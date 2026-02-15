Все ключевые изменения в расчетах ОСАГО в 2026 году и как они скажутся на цене полиса для разных водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 февраля 2026, 08:02

ОСАГО в 2026: как изменились тарифы и что влияет на стоимость страховки

ОСАГО в 2026: как изменились тарифы и что влияет на стоимость страховки

Все ключевые изменения в расчетах ОСАГО в 2026 году и как они скажутся на цене полиса для разных водителей

ОСАГО в 2026: как изменились тарифы и что влияет на стоимость страховки

В 2026 году правила расчета стоимости ОСАГО претерпели заметные изменения. Новые тарифные коридоры, корректировки коэффициентов и свежие подходы к оценке рисков - все это напрямую влияет на цену страховки для автомобилистов.

В 2026 году правила расчета стоимости ОСАГО претерпели заметные изменения. Новые тарифные коридоры, корректировки коэффициентов и свежие подходы к оценке рисков - все это напрямую влияет на цену страховки для автомобилистов.

В 2026 году система обязательного страхования автогражданской ответственности претерпела значительные изменения из-за введения с декабря прошлого года новых правил расчета стоимости полиса. Теперь итоговая сумма может варьироваться в разы в зависимости от региона проживания, водительского стажа, мощности автомобиля и манеры езды владельца. Нововведения отражают реальные рыночные тенденции, включая рост страховых выплат и увеличение числа мошеннических схем, а также стремление регулятора сделать систему более гибкой для всех участников.

Ключевым изменением стало расширение так называемого тарифного коридора, что предоставило страховым компаниям больше свободы в установлении базовых ставок. Для обычных легковых автомобилей минимальная ставка теперь составляет 1399 рублей, а максимальная достигает 8665 рублей, тогда как для такси этот диапазон еще шире. При этом Банк России сохраняет контроль за границами тарифов, не допуская хаоса, но стимулируя водителей внимательно изучать предложения разных страховщиков, так как разница в цене может быть существенной.

Территориальный коэффициент, привязанный к прописке владельца, в этом году изменился в 48 регионах, причем в 28 из них он вырос. Наиболее ощутимо подорожание для жителей Ингушетии и Новосибирской области, где коэффициент увеличился вдвое из-за роста аварийности и мошенничества с полисами. Это значит, что смена места жительства или регистрации теперь напрямую влияет на бюджет автовладельца.

Коэффициент бонус-малус остается мощным инструментом экономии: за годы безаварийной езды скидка может достигать 54%, тогда как попадание в ДТП по своей вине резко увеличивает цену полиса. Система стала максимально прозрачной, позволяя каждому водителю самостоятельно узнать свой класс онлайн и оценить будущие расходы. При вписывании в страховку нескольких человек расчет всегда идет по худшему показателю среди них.

Возраст и стаж водителя по-прежнему критически влияют на конечную стоимость, заставляя молодежь платить больше за высокие риски. Мощность двигателя также остается важным фактором, так как статистика связывает сильные моторы с тяжелыми авариями и крупными выплатами. Кроме того, открытый полис, позволяющий управлять машиной кому угодно, обходится значительно дороже ограниченного по числу водителей.

Для автовладельцев, использующих машину сезонно, например только летом, предусмотрен коэффициент сезонности, позволяющий оформлять страховку на срок от трех месяцев. Такая гибкость особенно востребована у дачников и таксистов, позволяя не переплачивать за простой автомобиля. Краткосрочные полисы удобны и при перегоне машины или временном использовании транспорта.

В итоге расчет стоимости ОСАГО в 2026 году стал максимально индивидуальным, учитывающим множество нюансов от прописки до водительской истории. Для аккуратных водителей это открывает возможности для серьезной экономии, а другим дает повод задуматься о смене страховщика или даже регистрации. Оформить полис теперь можно быстро и удобно онлайн, где сразу видно, как меняется цена в зависимости от выбранных параметров.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Челябинск Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться