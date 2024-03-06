ОСАГО на 1 день. Это реально выгодно?

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Накануне введения краткосрочных полисов президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал о любопытной статистической закономерности: чем короче договор, тем он убыточнее. Поэтому глава РСА сразу заявил, что стоимость однодневного договора не может быть равна 1/365 стоимости годового полиса. Эксперты портала Avtospravochnaya.com решили проверить на практике, выгодно ли оформлять ОСАГО на 1 день. Результаты не порадовали.

Во-первых, возможность оформить короткий полис онлайн появилась далеко не у всех страховых компаний. Рассчитать цену однодневного ОСАГО удалось только на сайтах СК «Согласие» и ВСК. В первом случае за него попросили 3 145 рублей или ровно 50% годового полиса для этого же водителя и автомобиля. Во второй страховой компании ОСАГО на 1 день оценили еще дороже – 3 193 рубля. Причем столько же стоит в ВСК полис на 1 неделю, на 1 месяц и на максимальные для «коротких» полисов 3 месяца.

Таким образом, идея с внедрением «коротких» полисов ОСАГО пока себя не оправдывает. С такой ценовой политикой никакого экономического смысла в оформлении краткосрочного полиса ОСАГО нет. Автовладелец и раньше мог оформить договор ОСАГО, указав в нём сезонность эксплуатации. При сезонности 3 месяца полис так же обходился в половину стоимости годового. Тем не менее, по статистике АО «НСИС» (оператор информационной системы ОСАГО), за 2 и 3 марта были заключены первые 48 договоров однодневного ОСАГО.

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