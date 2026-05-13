Как ошибка газовиков сбила с толку водителей на Сахалине

Ошибочный дорожный знак на Корсаково удивил водителей на юге Сахалина

Неожиданный дорожный указатель с названием «Корсаково» вызвал вопросы у автомобилистов Сахалина. Ведь такого населенного пункта на острове нет. Власти оперативно отреагировали на ситуацию, объяснив, кто допустил промах и что будет дальше. Почему такие случаи важны для всех водителей - разбираемся в деталях.

Неожиданный дорожный указатель с названием «Корсаково» вызвал вопросы у автомобилистов Сахалина. Ведь такого населенного пункта на острове нет. Власти оперативно отреагировали на ситуацию, объяснив, кто допустил промах и что будет дальше. Почему такие случаи важны для всех водителей - разбираемся в деталях.

Ситуация с ошибочным дорожным знаком на трассе в Корсаковском районе Сахалина стала неожиданным поводом для обсуждения среди местных автомобилистов. Внимательные водители заметили табличку с названием «Корсаково», что сразу вызвало недоумение и обсуждение в соцсетях. Ведь такого населенного пункта на острове никогда не было. Город Корсаков получил дополнительную букву «О», что немедленно стало поводом для шуток.

Как выяснилось, установка знака была связана с завершением работ по прокладке инженерных сетей к селу Чапаево. Работы проводили газовики, и именно они разместили указатель на трассе Корсаков - Подорожное, за селом Раздольное. Однако, как пояснили в администрации Корсаковского района, установка знака не была согласована с муниципалитетом. Это и стало причиной появления ошибочного указателя, который сразу попал в объективы камер местных жителей.

Фото: ASTV

В районной администрации подчеркнули, что уже приняли меры для устранения ошибки. Представители мэрии заверили, что знак будет заменен в ближайшее время, а подобные ситуации впредь будут контролироваться более строго. Власти поблагодарили жителей за внимательность и активную гражданскую позицию, отметив, что именно благодаря неравнодушию автомобилистов удалось быстро выявить и исправить недочет.

Остается надеяться, что при установке следующего указателя кто-нибудь сверится с картой и не забудет уведомить администрацию. А сахалинцам - респект за бдительность: именно благодаря таким внимательным водителям наши дороги становятся чуть понятнее, а ошибки исправляются быстрее. Так что, если в следующий раз увидите странный дорожный знак, не спешите удивляться, просто сделайте фото и напишите в районную администрацию. Вдруг это новый тренд?