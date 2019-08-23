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23 августа 2019, 09:38

ОСАГО под контролем камер. Для чего и каков эффект?

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В Москве в тестовом режиме заработали дорожные камеры, которые способны определять наличие полиса ОСАГО у водителя. Опыт столицы покажет, нужно ли вводить такую меру повсеместно.

Зачем внедрили слежку за ОСАГО по камерам?

На такие действия страховщики пошли из-за увеличения фальшивых полисов обязательного автострахования. Кроме того, из-за постоянно растущих тарифов многие автомобилисты предпочитают ездить без страховки, авось пронесет. По данным Российского союза автостраховщиков, в России порядка 2,8 млн водителей не имеют ОСАГО.

Что касается фальшивых полисов, то их можно разделить на несколько категорий. Первая включает те полисы, которые реально существуют, но оформлены на другого человека. То есть используется копия с таким же номером. Вторая категория – это полисы, которые были в большом количестве украдены из офисов страховых компаний по всей стране за последние годы. По факту они настоящие, но при этом страховая компания их не выдавала. Наконец, третья – это реальные полисы, деньги за которые не поступили в страховую компанию от агента. Мошеннические действия брокера, положившего себе в карман страховую премию, ударяют по самой компании. Были решения судов, обязывающих страховщиков выплачивать ущерб по таким полисам. Эту страховку можно проверить только по базе РСА при личном посещении офиса страховой компании.

ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект

 

ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект

 

ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект

 

ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект

 

ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект

 

ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект
ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект
ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект
ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект
ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект
Изначально проблему поддельных полисов должны были решить розовые бланки, которые обладают улучшенной защитой от копирования. Их ввели еще в 2016 году, однако фальшивые ОСАГО по-прежнему «гуляют» среди водителей. Новая мера с камерами должна, по замыслу, сократить число таких страховок.

Предполагается, что в будущем помимо отслеживания автовладельцев без обязательной «автогражданки», информацией с камер смогут пользоваться и страховые компании для большей индивидуализации тарифов по ОСАГО. Страховые компании получат доступ к базам данных ГИБДД, благодаря которым смогут узнать всю историю нарушений каждого автовладельца. Аккуратные водители смогут рассчитывать на снижение цены полиса ОСАГО, поскольку при расчете тарифа могут учитываться характеристика вождения – манера перестроения, резкость торможения, ускорения, а также частота и длительность использования автомобиля. По оценкам РСА, таких аккуратных водителей более 85%.

Денис Макаров, директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» « Реформа ОСАГО направлена на то, чтобы сделать ценообразование на рынке ОСАГО более справедливым. Для этого предполагается отменить не влияющие на аварийность факторы: мощность двигателя и территориальный коэффициент. При этом отмена территориального коэффициента и коэффициента мощности двигателя должна быть подкреплена достаточностью тарифов для обеспечения страховых выплат. Вместо них предлагается позволить страховщикам устанавливать тарифы исходя из того, насколько аккуратно ездит водитель, нарушает ли он ПДД. Что касается новой системы фиксации нарушения с помощью камер, то ее нужно внедрять по всей России. Тогда пострадавшая в ДТП сторона будет гарантированно получать полагающиеся ей по страхованию ОСАГО выплаты »
Денис Макаров, директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование»

Как будут вычислять водителей без ОСАГО?

«Ловить» нарушителей камеры будут в два этапа. Если система определит, что у конкретного автомобиля нет ОСАГО, а через 10 дней информация подтвердится, владелец автомобиля получит «письмо счастья» с требованием оплатить штраф за отсутствие полиса. Двойная проверка необходима, поскольку водитель, который купил машину недавно, обязан оформить страховку в течение 10 дней. А до этого времени он может легально ездить без ОСАГО.

ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект

Фото взято из открытых источников

ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект

 

ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект

 

ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект

 

ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект

 

ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект

 

ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект
ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект
ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект
ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект
ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект
ОСАГО под контролем камер Для чего и каков эффект
Выписывать штрафы камеры смогут не чаще одного раза в сутки. Тем не менее, наказание может быть ежедневным, пока автомобилист не оформит страховку. Кстати, система способна определять в базе даже водителей, зарегистрированных не в Москве.

Пока что автомобилисты без ОСАГО получают лишь предупредительные письма. Реальные штрафы начнут им выписывать в ноябре, когда закончится тестовый режим. Это необходимо, чтобы отладить систему правильного сбора информации. Оповещения оградят автомобилистов от получения ошибочных наказаний и дадут им возможность исправить неточности у своего страхового агента.

Сейчас система работает в тестовом режиме в Москве, но позже эту практику планируется распространить и в других регионах, в частности, в Казани и Санкт-Петербурге.

Штраф за езду без ОСАГО

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За отсутствие действующего полиса обязательного автострахования предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Более снисходительно закон смотрит на ситуации, когда имеется действующий договор страхования, но водитель нарушил его условия. На основании части 1 статьи 12.37 КоАП инспектор вправе выписать штраф в размере 500 рублей, если водитель не вписан в действующий полис ОСАГО или автомобиль эксплуатируется в период, не предусмотренный страховкой.

Кроме того, 500 рублей могут выписать тем  водителям, у которых отсутствует распечатанный электронный полис ОСАГО. Если водитель забыл полис дома или не распечатал е-ОСАГО, но показал на смартфоне электронную копию, инспектор может ограничиться устным предупреждением.

Штраф за отсутствие ОСАГО можно оплатить с 50-процентной скидкой. При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении штраф сокращается вдвое: с 800 до 400 рублей и с 500 до 250 рублей.

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Цитата:| Кому: Святославыч гуглить это слишком просто :D
niki93
Штраф за не пристегнутый ремень
Цитата:| Кому: Владимир я бы после такого не ремня боялся бы, а машины
niki93
Кто пользовался услугами юристов в инете ?
что-то мне кажется бесплатно уже никто этого не сделает даже онлайн
niki93
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ОСАГО под контролем камер. Для чего и каков эффект?
Зачем внедрили слежку за ОСАГО по камерам?На такие действия страховщики пошли из-за увеличения фальшивых полисов обязательного автострахования. Кроме того, из-за постоянно растущих тарифов многие автомобилисты предпочитают ездить без страховки, авось пронесет. По данным Российского союза автостраховщиков, в России порядка 2,8 млн водителей не имеют ОСАГО.Что касается фальшивых полисов, то их можно разделить на несколько категорий. Первая включает те полисы, которые реально существуют, но оформлены на другого человека. То есть используется копия с таким же номером. Вторая категория – это полисы, которые были в большом количестве украдены из офисов страховых компаний по всей стране за последние годы. По факту они настоящие, но при этом страховая компания их не выдавала. Наконец, третья – это реальные полисы, деньги за которые не поступили в страховую компанию от агента. Мошеннические действия брокера, положившего себе в карман страховую премию, ударяют по самой компании. Были решения судов, обязывающих страховщиков выплачивать ущерб по таким полисам. Эту страховку можно проверить только по базе РСА при личном посещении офиса страховой компании.{{gallery_205}} Изначально проблему поддельных полисов должны были решить розовые бланки, которые обладают улучшенной защитой от копирования. Их ввели еще в 2016 году, однако фальшивые ОСАГО по-прежнему «гуляют» среди водителей. Новая мера с камерами должна, по замыслу, сократить число таких страховок.Предполагается, что в будущем помимо отслеживания автовладельцев без обязательной «автогражданки», информацией с камер смогут пользоваться и страховые компании для большей индивидуализации тарифов по ОСАГО. Страховые компании получат доступ к базам данных ГИБДД, благодаря которым смогут узнать всю историю нарушений каждого автовладельца. Аккуратные водители смогут рассчитывать на снижение цены полиса ОСАГО, поскольку при расчете тарифа могут учитываться характеристика вождения – манера перестроения, резкость торможения, ускорения, а также частота и длительность использования автомобиля. По оценкам РСА, таких аккуратных водителей более 85%.{{person_237_Реформа ОСАГО направлена на то, чтобы сделать ценообразование на рынке ОСАГО более справедливым. Для этого предполагается отменить не влияющие на аварийность факторы: мощность двигателя и территориальный коэффициент. При этом отмена территориального коэффициента и коэффициента мощности двигателя должна быть подкреплена достаточностью тарифов для обеспечения страховых выплат. Вместо них предлагается позволить страховщикам устанавливать тарифы исходя из того, насколько аккуратно ездит водитель, нарушает ли он ПДД. Что касается новой системы фиксации нарушения с помощью камер, то ее нужно внедрять по всей России. Тогда пострадавшая в ДТП сторона будет гарантированно получать полагающиеся ей по страхованию ОСАГО выплаты}}Как будут вычислять водителей без ОСАГО?«Ловить» нарушителей камеры будут в два этапа. Если система определит, что у конкретного автомобиля нет ОСАГО, а через 10 дней информация подтвердится, владелец автомобиля получит «письмо счастья» с требованием оплатить штраф за отсутствие полиса. Двойная проверка необходима, поскольку водитель, который купил машину недавно, обязан оформить страховку в течение 10 дней. А до этого времени он может легально ездить без ОСАГО. {{gallery_270}} Выписывать штрафы камеры смогут не чаще одного раза в сутки. Тем не менее, наказание может быть ежедневным, пока автомобилист не оформит страховку. Кстати, система способна определять в базе даже водителей, зарегистрированных не в Москве.Пока что автомобилисты без ОСАГО получают лишь предупредительные письма. Реальные штрафы начнут им выписывать в ноябре, когда закончится тестовый режим. Это необходимо, чтобы отладить систему правильного сбора информации. Оповещения оградят автомобилистов от получения ошибочных наказаний и дадут им возможность исправить неточности у своего страхового агента.Сейчас система работает в тестовом режиме в Москве, но позже эту практику планируется распространить и в других регионах, в частности, в Казани и Санкт-Петербурге.Штраф за езду без ОСАГО{{material_126192}} За отсутствие действующего полиса обязательного автострахования предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Более снисходительно закон смотрит на ситуации, когда имеется действующий договор страхования, но водитель нарушил его условия. На основании части 1 статьи 12.37 КоАП инспектор вправе выписать штраф в размере 500 рублей, если водитель не вписан в действующий полис ОСАГО или автомобиль эксплуатируется в период, не предусмотренный страховкой. Кроме того, 500 рублей могут выписать тем  водителям, у которых отсутствует распечатанный электронный полис ОСАГО. Если водитель забыл полис дома или не распечатал е-ОСАГО, но показал на смартфоне электронную копию, инспектор может ограничиться устным предупреждением. Штраф за отсутствие ОСАГО можно оплатить с 50-процентной скидкой. При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении штраф сокращается вдвое: с 800 до 400 рублей и с 500 до 250 рублей.
2019-08-23
Автор: Арина Милая
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