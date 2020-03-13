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13 марта 2020, 11:45

ОСАГО посчитают по индивидуальным тарифам

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Фото: из открытых источников
Госдума приняла в первом чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО, пишет ТАСС. Страховщики смогут предоставлять скидки или увеличивать стоимость полиса исходя из личностных характеристик водителей.
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Принятие нового закона позволит удешевить стоимость ОСАГО для водителей, которые соблюдают правила дорожного движения и не становятся виновниками ДТП. Страховщики будут вправе самостоятельно определять процент повышения или уменьшения базовых ставок страховых тарифов в пределах значений, регулируемых ЦБ.

Новый документ разработали депутаты в противовес тому, что ранее предлагал Минфин. Тогда законопроект не стали даже рассматривать, потому что документ мог спровоцировать рост тарифов на 30%.

В проекте, который предлагают депутаты, говорится о том, что страховщики смогут при расчете стоимости ОСАГО учитывать характеристику водителя. Например, увеличат цену страховки такие нарушения, как проезд на красный свет, большое превышение скорости, выезд на встречную полосу и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не будут учитываться только нарушения, зафиксированные камерами видеофиксации. Напомним, что сегодня страховщики не могут предоставлять скидки водителям с учетом их личностных характеристик.

В проекте закона сохранено ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО. Также в принятом документе оставили все действующие коэффициенты. 

Согласно новым правилам, потерпевших автовладельцев обяжут сообщать страховым компаниям, где и когда они планируют проводить независимую техническую экспертизу.

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ОСАГО посчитают по индивидуальным тарифам
{{material_129085}}Принятие нового закона позволит удешевить стоимость ОСАГО для водителей, которые соблюдают правила дорожного движения и не становятся виновниками ДТП. Страховщики будут вправе самостоятельно определять процент повышения или уменьшения базовых ставок страховых тарифов в пределах значений, регулируемых ЦБ.Новый документ разработали депутаты в противовес тому, что ранее предлагал Минфин. Тогда законопроект не стали даже рассматривать, потому что документ мог спровоцировать рост тарифов на 30%.В проекте, который предлагают депутаты, говорится о том, что страховщики смогут при расчете стоимости ОСАГО учитывать характеристику водителя. Например, увеличат цену страховки такие нарушения, как проезд на красный свет, большое превышение скорости, выезд на встречную полосу и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не будут учитываться только нарушения, зафиксированные камерами видеофиксации. Напомним, что сегодня страховщики не могут предоставлять скидки водителям с учетом их личностных характеристик.В проекте закона сохранено ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО. Также в принятом документе оставили все действующие коэффициенты. Согласно новым правилам, потерпевших автовладельцев обяжут сообщать страховым компаниям, где и когда они планируют проводить независимую техническую экспертизу.
2020-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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