывается скидка. Датчики снимаются через один или несколько месяцев. Аналогичную схему могут внедрить и в обязательную «автогражданку».Другое нововведение, которое предусматривает готовящийся к рассмотрению законопроект – отмена регионального коэффициента и коэффициента за мощность мотора при одновременном расширении тарифного коридора до 40% в каждую сторону уже с 1 января 2020 года. Кстати, с октября 2020-го диапазон хотят расширить еще на 60% (по 30% в большую и меньшую сторону). Таким образом, для владельцев мощных автомобилей, зарегистрированных в Москве, ОСАГО может стать существенно дешевле. Пострадают водители отечественных машин в регионах. Для некоторых россиян полис может стать дороже более, чем на 100%.
2019-10-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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