Правда ли можно ездить без ОСАГО? Разбираем изменения в законе и скрытые риски

9 мая 2026, 14:34
ОСАГО в 2026: штрафы остались, но повторно наказывать за сутки не будут
ОСАГО в 2026: штрафы остались, но повторно наказывать за сутки не будут
В 2026 году многие водители рискуют попасть в неприятную ситуацию из-за слухов об отмене ОСАГО. На самом деле страховка обязательна, а штрафы за ее отсутствие никуда не делись. Разбираемся, что изменилось в законе, какие ошибки могут стоить дорого и почему экономить на полисе опасно даже при новых правилах.
В 2026 году для российских автомобилистов особенно важно не поддаться на слухи о якобы полной отмене ОСАГО. Несмотря на разговоры в сети, обязательное страхование гражданской ответственности по-прежнему требуется для всех владельцев машин. Ошибка в этом вопросе может обернуться не только штрафом, но и серьезными финансовыми потерями в случае аварии.
Суть изменений в законе заключается не в отмене полиса, а в корректировке порядка назначения штрафов. Теперь, если водитель попался без страховки несколько раз за сутки, повторные штрафы за это же нарушение в течение 24 часов выписывать не будут. Это связано с появлением автоматических камер, которые фиксируют отсутствие ОСАГО. Закон № 75-ФЗ внес в статью 12.37 КоАП РФ примечание: если нарушение выявлено повторно в течение суток, ответственность наступает только за первый случай.
Однако это не значит, что можно ездить без страховки и не бояться последствий. Если у водителя нет действующего полиса, он нарушает закон и получает штраф. За езду вне периода, указанного в полисе, или если водитель не вписан в страховку с ограниченным списком лиц, предусмотрен штраф 500 рублей. Если страховки нет вообще - 800 рублей. А если нарушение повторяется, часть 3 статьи 12.37 КоАП РФ предусматривает уже более серьезное наказание - от 3000 до 5000 рублей.
Многие ошибочно считают, что раз штрафуют только раз в сутки, можно спокойно ездить без полиса. На практике это опасная иллюзия. Главная угроза - не в размере штрафа, а в возможных последствиях ДТП. Если случится авария, а ОСАГО нет, водитель обязан возместить ущерб пострадавшим из своего кармана. Это может обернуться сотнями тысяч рублей расходов.
Чтобы избежать проблем, перед поездкой стоит проверить четыре вещи: срок действия полиса, период использования автомобиля, список допущенных к управлению водителей и соответствие данных машины. Если полис электронный, лучше заранее сохранить его на телефоне или распечатать, чтобы не спорить с инспектором на дороге.
Новое правило защищает только от повторного штрафа за сутки, но не отменяет саму обязанность иметь ОСАГО. Самая дорогая ошибка - поверить слухам и остаться без страховки, а потом узнать настоящую цену такой «экономии» после аварии. Закон работает строго: страховка обязательна, а штрафы - реальны.
Похожие материалы
-
10.05.2026, 19:38
Автомобильная аптечка: что требует закон и как избежать штрафа
Многие водители не знают, что инспектор вправе проверить аптечку. Важно понимать, какие требования предъявляет закон. Узнайте, как избежать неприятных ситуаций на дороге. Проверьте, что должно быть в вашей аптечке.Читать далее
-
10.05.2026, 18:36
Какие документы обязательно хранить в машине: советы экспертов на 2026 год
Эксперты раскрыли, какие бумаги нельзя забывать в автомобиле. Цифровые сервисы не всегда выручают. Проверьте бардачок, чтобы избежать неприятных ситуаций. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
10.05.2026, 08:30
Как перекупщики маскируют автохлам под идеальные иномарки на вторичном рынке
В 2026 году рынок подержанных машин стал опаснее. Перекупщики используют новые схемы. Покупатели рискуют остаться без денег и машины. Узнайте, как не стать жертвой обмана.Читать далее
-
10.05.2026, 07:20
Регистрация фаркопа: когда обязательна, какие документы нужны и сколько стоит оформление
Владельцы автомобилей все чаще сталкиваются с вопросом: нужно ли регистрировать фаркоп и как это сделать правильно. В материале разбираем, в каких случаях оформление обязательно, какие документы потребуются и сколько стоит процедура. Актуально для тех, кто планирует установить фаркоп или уже использует его на своем авто.Читать далее
-
10.05.2026, 07:05
Где и как безопасно мыть машину: штрафы, нюансы и современные решения
Мойка автомобиля вне специальных площадок может обернуться серьезными штрафами, а выбор неправильного места или инструмента - лишними проблемами. Разбираемся, как не нарушить закон, чем лучше пользоваться и почему современные гаджеты для мойки становятся все популярнее.Читать далее
-
09.05.2026, 18:59
Рекордный штраф за скорость: как швейцарские законы ударили по кошельку миллионера
В 2010 году в Швейцарии был выписан самый крупный штраф за превышение скорости - сумма ошеломила даже опытных юристов. Почему наказание оказалось столь суровым и как доход водителя влияет на размер взыскания - разбираемся в деталях этого громкого случая.Читать далее
-
09.05.2026, 16:51
Возраст за рулем: как ограничения для пожилых водителей влияют на безопасность
Вопрос о допустимом возрасте для управления автомобилем вновь вызывает споры. Почему пожилые водители оказываются в центре внимания, и действительно ли они опаснее молодых? Анализируем свежие данные, законодательные нюансы и реальные риски для всех участников дорожного движения.Читать далее
-
09.05.2026, 16:42
Верховный суд разъяснил: разовая передача ключей не лишает страховки
Верховный суд внес ясность в споры по ОСАГО. Теперь разовая передача руля не станет причиной отказа в выплате по страховке. Узнайте, как это влияет на сумму возмещения и ответственность владельца автомобиля.Читать далее
-
09.05.2026, 12:37
Летние шины: как не ошибиться с выбором и не попасть на штрафы в 2026 году
Мало кто задумывается, что неправильные летние шины могут стать причиной аварии или штрафа. Эксперты объяснили, как не ошибиться с размером, рисунком протектора и индексами, а также когда выгоднее покупать резину. Какие ошибки чаще всего допускают водители и что грозит за изношенные покрышки - подробности в материале.Читать далее
-
09.05.2026, 09:39
Когда за алкоголь в припаркованной машине реально лишают прав - разъяснения экспертов
Многие уверены, что если авто стоит и мотор не работает, можно спокойно выпить в салоне. Но инспекторы ГАИ часто трактуют ситуацию иначе. Какие действия могут привести к лишению прав, а когда грозит только штраф - объясняют эксперты. Неочевидные нюансы, которые важно знать каждому водителю.Читать далее
Похожие материалы
-
10.05.2026, 19:38
Автомобильная аптечка: что требует закон и как избежать штрафа
Многие водители не знают, что инспектор вправе проверить аптечку. Важно понимать, какие требования предъявляет закон. Узнайте, как избежать неприятных ситуаций на дороге. Проверьте, что должно быть в вашей аптечке.Читать далее
-
10.05.2026, 18:36
Какие документы обязательно хранить в машине: советы экспертов на 2026 год
Эксперты раскрыли, какие бумаги нельзя забывать в автомобиле. Цифровые сервисы не всегда выручают. Проверьте бардачок, чтобы избежать неприятных ситуаций. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
10.05.2026, 08:30
Как перекупщики маскируют автохлам под идеальные иномарки на вторичном рынке
В 2026 году рынок подержанных машин стал опаснее. Перекупщики используют новые схемы. Покупатели рискуют остаться без денег и машины. Узнайте, как не стать жертвой обмана.Читать далее
-
10.05.2026, 07:20
Регистрация фаркопа: когда обязательна, какие документы нужны и сколько стоит оформление
Владельцы автомобилей все чаще сталкиваются с вопросом: нужно ли регистрировать фаркоп и как это сделать правильно. В материале разбираем, в каких случаях оформление обязательно, какие документы потребуются и сколько стоит процедура. Актуально для тех, кто планирует установить фаркоп или уже использует его на своем авто.Читать далее
-
10.05.2026, 07:05
Где и как безопасно мыть машину: штрафы, нюансы и современные решения
Мойка автомобиля вне специальных площадок может обернуться серьезными штрафами, а выбор неправильного места или инструмента - лишними проблемами. Разбираемся, как не нарушить закон, чем лучше пользоваться и почему современные гаджеты для мойки становятся все популярнее.Читать далее
-
09.05.2026, 18:59
Рекордный штраф за скорость: как швейцарские законы ударили по кошельку миллионера
В 2010 году в Швейцарии был выписан самый крупный штраф за превышение скорости - сумма ошеломила даже опытных юристов. Почему наказание оказалось столь суровым и как доход водителя влияет на размер взыскания - разбираемся в деталях этого громкого случая.Читать далее
-
09.05.2026, 16:51
Возраст за рулем: как ограничения для пожилых водителей влияют на безопасность
Вопрос о допустимом возрасте для управления автомобилем вновь вызывает споры. Почему пожилые водители оказываются в центре внимания, и действительно ли они опаснее молодых? Анализируем свежие данные, законодательные нюансы и реальные риски для всех участников дорожного движения.Читать далее
-
09.05.2026, 16:42
Верховный суд разъяснил: разовая передача ключей не лишает страховки
Верховный суд внес ясность в споры по ОСАГО. Теперь разовая передача руля не станет причиной отказа в выплате по страховке. Узнайте, как это влияет на сумму возмещения и ответственность владельца автомобиля.Читать далее
-
09.05.2026, 12:37
Летние шины: как не ошибиться с выбором и не попасть на штрафы в 2026 году
Мало кто задумывается, что неправильные летние шины могут стать причиной аварии или штрафа. Эксперты объяснили, как не ошибиться с размером, рисунком протектора и индексами, а также когда выгоднее покупать резину. Какие ошибки чаще всего допускают водители и что грозит за изношенные покрышки - подробности в материале.Читать далее
-
09.05.2026, 09:39
Когда за алкоголь в припаркованной машине реально лишают прав - разъяснения экспертов
Многие уверены, что если авто стоит и мотор не работает, можно спокойно выпить в салоне. Но инспекторы ГАИ часто трактуют ситуацию иначе. Какие действия могут привести к лишению прав, а когда грозит только штраф - объясняют эксперты. Неочевидные нюансы, которые важно знать каждому водителю.Читать далее