3 августа 2017, 17:00

Ослы-контрабандисты: как крадут Mercedes-Benz в ЮАР

У каждый угонщиков есть свои способы совершить преступление. В Южной Африканской Республике, например, они действуют с применением сторонней помощи: ослов.
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Ослы-контрабандисты: как крадут Mercedes-Benz в ЮАР Mercedes Benz C-класс

По всей видимости, изначально операция угона седана Mercedes-Benz С-Класса протекала «в штатном режиме». Однако по дороге дорогая иномарка застряла в песках пересохшего русла реки Лимпопо. Преступники пытались вытащить дорогой автомобиль с помощью четырех ослов, правда, им этого сделать не удалось, и они оставили свою «добычу».

Полиция ЮАР нашла седан и «упрямых животных» все в тех же песках. А вот контрабандистов, которые хотели перевести машину через границу в Зимбабве, поймать, к сожалению, не удалось.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz C-класс С180 1.6 АТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин156
Объем двигателя1595
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл7.4
Загородный цикл5.0
Смешанный цикл5.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Юмор Мерседес Бенц, Мерседес С класса

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Ослы-контрабандисты: как крадут Mercedes-Benz в ЮАР
По всей видимости, изначально операция угона седана Mercedes-Benz С-Класса протекала «в штатном режиме». Однако по дороге дорогая иномарка застряла в песках пересохшего русла реки Лимпопо. Преступники пытались вытащить дорогой автомобиль с помощью четырех ослов, правда, им этого сделать не удалось, и они оставили свою «добычу».Полиция ЮАР нашла седан и «упрямых животных» все в тех же песках. А вот контрабандистов, которые хотели перевести машину через границу в Зимбабве, поймать, к сожалению, не удалось.
2017-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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