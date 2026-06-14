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Автор: Дарья Климова

14 июня 2026, 15:17

ОСАГО на водителя: почему идею снова не приняли и что это значит для всех

ОСАГО на водителя: почему идею снова не приняли и что это значит для всех

Экономия или рост премий для всех: депутат предлагает революцию в ОСАГО, но страховщики против

ОСАГО на водителя: почему идею снова не приняли и что это значит для всех

В Госдуме вновь обсуждают, стоит ли разрешить водителям оформлять ОСАГО не на машину, а на себя лично. Мало кто знает, но такие предложения уже не раз отклоняли. Почему страховщики и чиновники против, какие подводные камни ждут автовладельцев и что изменится для семей с несколькими транспортными средствами - разбираемся в деталях.

В Госдуме вновь обсуждают, стоит ли разрешить водителям оформлять ОСАГО не на машину, а на себя лично. Мало кто знает, но такие предложения уже не раз отклоняли. Почему страховщики и чиновники против, какие подводные камни ждут автовладельцев и что изменится для семей с несколькими транспортными средствами - разбираемся в деталях.

Вопрос о том, можно ли оформить ОСАГО не на конкретный автомобиль, а на самого водителя, снова оказался в центре внимания. Для многих российских автомобилистов это не просто формальность, а реальная возможность сэкономить и упростить жизнь, особенно если в семье есть несколько транспортных средств. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, инициатива вызывает жаркие споры и неоднократно отклонялась на законодательном уровне.

Как сообщает «Российская Газета», глава Комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов вновь предложил разрешить водителям управлять любым транспортом с одной страховкой, если у них есть соответствующие права. По его мнению, если человек водит и автомобиль, и мотоцикл, нет смысла платить за два полиса - ведь ответственность одна и та же. Такая схема, по словам депутата, могла бы стать удобной для многих семей и снизить расходы на обязательное страхование.

Однако у страховщиков и чиновников на этот счет другое мнение. Российский союз автостраховщиков напомнил, что подобные поправки уже не раз вносились в Госдуму, но каждый раз после анализа их отклоняли. В 2017 году Минфин объяснил отказ тем, что нововведение ударит по юридическим лицам с автопарками. Кроме того, сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается с учетом аварийности конкретного водителя - для этого используется коэффициент бонус-малус (КБМ). Уже сейчас тарифы становятся все более индивидуальными, а с 2025 года персонализация только усилилась: аккуратные и опытные водители получают лучшие условия, а риски оцениваются точнее.

Есть и еще один важный нюанс: если полис будет оформляться на водителя, а не на машину, камеры на дорогах не смогут проверять наличие страховки у конкретного автомобиля. Это приведет к тому, что на дорогах станет больше незастрахованных машин, а добросовестные водители чаще будут страдать в ДТП, где виновник не застрахован. Сейчас камеры фото- и видеофиксации позволяют быстро выявлять отсутствие ОСАГО и сдерживать рост страховых премий. Если же контроль ослабнет, добросовестным автовладельцам придется платить больше за чужие нарушения.

Кроме того, отсутствие полиса у одного из участников ДТП делает невозможным оформление аварии по Европротоколу - а это значит, что оформление затянется, появятся пробки и дополнительные риски на дорогах. Как отмечают эксперты, процедура проверки наличия ОСАГО через камеры - это не только защита для всех участников движения, но и гарантия быстрого урегулирования убытков со страховой компанией.

Интересно, что похожие вопросы возникают и в других сферах автострахования. Например, недавно обсуждалось, почему некоторые автомобили в России не страхуют по каско - причины и список моделей можно найти в материале о сложностях с оформлением каско на отдельные авто. Это показывает, что рынок страхования постоянно меняется, а новые инициативы требуют тщательной проработки.

В итоге, несмотря на привлекательность идеи «универсального» полиса для водителя, пока что она остается на уровне обсуждений. Законодатели и страховщики сходятся во мнении, что действующая система, где страховка привязана к транспортному средству, обеспечивает больший порядок и контроль. Для большинства автовладельцев это значит, что оформление ОСАГО по-прежнему будет зависеть от конкретной машины, а не от человека за рулем. Важно помнить: любые изменения в этой сфере напрямую влияют на безопасность и расходы всех участников дорожного движения.

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