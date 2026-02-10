Водителей ждут новые риски — инспекторы стали внимательнее к деталям

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 февраля 2026, 18:14

ОСАГО в 2026 году: как не нарваться на штраф при любой остановке

ОСАГО в 2026 году: как не нарваться на штраф при любой остановке

Водителей ждут новые риски — инспекторы стали внимательнее к деталям

ОСАГО в 2026 году: как не нарваться на штраф при любой остановке

В 2026 году ужесточились последствия ошибок с ОСАГО. Проверки стали чаще, а санкции - строже. Даже мелкая небрежность может привести к штрафу. Разбираемся, как избежать проблем.

В 2026 году ужесточились последствия ошибок с ОСАГО. Проверки стали чаще, а санкции - строже. Даже мелкая небрежность может привести к штрафу. Разбираемся, как избежать проблем.

В 2026 году автомобилисты сталкиваются с ужесточением контроля за наличием страхового полиса. Любая встреча с инспектором может закончиться штрафом, если водитель не подготовился заранее. Требования к оформлению ОСАГО остались прежними, но ответственность за нарушения выросла, а проверяющие стали внимательнее к деталям.

Водителю по-прежнему необходимо иметь действующий страховой полис. Документ можно предъявить как в бумажном, так и в электронном виде. Распечатка больше не обязательна - достаточно показать электронную версию на экране смартфона. Главное, чтобы информация была четкой, а номер полиса легко проверялся в базе. Если страховка оформлена, но документ не предъявлен, инспектор ограничится предупреждением или минимальным штрафом в 500 рублей.

Однако ситуация становится серьезнее, если полис отсутствует вовсе. Первый раз за это грозит штраф 800 рублей, но при повторном нарушении сумма увеличивается до 3000–5000 рублей. Каждый случай фиксируется отдельно, и ранее оплаченные штрафы не освобождают от новых санкций. При этом меры вроде эвакуации автомобиля или снятия номеров уже не применяются - их отменили еще в 2014 году, как отмечает Pravda.Ru.

Многие водители выбирают краткосрочные полисы, чтобы сэкономить, если машина используется не круглый год. Такой подход удобен, но требует особого внимания к срокам. Как только действие страховки заканчивается, автомобиль считается незастрахованным, и штрафы становятся максимальными. Просроченный полис приравнивается к его отсутствию, поэтому важно следить за датой окончания и не откладывать продление.

Сравнивая варианты оформления, можно выделить плюсы и минусы каждого. Годовой полис избавляет от риска просрочки, а краткосрочный позволяет сэкономить при редких поездках. Электронная версия удобна для быстрой проверки, а бумажная пригодится при плохой связи или технических сбоях.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, водителям стоит заранее сохранять электронный полис на телефон, чтобы предъявить его даже без доступа к интернету. Напоминания о сроке действия помогут не забыть о продлении. При оформлении краткосрочного договора важно учитывать сезонность использования машины, чтобы не попасть под крупный штраф. Если инспектору сложно считать данные с экрана, лучше иметь скриншот с четкой информацией.

Часто у водителей возникают вопросы: можно ли ездить с просроченным полисом, если планируется продление? Ответ однозначен - нет, просрочка приравнивается к отсутствию страховки, и штраф может достигать 5000 рублей. Фотография бумажного документа не считается официальным подтверждением - требуется оригинал или электронная версия. Кроме того, инспектор вправе выписать несколько штрафов за день, если нарушение повторяется.

В 2026 году внимательность к деталям и своевременное оформление документов становятся залогом спокойных поездок. Даже небольшая ошибка может обернуться серьезными финансовыми потерями, поэтому лучше заранее подготовиться к любой проверке.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Белгород Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться