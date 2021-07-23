23 июля 2021, 10:06
Осенью дорожные камеры начнут штрафовать за невключенные фары
Российские власти пытаются приучить отечественных автолюбителей пользоваться ходовыми огнями или фарами ближнего света. С осени 2021 года по всей стране заработают порядка 1 500 дорожных камер, умеющих распознавать, включены ли у автомобиля фары. Нарушителям начнут рассылать штрафы.
Дарья Климова Фото: drivenn.ru
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Фото: autonews.ru
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Разработкой технологии, позволяющей распознавать включенные фары, занимались специалисты компании «Астролаб». В ее основе лежит нейросеть. Запустить проект планируют ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее. Однако, разработчики уверяют, что даже в солнечный день для искусственного интеллекта не составит проблемы определить, горят ли фары у серебристого автомобиля.
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