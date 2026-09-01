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Автор: Дарья Климова

1 сентября 2026, 14:20

Осенние дожди: как состояние шин влияет на безопасность на российских дорогах

Осенние дожди: как состояние шин влияет на безопасность на российских дорогах

Осенние ловушки на дороге: почему даже опытный водитель может потерять контроль

Осенние дожди: как состояние шин влияет на безопасность на российских дорогах

С наступлением осени и первых дождей на дорогах резко возрастает риск аварий - мало кто задумывается, что именно в этот период даже незначительный износ шин может привести к серьезным последствиям. Какие детали часто игнорируют водители, что советуют специалисты и почему сейчас особенно важно уделить внимание состоянию автомобиля - объясняем, как избежать неприятных сюрпризов на скользком асфальте.

С наступлением осени и первых дождей на дорогах резко возрастает риск аварий - мало кто задумывается, что именно в этот период даже незначительный износ шин может привести к серьезным последствиям. Какие детали часто игнорируют водители, что советуют специалисты и почему сейчас особенно важно уделить внимание состоянию автомобиля - объясняем, как избежать неприятных сюрпризов на скользком асфальте.

Осенний сезон приносит не только похолодание, но и новые вызовы для автомобилистов: мокрый асфальт, лужи и опавшая листва превращают привычные маршруты в зону повышенного риска. Именно в этот период, по мнению специалистов, даже опытные водители сталкиваются с неожиданными трудностями, связанными с ухудшением сцепления колес с дорогой. Как сообщает «Автовзгляд», эксперты подчеркивают: игнорирование состояния шин может обернуться серьезными последствиями.

Главное требование к безопасности - глубина протектора. Если она меньше 4 мм, шина уже не справляется с отводом воды, и автомобиль рискует попасть в аквапланирование. Этот эффект возникает, когда между колесом и дорогой образуется водяная пленка, и машина буквально теряет контакт с покрытием. Особенно опасно это на скоростях от 75 км/ч: при износе протектора до 1,6 мм контроль над автомобилем теряется практически мгновенно. В таких условиях даже небольшая лужа может стать причиной потери управления.

Эксперты советуют: при въезде в глубокие лужи держите руль прямо и избегайте резких движений. Рулевое колесо лучше крепко обхватить обеими руками - при слабом хвате его может вырвать из рук. Скорость рекомендуется снижать плавно, без резких торможений, а траекторию движения корректировать аккуратно, чтобы не допустить заноса. Критическая ситуация может возникнуть уже на 75-80 км/ч, особенно если шины изношены или давление в них не соответствует норме.

Осенние дожди особенно коварны после длительной засухи. На сухом асфальте скапливаются пыль, масляные пятна и мелкий мусор, которые при первом намокании превращаются в скользкую пленку. Аналогичный эффект дает мокрая листва, которая часто остается незамеченной. В результате сцепление с дорогой резко ухудшается, и даже современные системы стабилизации не всегда способны компенсировать этот фактор. По мнению специалистов, именно в такие моменты возрастает число аварий, связанных с потерей управления.

Не стоит забывать и о техническом состоянии автомобиля. С началом осени эксперты рекомендуют пройти диагностику в автосервисе: проверить тормозную систему, подвеску, уровень и качество технических жидкостей, а также исправность всех световых приборов - фар, противотуманок, стоп-сигналов и поворотников. Это особенно актуально в условиях сокращающегося светового дня и ухудшения видимости. Кстати, как показывает практика, многие водители недооценивают влияние сезонных факторов на аварийность: статистика ДТП летом и осенью заметно отличается, и причины этого часто кроются в изменении дорожных условий.

В завершение стоит напомнить: регулярная проверка состояния шин и своевременное обслуживание автомобиля - не формальность, а реальный способ снизить риски на дороге. По информации «Российская Газета», даже небольшое пренебрежение этими мерами может привести к серьезным последствиям. Важно помнить, что осенью дорожная обстановка меняется стремительно, и только внимательность к деталям позволяет избежать неприятных сюрпризов. Для справки: минимально допустимая глубина протектора для легковых автомобилей в России составляет 1,6 мм, однако специалисты советуют менять шины уже при 3-4 мм. Также стоит учитывать, что давление в шинах должно соответствовать рекомендациям производителя - это напрямую влияет на управляемость и тормозной путь.

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