Spotify требует новую версию Android Auto - пользователи теряют доступ к музыке

Ошибка Android Auto мешает работе Spotify - обновления не решают проблему

Владельцы смартфонов с Android Auto столкнулись с неожиданной ошибкой: Spotify отказывается запускаться, требуя несуществующее обновление системы. Проблема сохраняется даже после установки последних версий, а стандартные методы устранения сбоя помогают лишь временно. Почему это важно - в нашем материале.

Владельцы смартфонов с Android Auto столкнулись с неожиданной ошибкой: Spotify отказывается запускаться, требуя несуществующее обновление системы. Проблема сохраняется даже после установки последних версий, а стандартные методы устранения сбоя помогают лишь временно. Почему это важно - в нашем материале.

Проблемы с интеграцией мобильных приложений в автомобильные системы становятся всё более актуальными для российских водителей. В этот раз владельцы смартфонов с Android Auto столкнулись с неожиданной проблемой: Spotify требует обновления Android Auto, хотя на устройстве уже установлена самая свежая версия. Это сообщение появляется как при использовании полноэкранного режима, так и на экране Coolwalk, что делает прослушивание музыки практически невозможным.

Сбой впервые был замечен ещё в конце апреля, когда пользователи начали публиковать скриншоты с ошибкой на форумах Google. Сообщение «Spotify требуется более новая версия Android Auto» возникает при запуске приложения, несмотря на то, что все обновления уже установлены. Некоторые автомобилисты отмечают, что даже после выхода новой версии Android Auto проблема не исчезает — ошибка продолжает появляться на экране.

При попытке обойти сбой пользователи нашли временное решение: запустить Spotify на смартфоне и затем подключиться к Android Auto. В этом случае музыка начинает воспроизводиться на телефоне и автоматически передаётся в автомобильную систему после подключения. Однако после остановки воспроизведения и попытки взаимодействия с приложением через экран телефона ошибка возникает снова, и воспроизведение прерывается.

Один из пользователей рассказал, что очистка кэша и данных Spotify помогает, но только один раз — после повторного запуска приложения сбой возвращается. Это типичная ситуация для Android Auto: стандартные методы устранения неполадок дают лишь временный эффект, стабильного решения пока нет.

Пока неясно, кто несёт ответственность за этот сбой — Spotify или разработчики Android Auto. Официальных комментариев от Spotify по поводу массовых жалоб пока не поступало. Эксперты советуют держать оба приложения в актуальном состоянии, чтобы получить исправления сразу после их выхода. Также стоит помнить, что обновление Android Auto происходит постепенно, но при желании можно установить версию 17.0 вручную, не дожидаясь автоматического обновления.

Spotify — один из самых популярных стриминговых сервисов в мире, Android Auto используют миллионы водителей для интеграции смартфона с бортовой системой автомобиля. Подобные сбои могут серьёзно повлиять на комфорт, особенно для тех, кто привык слушать музыку или подкасты в дороге. Если проблема не будет решена в ближайшее время, это может сказаться на лояльности пользователей к обеим платформам. Судя по данным, массовое распространение сбоя связано с особенностями обновлений Android Auto и возможной несовместимостью с последними версиями Spotify.

Ситуация с ошибкой Spotify напоминает недавние массовые сбои Android Auto, когда система неожиданно отключилась у многих пользователей. Подробнее об этих случаях можно узнать о массовых отключениях Android Auto после обновления . В настоящее время для автолюбителей важно иметь стабильную работу с сохранением сервисов в машине.