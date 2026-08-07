Новые правила ОСАГО с 1 августа 2026: как вернуть деньги за полис и сколько заплатят при ДТП по европротоколу

7 августа 2026, 04:25
ОСАГО с 1 августа: возврат денег за полис и новые лимиты выплат при ДТП
ОСАГО с 1 августа: возврат денег за полис и новые лимиты выплат при ДТП
С августа 2026 года в России вступили в силу новые правила ОСАГО, которые затрагивают возврат стоимости полиса и лимиты выплат по европротоколу. Эти изменения могут существенно изменить привычный подход к оформлению страховки и урегулированию последствий ДТП.
С 1 августа 2026 года в России вступают в силу обновлённые правила ОСАГО, которые напрямую затрагивают интересы автомобилистов. Нововведения касаются возврата части стоимости полиса и пересмотра лимитов выплат по европротоколу. Эти изменения могут существенно изменить привычный подход к оформлению страховки и урегулированию последствий ДТП.
Главное изменение — теперь вернуть часть денег за полис ОСАГО можно, если договор расторгается до конца его действия. Раньше в такой ситуации страхователи теряли всю сумму, даже если страховой случай ещё не наступил, а у полиса не вышел срок действия. Теперь возврат осуществляется за вычетом расходов страховой компании на ведение дел, что делает процедуру более справедливой и для тех, кто заранее оформил полис, но так и не воспользовался им.
Второе важное новшество — пересмотр лимитов выплат по европротоколу. Из правил убрали фиксированные суммы, которые раньше вызывали путаницу при разногласиях между участниками ДТП. Теперь в документах содержится ссылка на федеральный закон об ОСАГО, что позволяет оперативно актуализировать лимиты без необходимости постоянно вносить изменения в сами правила. На практике выплата по европротоколу с фотофиксацией и при отсутствии разногласий может достигать 400 тысяч рублей; при наличии разногласий — до 200 тысяч; а если фотофиксация не велась, сумма не превысит 100 тысяч рублей. В случае, когда нет ни фотофиксации, ни согласия между водителями, европротокол не применяется, и для получения выплаты потребуется вызов сотрудников ГИБДД.
Также скорректирован перечень документов для заключения договора ОСАГО, если автомобилем управляет супруг или супруга погибшего участника СВО. Теперь такой водитель может пользоваться машиной до вступления в наследство, что снижает бюрократическую нагрузку на семью и упрощает обязательное оформление страховки.
Новые правила ОСАГО направлены на повышение прозрачности и уменьшение количества спорных ситуаций при оформлении ДТП. Правильное заполнение документов и соблюдение обновлённых требований помогут избежать неприятных сюрпризов при наступлении страхового случая.
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