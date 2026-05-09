Правда ли можно ездить без ОСАГО? Разбираем изменения в законе и скрытые риски

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

9 мая 2026, 14:34

ОСАГО в 2026: штрафы остались, но повторно наказывать за сутки не будут

ОСАГО в 2026: штрафы остались, но повторно наказывать за сутки не будут

Правда ли можно ездить без ОСАГО? Разбираем изменения в законе и скрытые риски

ОСАГО в 2026: штрафы остались, но повторно наказывать за сутки не будут

В 2026 году многие водители рискуют попасть в неприятную ситуацию из-за слухов об отмене ОСАГО. На самом деле страховка обязательна, а штрафы за ее отсутствие никуда не делись. Разбираемся, что изменилось в законе, какие ошибки могут стоить дорого и почему экономить на полисе опасно даже при новых правилах.

В 2026 году многие водители рискуют попасть в неприятную ситуацию из-за слухов об отмене ОСАГО. На самом деле страховка обязательна, а штрафы за ее отсутствие никуда не делись. Разбираемся, что изменилось в законе, какие ошибки могут стоить дорого и почему экономить на полисе опасно даже при новых правилах.

В 2026 году для российских автомобилистов особенно важно не поддаться на слухи о якобы полной отмене ОСАГО. Несмотря на разговоры в сети, обязательное страхование гражданской ответственности по-прежнему требуется для всех владельцев машин. Ошибка в этом вопросе может обернуться не только штрафом, но и серьезными финансовыми потерями в случае аварии.

Суть изменений в законе заключается не в отмене полиса, а в корректировке порядка назначения штрафов. Теперь, если водитель попался без страховки несколько раз за сутки, повторные штрафы за это же нарушение в течение 24 часов выписывать не будут. Это связано с появлением автоматических камер, которые фиксируют отсутствие ОСАГО. Закон № 75-ФЗ внес в статью 12.37 КоАП РФ примечание: если нарушение выявлено повторно в течение суток, ответственность наступает только за первый случай.

Однако это не значит, что можно ездить без страховки и не бояться последствий. Если у водителя нет действующего полиса, он нарушает закон и получает штраф. За езду вне периода, указанного в полисе, или если водитель не вписан в страховку с ограниченным списком лиц, предусмотрен штраф 500 рублей. Если страховки нет вообще - 800 рублей. А если нарушение повторяется, часть 3 статьи 12.37 КоАП РФ предусматривает уже более серьезное наказание - от 3000 до 5000 рублей.

Многие ошибочно считают, что раз штрафуют только раз в сутки, можно спокойно ездить без полиса. На практике это опасная иллюзия. Главная угроза - не в размере штрафа, а в возможных последствиях ДТП. Если случится авария, а ОСАГО нет, водитель обязан возместить ущерб пострадавшим из своего кармана. Это может обернуться сотнями тысяч рублей расходов.

Чтобы избежать проблем, перед поездкой стоит проверить четыре вещи: срок действия полиса, период использования автомобиля, список допущенных к управлению водителей и соответствие данных машины. Если полис электронный, лучше заранее сохранить его на телефоне или распечатать, чтобы не спорить с инспектором на дороге.

Новое правило защищает только от повторного штрафа за сутки, но не отменяет саму обязанность иметь ОСАГО. Самая дорогая ошибка - поверить слухам и остаться без страховки, а потом узнать настоящую цену такой «экономии» после аварии. Закон работает строго: страховка обязательна, а штрафы - реальны.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Набережные Челны Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться