Цифровой сбой: авария с Lynk & Co Z20 из-за голосового управления заставила производителя срочно менять прошивку

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

27 февраля 2026, 17:44

Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар

В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.

Случай с электрокроссовером Lynk & Co Z20, который попал в аварию из-за сбоя в работе голосового управления, стал тревожным сигналом для всех, кто привык к современным технологиям в автомобилестроении. Для российских автолюбителей эта история особенно актуальна: все новые модели оснащены устройствами электронной цепи, и аналогичные ошибки могут привести к серьезным последствиям на дороге.

По информации «Российской газеты», ночью водитель Lynk & Co Z20 дал голосовую команду отключения света в салоне, но система ошибочно выключила не только подсветку, но и основные фары. В результате автомобиль остался без освещения на трассе и врезался в дорожное ограждение. Попытки водителя вернуть свет с помощью голосовых команд не увенчались успехом - электроника алгоритма обнаружила, что активировать операцию невозможно, и ситуация не изменилась до самого ДТП.

Производитель отреагировал на инцидент: инженеры Lynk & Co начали экстренное обновление программного обеспечения для Z20. Представитель компании заявил, что после анализа ситуации было принято решение изменить логику работы голосового управления. Теперь фары можно выключать только вручную, чтобы избежать подобной ошибки в будущем. Обновление программного обеспечения уже было разослано владельцам по воздуху, и компания принесла официальные извинения в китайских соцсетях.

Lynk & Co Z20 - это компактный машинный кроссовер, который продается в Китае по цене от 110 000 до 150 000 юаней. Он конкурирует с такими моделями, как BYD Yuan Plus, Aion Y Plus и Smart. Инцидент с Z20 вызвал бурную реакцию в обществе и стал поводом для обсуждения надежности электронных ассистентов в современных автомобилях. Многие эксперты отмечают, что, несмотря на выборы удобного управления, такие системы должны иметь четкие ограничения, чтобы не создавать угрозу безопасности.

Этот случай показывает, что даже самые передовые технологии не могут полностью заменить человеческий контроль. Для российских водителей, которые всё чаще сталкиваются с новыми электронными системами в автомобилях, важно помнить: не стоит полностью полагаться на автоматику, особенно когда речь идёт о таких важных вещах, как освещение или тормоза. Производители должны тщательно тестировать свои решения с учётом подобных ситуаций, но и водителям следует внимательнее относиться к возможным сбоям электроники.

Упомянутые модели: Lynk & Co Z20
Упомянутые марки: Lynk & Co
