ОСАГО рассчитают по-новому: с 20 сентября начала действовать новая методика
С 20 сентября в регионах России начало работать Положение Банка России от 4 марта 2021 г. № 755-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства». Схема, которая действовала с 1 декабря 2014 года схема уходит в прошлое.
В новой методике два главных отличие. Первое связана со справочниками средней стоимости запасных частей. Напомним, что их составляет Российский союз автостраховщиков (РСА). Начиная с сегодняшнего дня в каждом регионе России появится свой справочник, ранее их было 13. Такой подход поможет более точно указывать стоимость, в зависимости от ценообразования в конкретном регионе. При составлении справочника в РСА должны будут учитывать данных как минимум из пяти профильных интернет-магазинов.
Изменится и периодичность проверки среднерыночных цен. Теперь справочники будут обновлять каждые три месяца, а не раз в полгода, как ранее. Но первые обновленные справочники выйдут только в марте 2022 года.
Еще одним немаловажным моментом в новом документе станет отсутствие возможности даже «в исключительных случаях» рассчитывать цену ремонта с учетом стоимости более дешевых деталей бывших в употреблении.
Новая методика должна стать более прозрачной для автовладельцев, что поспособствует снижению количества судебных споров по ОСАГО, считает президент РСА Игорь Юргенс.
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