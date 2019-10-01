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1 октября 2019, 07:37

ОСАГО может стать дороже для нарушителей ПДД

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Депутаты Госдумы рассмотрят в октябре законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО. При расчете стоимости полиса предлагается учитывать манеру вождения – грубые нарушители правил дорожного движения должны платить больше.
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Минфин внес в Госдуму предложение разрешить страховым компаниям при определении стоимости полиса «автогражданки» учитывать индивидуальные характеристики водителя и в зависимости от них устанавливать собственные коэффициенты. Соответствующие поправки в закон об ОСАГО депутаты рассмотрят 15 октября.

В частности, предлагается ввести повышающие коэффициенты для водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения. При этом учитываться будут только факты, зафиксированные инспекторами ДПС: проезд на красный свет, выезд на «встречку», вождение в нетрезвом виде. Штрафы, выписанные дорожными камерами, во внимание принимать не будут. Важно быть уверенными, что правила нарушил именно сам водитель, а не кто-то другой на его автомобиле.

В дальнейшем реформа ОСАГО продолжится. С января 2020 года планируется исключить из расчета стоимости полиса территориальный коэффициент, а лимит выплаты за вред жизни и здоровью увеличить с 500 тысяч до 2 млн рублей. С октября 2020 года могут отказаться от коэффициента мощности двигателя. Вместо этого страховщики получат больше свободы при формировании базового тарифа.
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ОСАГО может стать дороже для нарушителей ПДД
{{material_127374}}Минфин внес в Госдуму предложение разрешить страховым компаниям при определении стоимости полиса «автогражданки» учитывать индивидуальные характеристики водителя и в зависимости от них устанавливать собственные коэффициенты. Соответствующие поправки в закон об ОСАГО депутаты рассмотрят 15 октября.В частности, предлагается ввести повышающие коэффициенты для водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения. При этом учитываться будут только факты, зафиксированные инспекторами ДПС: проезд на красный свет, выезд на «встречку», вождение в нетрезвом виде. Штрафы, выписанные дорожными камерами, во внимание принимать не будут. Важно быть уверенными, что правила нарушил именно сам водитель, а не кто-то другой на его автомобиле.В дальнейшем реформа ОСАГО продолжится. С января 2020 года планируется исключить из расчета стоимости полиса территориальный коэффициент, а лимит выплаты за вред жизни и здоровью увеличить с 500 тысяч до 2 млн рублей. С октября 2020 года могут отказаться от коэффициента мощности двигателя. Вместо этого страховщики получат больше свободы при формировании базового тарифа.
2019-10-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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