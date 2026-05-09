Правда ли можно ездить без ОСАГО? Разбираем изменения в законе и скрытые риски

ОСАГО в 2026: штрафы остались, но повторно наказывать за сутки не будут

В 2026 году многие водители рискуют попасть в неприятную ситуацию из-за слухов об отмене ОСАГО. На самом деле страховка обязательна, а штрафы за ее отсутствие никуда не делись. Разбираемся, что изменилось в законе, какие ошибки могут стоить дорого и почему экономить на полисе опасно даже при новых правилах.

В 2026 году для российских автомобилистов особенно важно не поддаться на слухи о якобы полной отмене ОСАГО. Несмотря на разговоры в сети, обязательное страхование гражданской ответственности по-прежнему требуется для всех владельцев машин. Ошибка в этом вопросе может обернуться не только штрафом, но и серьезными финансовыми потерями в случае аварии.

Суть изменений в законе заключается не в отмене полиса, а в корректировке порядка назначения штрафов. Теперь, если водитель попался без страховки несколько раз за сутки, повторные штрафы за это же нарушение в течение 24 часов выписывать не будут. Это связано с появлением автоматических камер, которые фиксируют отсутствие ОСАГО. Закон № 75-ФЗ внес в статью 12.37 КоАП РФ примечание: если нарушение выявлено повторно в течение суток, ответственность наступает только за первый случай.

Однако это не значит, что можно ездить без страховки и не бояться последствий. Если у водителя нет действующего полиса, он нарушает закон и получает штраф. За езду вне периода, указанного в полисе, или если водитель не вписан в страховку с ограниченным списком лиц, предусмотрен штраф 500 рублей. Если страховки нет вообще - 800 рублей. А если нарушение повторяется, часть 3 статьи 12.37 КоАП РФ предусматривает уже более серьезное наказание - от 3000 до 5000 рублей.

Многие ошибочно считают, что раз штрафуют только раз в сутки, можно спокойно ездить без полиса. На практике это опасная иллюзия. Главная угроза - не в размере штрафа, а в возможных последствиях ДТП. Если случится авария, а ОСАГО нет, водитель обязан возместить ущерб пострадавшим из своего кармана. Это может обернуться сотнями тысяч рублей расходов.

Чтобы избежать проблем, перед поездкой стоит проверить четыре вещи: срок действия полиса, период использования автомобиля, список допущенных к управлению водителей и соответствие данных машины. Если полис электронный, лучше заранее сохранить его на телефоне или распечатать, чтобы не спорить с инспектором на дороге.

Новое правило защищает только от повторного штрафа за сутки, но не отменяет саму обязанность иметь ОСАГО. Самая дорогая ошибка - поверить слухам и остаться без страховки, а потом узнать настоящую цену такой «экономии» после аварии. Закон работает строго: страховка обязательна, а штрафы - реальны.