Spotify требует новую версию Android Auto - пользователи теряют доступ к музыке

5 июня 2026, 05:42
Ошибка Android Auto мешает работе Spotify - обновления не решают проблему
Ошибка Android Auto мешает работе Spotify - обновления не решают проблему
Владельцы смартфонов с Android Auto столкнулись с неожиданной ошибкой: Spotify отказывается запускаться, требуя несуществующее обновление системы. Проблема сохраняется даже после установки последних версий, а стандартные методы устранения сбоя помогают лишь временно. Почему это важно - в нашем материале.
Проблемы с интеграцией мобильных приложений в автомобильные системы становятся всё более актуальными для российских водителей. В этот раз владельцы смартфонов с Android Auto столкнулись с неожиданной проблемой: Spotify требует обновления Android Auto, хотя на устройстве уже установлена самая свежая версия. Это сообщение появляется как при использовании полноэкранного режима, так и на экране Coolwalk, что делает прослушивание музыки практически невозможным.
Сбой впервые был замечен ещё в конце апреля, когда пользователи начали публиковать скриншоты с ошибкой на форумах Google. Сообщение «Spotify требуется более новая версия Android Auto» возникает при запуске приложения, несмотря на то, что все обновления уже установлены. Некоторые автомобилисты отмечают, что даже после выхода новой версии Android Auto проблема не исчезает — ошибка продолжает появляться на экране.
При попытке обойти сбой пользователи нашли временное решение: запустить Spotify на смартфоне и затем подключиться к Android Auto. В этом случае музыка начинает воспроизводиться на телефоне и автоматически передаётся в автомобильную систему после подключения. Однако после остановки воспроизведения и попытки взаимодействия с приложением через экран телефона ошибка возникает снова, и воспроизведение прерывается.
Один из пользователей рассказал, что очистка кэша и данных Spotify помогает, но только один раз — после повторного запуска приложения сбой возвращается. Это типичная ситуация для Android Auto: стандартные методы устранения неполадок дают лишь временный эффект, стабильного решения пока нет.
Пока неясно, кто несёт ответственность за этот сбой — Spotify или разработчики Android Auto. Официальных комментариев от Spotify по поводу массовых жалоб пока не поступало. Эксперты советуют держать оба приложения в актуальном состоянии, чтобы получить исправления сразу после их выхода. Также стоит помнить, что обновление Android Auto происходит постепенно, но при желании можно установить версию 17.0 вручную, не дожидаясь автоматического обновления.
Spotify — один из самых популярных стриминговых сервисов в мире, Android Auto используют миллионы водителей для интеграции смартфона с бортовой системой автомобиля. Подобные сбои могут серьёзно повлиять на комфорт, особенно для тех, кто привык слушать музыку или подкасты в дороге. Если проблема не будет решена в ближайшее время, это может сказаться на лояльности пользователей к обеим платформам. Судя по данным, массовое распространение сбоя связано с особенностями обновлений Android Auto и возможной несовместимостью с последними версиями Spotify.
Ситуация с ошибкой Spotify напоминает недавние массовые сбои Android Auto, когда система неожиданно отключилась у многих пользователей. Подробнее об этих случаях можно узнать о массовых отключениях Android Auto после обновления . В настоящее время для автолюбителей важно иметь стабильную работу с сохранением сервисов в машине.
Похожие материалы Мазда, Самсунг
-
04.06.2026, 20:36
Импортные авто из соцстран: как они изменили автопарк СССР и почему их помнят до сих пор
В советские годы импорт автомобилей из стран соцлагеря был не роскошью, а стратегической необходимостью. Эти машины закрывали пробелы в промышленности, формировали уникальный автопарк и до сих пор вызывают интерес у коллекционеров и экспертов.Читать далее
-
04.06.2026, 20:31
Советские водительские привычки: что до сих пор помогает экономить и продлевать ресурс авто
В эпоху сложных технологий и дорогого обслуживания простые привычки советских водителей снова становятся актуальными. Разбираемся, какие из них действительно помогают экономить, продлевать срок службы автомобиля и избегать лишних расходов.Читать далее
-
04.06.2026, 20:08
Почему новые Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси дешевле, чем в России
В последние годы цены на новые автомобили Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси заметно ниже, чем в России. Разбираемся, какие налоги, сборы и дилерские наценки формируют такую разницу, и почему российским покупателям приходится платить больше.Читать далее
-
04.06.2026, 19:20
Чистка карбюратора: четыре способа вернуть стабильную работу двигателя
Своевременная очистка карбюратора помогает избежать перебоев в работе двигателя и лишних затрат на ремонт. В материале - четыре эффективных способа, которые подойдут для разных случаев и уровней загрязнения. Практические советы актуальны для владельцев авто и мототехники.Читать далее
-
04.06.2026, 17:21
15 кроссоверов для долгой службы: лучшие варианты без сложных коробок
Выбор кроссовера - задача не из легких. Мы собрали 15 моделей, которые выделяются надежностью. Узнайте, какие авто способны прослужить долгие годы без лишних хлопот.Читать далее
-
04.06.2026, 17:02
Водителей начали штрафовать за неправильную установку багажников на крыше
С наступлением лета водители сталкиваются с неожиданными штрафами. Причина - багажники на крыше. Проверьте крепления перед поездкой. Узнайте, как избежать проблем на дороге.Читать далее
-
04.06.2026, 16:48
Немецкие автогиганты не могут вернуться в Россию из-за политики
Вопрос возвращения немецких автомобилей в Россию остается открытым. Экономика не решает проблему. Все зависит от политической ситуации. Эксперты видят приоритет в других партнерах.Читать далее
-
04.06.2026, 16:32
Арбитражные управляющие смогут узнавать о машинах должников через Госуслуги
С 26 мая 2026 года появился новый онлайн-сервис. Он облегчает работу специалистов. Теперь доступ к информации о транспорте стал проще. Узнайте, что изменилось для арбитражных управляющих.Читать далее
-
04.06.2026, 16:16
Внедорожник 2000-х стал эталоном надежности: и это не Toyota
Многие уверены, что самые надежные внедорожники - только у Toyota, но на деле в 2000-х появился американский конкурент, который до сих пор удивляет своей выносливостью. Почему Chevrolet Tahoe GMT800 стал легендой среди SUV, какие у него слабые места и что происходит с ценами на рынке - разбираемся, что важно знать тем, кто ищет по-настоящему крепкую машину. Читать далее
-
04.06.2026, 15:59
В России продают уникальный Maybach-купе: всего 8 машин на весь мир
На российском рынке появился по-настоящему редкий автомобиль - Maybach 57S Xenatec Coupe, один из восьми в мире. Его стоимость сопоставима с элитной недвижимостью, а пробег минимален. Почему эта новость важна для коллекционеров и автолюбителей, и что скрывается за столь высокой ценой - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Мазда, Самсунг
-
04.06.2026, 20:36
Импортные авто из соцстран: как они изменили автопарк СССР и почему их помнят до сих пор
В советские годы импорт автомобилей из стран соцлагеря был не роскошью, а стратегической необходимостью. Эти машины закрывали пробелы в промышленности, формировали уникальный автопарк и до сих пор вызывают интерес у коллекционеров и экспертов.Читать далее
-
04.06.2026, 20:31
Советские водительские привычки: что до сих пор помогает экономить и продлевать ресурс авто
В эпоху сложных технологий и дорогого обслуживания простые привычки советских водителей снова становятся актуальными. Разбираемся, какие из них действительно помогают экономить, продлевать срок службы автомобиля и избегать лишних расходов.Читать далее
-
04.06.2026, 20:08
Почему новые Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси дешевле, чем в России
В последние годы цены на новые автомобили Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси заметно ниже, чем в России. Разбираемся, какие налоги, сборы и дилерские наценки формируют такую разницу, и почему российским покупателям приходится платить больше.Читать далее
-
04.06.2026, 19:20
Чистка карбюратора: четыре способа вернуть стабильную работу двигателя
Своевременная очистка карбюратора помогает избежать перебоев в работе двигателя и лишних затрат на ремонт. В материале - четыре эффективных способа, которые подойдут для разных случаев и уровней загрязнения. Практические советы актуальны для владельцев авто и мототехники.Читать далее
-
04.06.2026, 17:21
15 кроссоверов для долгой службы: лучшие варианты без сложных коробок
Выбор кроссовера - задача не из легких. Мы собрали 15 моделей, которые выделяются надежностью. Узнайте, какие авто способны прослужить долгие годы без лишних хлопот.Читать далее
-
04.06.2026, 17:02
Водителей начали штрафовать за неправильную установку багажников на крыше
С наступлением лета водители сталкиваются с неожиданными штрафами. Причина - багажники на крыше. Проверьте крепления перед поездкой. Узнайте, как избежать проблем на дороге.Читать далее
-
04.06.2026, 16:48
Немецкие автогиганты не могут вернуться в Россию из-за политики
Вопрос возвращения немецких автомобилей в Россию остается открытым. Экономика не решает проблему. Все зависит от политической ситуации. Эксперты видят приоритет в других партнерах.Читать далее
-
04.06.2026, 16:32
Арбитражные управляющие смогут узнавать о машинах должников через Госуслуги
С 26 мая 2026 года появился новый онлайн-сервис. Он облегчает работу специалистов. Теперь доступ к информации о транспорте стал проще. Узнайте, что изменилось для арбитражных управляющих.Читать далее
-
04.06.2026, 16:16
Внедорожник 2000-х стал эталоном надежности: и это не Toyota
Многие уверены, что самые надежные внедорожники - только у Toyota, но на деле в 2000-х появился американский конкурент, который до сих пор удивляет своей выносливостью. Почему Chevrolet Tahoe GMT800 стал легендой среди SUV, какие у него слабые места и что происходит с ценами на рынке - разбираемся, что важно знать тем, кто ищет по-настоящему крепкую машину. Читать далее
-
04.06.2026, 15:59
В России продают уникальный Maybach-купе: всего 8 машин на весь мир
На российском рынке появился по-настоящему редкий автомобиль - Maybach 57S Xenatec Coupe, один из восьми в мире. Его стоимость сопоставима с элитной недвижимостью, а пробег минимален. Почему эта новость важна для коллекционеров и автолюбителей, и что скрывается за столь высокой ценой - разбираемся в деталях.Читать далее