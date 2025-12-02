Кому придется платить больше за ОСАГО? Страховщики раскрыли все детали реформы

2 декабря 2025, 08:32
ОСАГО по-новому: как изменятся цены на страховку для водителей в России
Тарифы ОСАГО снова меняются. ЦБ расширил ценовой коридор. Аккуратным водителям обещают скидки. Аварийным придется платить больше. Разбираемся в новых правилах страхования.
С 9 декабря в России начинают действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Центральный банк принял решение значительно расширить так называемый тарифный коридор. Для большинства видов транспорта его границы сдвинутся на 15% как вверх, так и вниз. А вот для мотоциклистов изменения будут еще более ощутимыми - для них коридор расширяется сразу на 40%.
Что это означает для рядовых автовладельцев? Если говорить просто, тарифный коридор - это ценовой диапазон, в рамках которого страховые компании устанавливают базовую ставку для каждого клиента. Ниже минимума и выше максимума этого диапазона цена быть не может. Итоговая стоимость полиса формируется путем умножения этой базовой ставки на различные коэффициенты, например, стаж вождения или регион регистрации.
Главная цель нововведения - сделать расчет стоимости страховки более индивидуальным и справедливым. Как пояснили представители страхового сообщества, опрошенные изданием Autonews, расширение коридора позволит им более гибко подходить к ценообразованию. Для водителей, которые ездят аккуратно и не попадают в ДТП, появится возможность предложить более выгодные условия. В то же время для тех, кто регулярно становится виновником аварий, стоимость полиса может заметно вырасти. Таким образом, система постепенно уходит от ситуации, когда дисциплинированные автомобилисты фактически оплачивают убытки от аварийных.
Страховщики подчеркивают, что для среднестатистического водителя с хорошей историей цена полиса, скорее всего, не изменится или даже немного снизится. А вот автомобилистам с высоким показателем аварийности стоит готовиться к подорожанию до 15%. Реформа, по мнению экспертов, призвана компенсировать недополученную прибыль страховщиков от убыточных клиентов и мошеннических схем.
Важно понимать, что эти изменения никак не повлияют на размер страховых выплат в случае ДТП. Лимиты ответственности и порядок возмещения ущерба остаются прежними и регулируются законом об ОСАГО. Также не стоит ожидать, что люди станут реже покупать полисы. Наоборот, страховщики считают, что для некоторых категорий водителей «автогражданка» станет даже доступнее.
Отдельно стоит остановиться на мотоциклах. Столь значительное расширение тарифного коридора (на 40%) для них связано с высокой убыточностью этого сегмента. По словам специалистов, действующие тарифы не позволяли устанавливать адекватную цену, из-за чего мотоциклистов фактически субсидировали за счет других, менее рискованных водителей. Новые правила призваны исправить этот дисбаланс.
В результате нововведений, минимальная цена полиса ОСАГО для легкового автомобиля, принадлежащего физическому лицу, составит 1399 рублей, а максимальная достигнет 8665 рублей. Для мототранспорта вилка цен будет от 155 до 4260 рублей. Пересматривать тарифы, согласно законодательству, можно не чаще одного раза в год, так что в ближайшее время новых изменений ждать не стоит.
Похожие материалы
-
02.12.2025, 18:23
Почему у советского Запорожца мотор стоял сзади, а не спереди как у других авто
Мало кто знает, почему у Запорожца двигатель оказался сзади. Это решение не случайно. Инженеры преследовали конкретные цели. Узнайте, как это повлияло на проходимость и динамику. В статье раскрываются неожиданные детали.Читать далее
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:42
Как изменится стоимость ОСАГО с декабря 2025: личный опыт расчета
Узнайте, как формируется стоимость ОСАГО в декабре 2025 года. Какие факторы учитывают страховщики. Почему цены могут отличаться у разных компаний. Практические советы для водителей.Читать далее
-
02.12.2025, 17:34
МВД выявило новые схемы обмана с ОСАГО: как действуют мошенники на дорогах
Эксперты раскрыли свежие схемы обмана с автостраховкой. Мошенники используют неожиданные методы. Водителям стоит быть внимательнее. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:18
Как быстро может ехать автомобиль задним ходом: мировые рекорды и удивительные факты
Может ли машина разогнаться задним ходом быстрее, чем кажется возможным? В материале собраны самые необычные рекорды и курьезные случаи, связанные с движением задним ходом. Узнайте, кто и как устанавливал мировые достижения, и почему некоторые водители выбирают столь необычный способ езды.Читать далее
-
02.12.2025, 16:11
В Москве назвали премиум-марки, которые чаще всего увозят на штрафстоянку
В столице эвакуировали тысячи премиум-авто. Названы самые частые нарушители. В их числе даже очень редкие машины. Скоро за это придется платить больше. Рассказываем, кого увозят и на сколько.Читать далее
-
02.12.2025, 15:59
«Калашников» показал новый электромотоцикл Иж-Эндуро с прицепом
Концерн «Калашников» представил новинку. Это электрический мотоцикл Иж-Эндуро. Он получил специальный грузовой прицеп. Техника создана для особых задач. Первые образцы уже готовят к испытаниям.Читать далее
-
02.12.2025, 14:29
Самозанятым таксистам в России могут отменить предрейсовые медосмотры
Водителей такси ждут серьезные перемены. Власти готовят новый законопроект. Предрейсовые осмотры могут уйти в прошлое. Нововведения коснутся не всех водителей. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
02.12.2025, 14:09
Ищем живой Ford Focus в Москве: скрученный пробег, такси и скрытые дефекты
Ford Focus все еще очень популярен. Найти хороший экземпляр стало сложнее. Журналисты осмотрели несколько дешевых машин. У каждой нашлись серьезные проблемы. Стоит ли вообще его покупать сейчас? Узнайте все подробности в нашем материале.Читать далее
