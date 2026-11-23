Как правильно проезжать сужение дороги, чтобы не получить штраф и не лишиться прав

Предупреждающий знак сам по себе не наказывает водителя. Последствия зависят от того, кто перестраивается и как организован встречный разъезд. Разбираемся, когда придется уступить и за какие маневры предусмотрены штрафы.

Предупреждающий знак сам по себе не наказывает водителя. Последствия зависят от того, кто перестраивается и как организован встречный разъезд. Разбираемся, когда придется уступить и за какие маневры предусмотрены штрафы.

Выезд на встречную полосу при разъезде в отсутствие препятствия может обойтись в 7 500 рублей или закончиться лишением прав на срок от четырех до шести месяцев. На узком участке цена ошибки зависит от конкретного маневра, а не от самого предупреждающего знака: при оценке ситуации выясняют, перестраивался ли водитель или выезжал на встречную полосу, объезжая препятствие. Отдельно проверяют, нарушил ли он требования разметки или совершил иной маневр.

Знаки 1.20.1-1.20.3 сообщают, что впереди проезжая часть станет уже. Красный треугольник с белым или желтым фоном показывает направление сужения: линии сходятся с двух сторон либо одна из них изгибается справа или слева. Желтый фон указывает на временное обозначение, обычно связанное с ремонтом.

Знак ставят за 50-100 м до сужения в населенном пункте и за 150-300 м за его пределами. Если расстояние другое, рядом нужна табличка 8.1.1 «Расстояние до объекта». По ГОСТу Р 52289-2019 такое обозначение устанавливают, когда вне населенного пункта ширина проезжей части уменьшается более чем на 0,5 м, а в населенном пункте - минимум на одну полосу. Его также размещают перед мостами и тоннелями, если внутри проезжая часть не шире, чем на подъезде. Действие знака заканчивается у начала суженного участка.

Сам знак не требует остановки и не запрещает движение. Он предупреждает о дорожной обстановке, а ответственность связана с конкретным действием водителя, а не с самим фактом проезда под знаком.

Перед сужением водитель должен заранее подать сигнал и перестроиться, если его полоса заканчивается. Здесь действует пункт 8.4 ПДД: уступает тот, кто меняет полосу, а едущий прямо по своей полосе имеет преимущество. Если одновременно перестраиваются две машины, пропускает водитель слева. Скорость следует снижать плавно; остановки и резкие маневры непосредственно в узком месте создают помехи.

При встречном разъезде на узком участке применяется пункт 11.7 ПДД. Если проехать одновременно затруднительно, уступает водитель, на чьей стороне находится препятствие. На крутом спуске и подъеме действует исключение: при препятствии пропускает тот, кто едет на спуск. Поэтому, порядок разъезда определяется наличием препятствия и расположением его относительно участников, а не правилом очередности при перестроении.

Знаки 2.6 «Преимущество встречного движения» и 2.7 «Преимущество перед встречным движением» меняют порядок проезда: при первом водитель обязан пропустить встречные машины, при втором преимущество у него. Очередность «через одного» правилами не установлена - это лишь договоренность водителей. Останавливаются перед знаками приоритета встречного разъезда, а не перед предупреждением 1.20.1-1.20.3.

Наказание назначают за конкретное нарушение. За то, что водитель не уступил при перестроении, предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ. Такая же санкция установлена частью 1 статьи 12.14 за отсутствие сигнала поворота перед маневром.

Остановка с нарушением правил может повлечь предупреждение или штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ; в Москве и Санкт-Петербурге сумма составляет 2 500 рублей по части 5 той же статьи. Если остановившаяся машина создала препятствие другим участникам движения, штраф составит 2 000 рублей по части 4 статьи 12.19.

За нарушение требования знака 2.6 предусмотрены предупреждение или штраф 750 рублей по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ. Выезд на встречную полосу при разъезде без препятствия на своей стороне грозит штрафом 7 500 рублей либо лишением прав на срок от четырех до шести месяцев по части 4 статьи 12.15. Эта санкция относится к указанному составу нарушения; наличие знака «Сужение дороги» само по себе не определяет ни факт выезда на встречную полосу, ни квалификацию маневра.

У знака сужения важно отличать перестроение от встречного разъезда: в первом случае приоритет у того, кто сохраняет полосу, во втором учитывают препятствие и знаки приоритета. Похожее разграничение конкретного нарушения и санкции есть в разборе сезонного штрафа.

Знаки 1.20.1-1.20.3 обращены к водителям, которые едут по обозначенной стороне дороги; встречному потоку ставят отдельный знак. От знаков 5.15.5 и 5.15.6 «Конец полосы» они отличаются назначением: те сообщают, что дополнительная полоса заканчивается или сливается с соседней. Если предупреждения о сужении нет, при перестроении руководствуются пунктом 8.4 ПДД, а при встречном разъезде - пунктом 11.7.