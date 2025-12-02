Кому придется платить больше за ОСАГО? Страховщики раскрыли все детали реформы

ОСАГО по-новому: как изменятся цены на страховку для водителей в России

Тарифы ОСАГО снова меняются. ЦБ расширил ценовой коридор. Аккуратным водителям обещают скидки. Аварийным придется платить больше. Разбираемся в новых правилах страхования.

С 9 декабря в России начинают действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Центральный банк принял решение значительно расширить так называемый тарифный коридор. Для большинства видов транспорта его границы сдвинутся на 15% как вверх, так и вниз. А вот для мотоциклистов изменения будут еще более ощутимыми - для них коридор расширяется сразу на 40%.

Что это означает для рядовых автовладельцев? Если говорить просто, тарифный коридор - это ценовой диапазон, в рамках которого страховые компании устанавливают базовую ставку для каждого клиента. Ниже минимума и выше максимума этого диапазона цена быть не может. Итоговая стоимость полиса формируется путем умножения этой базовой ставки на различные коэффициенты, например, стаж вождения или регион регистрации.

Главная цель нововведения - сделать расчет стоимости страховки более индивидуальным и справедливым. Как пояснили представители страхового сообщества, опрошенные изданием Autonews, расширение коридора позволит им более гибко подходить к ценообразованию. Для водителей, которые ездят аккуратно и не попадают в ДТП, появится возможность предложить более выгодные условия. В то же время для тех, кто регулярно становится виновником аварий, стоимость полиса может заметно вырасти. Таким образом, система постепенно уходит от ситуации, когда дисциплинированные автомобилисты фактически оплачивают убытки от аварийных.

Страховщики подчеркивают, что для среднестатистического водителя с хорошей историей цена полиса, скорее всего, не изменится или даже немного снизится. А вот автомобилистам с высоким показателем аварийности стоит готовиться к подорожанию до 15%. Реформа, по мнению экспертов, призвана компенсировать недополученную прибыль страховщиков от убыточных клиентов и мошеннических схем.

Важно понимать, что эти изменения никак не повлияют на размер страховых выплат в случае ДТП. Лимиты ответственности и порядок возмещения ущерба остаются прежними и регулируются законом об ОСАГО. Также не стоит ожидать, что люди станут реже покупать полисы. Наоборот, страховщики считают, что для некоторых категорий водителей «автогражданка» станет даже доступнее.

Отдельно стоит остановиться на мотоциклах. Столь значительное расширение тарифного коридора (на 40%) для них связано с высокой убыточностью этого сегмента. По словам специалистов, действующие тарифы не позволяли устанавливать адекватную цену, из-за чего мотоциклистов фактически субсидировали за счет других, менее рискованных водителей. Новые правила призваны исправить этот дисбаланс.

В результате нововведений, минимальная цена полиса ОСАГО для легкового автомобиля, принадлежащего физическому лицу, составит 1399 рублей, а максимальная достигнет 8665 рублей. Для мототранспорта вилка цен будет от 155 до 4260 рублей. Пересматривать тарифы, согласно законодательству, можно не чаще одного раза в год, так что в ближайшее время новых изменений ждать не стоит.