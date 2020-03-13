13 марта 2020, 11:45
ОСАГО посчитают по индивидуальным тарифам
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Фото: из открытых источников
Госдума приняла в первом чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО, пишет ТАСС. Страховщики смогут предоставлять скидки или увеличивать стоимость полиса исходя из личностных характеристик водителей.
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Новый документ разработали депутаты в противовес тому, что ранее предлагал Минфин. Тогда законопроект не стали даже рассматривать, потому что документ мог спровоцировать рост тарифов на 30%.
В проекте, который предлагают депутаты, говорится о том, что страховщики смогут при расчете стоимости ОСАГО учитывать характеристику водителя. Например, увеличат цену страховки такие нарушения, как проезд на красный свет, большое превышение скорости, выезд на встречную полосу и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не будут учитываться только нарушения, зафиксированные камерами видеофиксации. Напомним, что сегодня страховщики не могут предоставлять скидки водителям с учетом их личностных характеристик.
В проекте закона сохранено ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО. Также в принятом документе оставили все действующие коэффициенты.
Согласно новым правилам, потерпевших автовладельцев обяжут сообщать страховым компаниям, где и когда они планируют проводить независимую техническую экспертизу.
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