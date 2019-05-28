28 мая 2019, 00:04
ОСАГО в Москве резко подорожало
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В мае сразу несколько крупных страховых компаний повысили ставки тарифа по ОСАГО для автовладельцев Москвы. По официальной версии, причиной такого шага стал рост убыточности по «автогражданке» в I квартале 2019 года.
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Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал данные по ОСАГО за первые четыре месяца 2019 года. По сравнению ...Читать далее
Соотношение выплат к премиям (стоимости полиса) с начала года выросло на 77%. При снижении средней цены ОСАГО возросло количество обращений за выплатами и число положительных решений о возмещении. Кроме того, увеличился средний размер компенсации по «автогражданке». В результате страховые компании за первые четыре месяца 2019 года выплатили почти 52 млрд рублей или на 15% больше, чем годом ранее.
По мнению экспертов, нынешнее повышение не последнее. Очередное ждет нас летом, в период отпусков и общего снижения социальной напряженности. В среднем по рынку прогнозируется рост на 7 – 8%. Новое повышение не будет напрямую связано с увеличением убытков страховых компаний. Просто в стране все понемногу дорожает, и ОСАГО здесь не исключение.
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