3 августа 2017, 17:00
Ослы-контрабандисты: как крадут Mercedes-Benz в ЮАР
У каждый угонщиков есть свои способы совершить преступление. В Южной Африканской Республике, например, они действуют с применением сторонней помощи: ослов.
По всей видимости, изначально операция угона седана Mercedes-Benz С-Класса протекала «в штатном режиме». Однако по дороге дорогая иномарка застряла в песках пересохшего русла реки Лимпопо. Преступники пытались вытащить дорогой автомобиль с помощью четырех ослов, правда, им этого сделать не удалось, и они оставили свою «добычу».
Полиция ЮАР нашла седан и «упрямых животных» все в тех же песках. А вот контрабандистов, которые хотели перевести машину через границу в Зимбабве, поймать, к сожалению, не удалось.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz C-класс С180 1.6 АТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|156
|Объем двигателя
|1595
|Тип трансмисии
|автоматическая 7-ступенчатая
|Привод
|задний
|Городской цикл
|7.4
|Загородный цикл
|5.0
|Смешанный цикл
|5.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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