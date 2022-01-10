ОСАГО резко подорожало с 9 января: кто заплатит больше всех?
С другой стороны, в Екатеринбурге региональный коэффициент уменьшится на 12%, в Москве и Тюмени – на 10%, в Омске – на 6%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – на 3%.
Одновременно пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (бонус-малус). Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Центробанка, на 30% вырастут повышающие коэффициенты для свежеиспеченных водителей, молодых людей (до 21 года) и таксистов. Для водителей старше 59 лет и с большим стажем (свыше 14 лет) коэффициент, наоборот, снизится на 7%.
Тарифный коридор ОСАГО расширился еще на 10% вверх и вниз: с 2 476 – 5 492 рублей до 2 224 – 5 980 рублей. С учетом того, что по нижней границе коридора полис не продает ни одна страховая компания, ориентироваться надо на верхний рубеж.
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