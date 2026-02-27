Цифровой сбой: авария с Lynk & Co Z20 из-за голосового управления заставила производителя срочно менять прошивку

27 февраля 2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.
Случай с электрокроссовером Lynk & Co Z20, который попал в аварию из-за сбоя в работе голосового управления, стал тревожным сигналом для всех, кто привык к современным технологиям в автомобилестроении. Для российских автолюбителей эта история особенно актуальна: все новые модели оснащены устройствами электронной цепи, и аналогичные ошибки могут привести к серьезным последствиям на дороге.
По информации «Российской газеты», ночью водитель Lynk & Co Z20 дал голосовую команду отключения света в салоне, но система ошибочно выключила не только подсветку, но и основные фары. В результате автомобиль остался без освещения на трассе и врезался в дорожное ограждение. Попытки водителя вернуть свет с помощью голосовых команд не увенчались успехом - электроника алгоритма обнаружила, что активировать операцию невозможно, и ситуация не изменилась до самого ДТП.
Производитель отреагировал на инцидент: инженеры Lynk & Co начали экстренное обновление программного обеспечения для Z20. Представитель компании заявил, что после анализа ситуации было принято решение изменить логику работы голосового управления. Теперь фары можно выключать только вручную, чтобы избежать подобной ошибки в будущем. Обновление программного обеспечения уже было разослано владельцам по воздуху, и компания принесла официальные извинения в китайских соцсетях.
Lynk & Co Z20 - это компактный машинный кроссовер, который продается в Китае по цене от 110 000 до 150 000 юаней. Он конкурирует с такими моделями, как BYD Yuan Plus, Aion Y Plus и Smart. Инцидент с Z20 вызвал бурную реакцию в обществе и стал поводом для обсуждения надежности электронных ассистентов в современных автомобилях. Многие эксперты отмечают, что, несмотря на выборы удобного управления, такие системы должны иметь четкие ограничения, чтобы не создавать угрозу безопасности.
Этот случай показывает, что даже самые передовые технологии не могут полностью заменить человеческий контроль. Для российских водителей, которые всё чаще сталкиваются с новыми электронными системами в автомобилях, важно помнить: не стоит полностью полагаться на автоматику, особенно когда речь идёт о таких важных вещах, как освещение или тормоза. Производители должны тщательно тестировать свои решения с учётом подобных ситуаций, но и водителям следует внимательнее относиться к возможным сбоям электроники.
Похожие материалы Линк енд Ко
-
27.02.2026, 18:13
Два искусственных интеллекта впервые управляли одним боевым дроном одновременно — что скрывают новые технологии
Впервые в истории два независимых искусственных интеллекта одновременно управляли одним боевым дроном. Американские компании Anduril и Shield AI провели эксперимент, который может изменить подход к военным технологиям. Почему это событие вызвало такой резонанс - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:58
Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок
В России готовятся к старту продаж нового Cadillac Vistiq - электрического SUV с шестью местами и уникальным климат-контролем. Почему эта модель может изменить представление о премиальных авто, и какие опции удивят даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 15:01
Как Belgee меняет правила игры: локализация кроссоверов для России и адаптация автомобилей Geely
Завод Belgee в Белоруссии активно наращивает локализацию популярных кроссоверов для России. Новые детали, технологии и подходы к производству обещают изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, что это значит для покупателей и дилеров.Читать далее
-
27.02.2026, 12:01
ВАЗ-2101: как советская «Копейка» изменила представление о массовом автомобиле
ВАЗ-2101, известная как «Копейка», стала символом целой эпохи и до сих пор вызывает споры среди автолюбителей. Почему у этой модели сразу три даты рождения и чем она удивила даже итальянских инженеров - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 11:57
Доля дилеров китайских автобусов в России снизилась в начале 2026 года
Вышло исследование: в первом квартале 2026 года число дилеров, продающих китайские автобусы, заметно уменьшилось. При этом общее количество авторизованных точек продаж и сервисных центров продолжает расти. Почему это происходит именно сейчас и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этими цифрами скрываются новые тенденции и вызовы для всей отрасли.Читать далее
-
27.02.2026, 11:31
Названы регионы России с худшими знаниями ПДД: кто чаще ошибается на тестах
Вышло исследование: выяснилось, что лишь 3% россиян безошибочно отвечают на вопросы по ПДД. Какие регионы оказались в аутсайдерах, кто чаще всего допускает промахи и почему это тревожит экспертов - подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 11:18
С 1 апреля новые автомобили в России могут подорожать до 20% из-за новых правил
Вышло исследование: уже в марте цены на новые легковые автомобили в России вырастут на 2-3%, а с апреля возможен скачок до 20%. Почему это происходит, какие модели под ударом и что делать покупателям - объясняем на примерах и с комментариями экспертов.Читать далее
-
27.02.2026, 10:29
Porsche готовит флагманский внедорожник K1: неожиданный поворот в стратегии
Porsche меняет курс: вместо ожидаемого электрического K1 компания готовит бензиновый флагман с тремя рядами сидений. Решение может повлиять на весь рынок премиальных внедорожников. Эксперты уже обсуждают возможные последствия.Читать далее
